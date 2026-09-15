Главные спектакли сезона в театрах Петербурга: Водолазкин в постановке Фокина, «Идиот» ученицы Туминаса и байопик Малевича (это еще и мюзикл!)

А также «Степной волк» в версии Анатолия Праудина, инсценировка «Курьера» Карена Шахназарова, трибьют Александру Грибоедову от Никиты Кобелева, спектакль-аттракцион Кирилла Люкевича про динозавров, «Три мушкетера, или Подвески королевы» Романа Габриа и «Разбойники» Фиридриха Шиллера на сцене «Невидимого театра» — рассказываем о главных премьерах осени и зимы, на которые точно стоит купить билеты.
СЕНТЯБРЬ
"Обыкновенное чудо"
«Обыкновенное чудо» (16+)
Где: «Суббота»
Когда: 17 и 18 сентября, 4 и 13 октября
Главный режиссер «Субботы» Андрей Сидельников вместе с артистами труппы обратился к одному из самых известных произвдений сказочника Евгения Шварца. Драматург работал над трехактной историей на протяжении десяти лет, и по сути подвел этой драмой итог своей работы в театре.
Пьесу, завершенную в 1954 году, Сидельников рассматривает как историю о взрослении сердца и о самых невероятных изменениях, на которые люди способны вне зависимости от возраста. Напрашивающийся пафос и излишний романтизм разбавят музыкальными импровизациями и фирменным театральным хулиганством.
"Волки и овцы"
«Волки и овцы» (18+)
Где: Театр «На Садовой»
Когда: 21 сентября, 25 и 26 октября, 9 и 10 ноября, 3, 10 и 11 декабря
Театральный хедлайнер двух столиц Петр Шерешевский вновь выступил в своем излюбленном амплуа: взял пьесу полуторавековой давности и написал собственный текст, перенеся события в современные реалии.
Молодая вдова Купавина внезапно становится богатейшей наследницей, а местные «волки», не желая упустить плывущий в руки куш, идут на всевозможные ухищрения (подлог, клевету и брачную аферу!), чтобы добиться желаемого. Первое действие длится всего 20 минут и является прологом к последующим двухчасовым событиям, где герои предстанут во всей красе. Роли здесь меняются с той же скоростью, с какой и обстоятельства. На кону оказывается все: состояние, репутация и право на место под солнцем.
"Квадратура круга"
«Квадратура круга» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета, Малая сцена
Когда: 18 и 24 сентября, 1 и 14 октября, 11 ноября, 29 декабря
Помимо лихих 1990-х и периода «оттепели», Театр им. Ленсовета осмысляет и другие исторические эпохи. Например, НЭП. Для дебюта на малой сцене Александр Крымов выбрал пьесу Валентина Катаева, написанную в 1927-м и год спустя поставленную в МХТ под художественным руководством Константина Сергеевича Станиславского.
Студенты Вася и Абрам жили не тужили, деля небольшую комнату в коммуналке, но однажды их безмятежному времяпрепровождению настал конец, поскольку оба одновременно женились и привели в свое единственное жилище юных избранниц. Водевиль о советской коммуналке обладает настолько фантасмагорическим зарядом, что режиссер Крымов пропустил узнаваемый сюжет через призму фильмов Уэса Андерсона, а также эстетику обэриутов, культивировавших гротеск, алогизм и поэтику абсурда.
ОКТЯБРЬ
Репетиция спектакля
«Последний год» (18+)
Где: Александринский театр, Основная сцена
Когда: 9, 10 и 11 октября, 6 и 7 ноября
Худрук Александринки Никита Кобелев готовится выпустить третью работу на исторической сцене. На этот раз режиссер выбрал, на первый взгляд, не самый очевидный текст — роман Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», описывающий последний год жизни драматурга и дипломата Александра Грибоедова.
Спектакль расскажет не только об авторе бессмертной комедии «Горе от ума», но и о его окружении, состоявшем из поэтов, издателей, философов, критиков и актеров. Не забудут и антагонистов — императора Николая I и графа Карла Васильевича Нессельроде. В роли Грибоедова выступит Виктор Шуралев.
Фильм «Высотка» 2015 года
«Высотка» (18+)
Где: Театр на Васильевском, лофт-пространство «Стачка»
Когда: 10 и 11 октября, 29 ноября
«Высотка», вышедшая в 1975 году, завершила трилогию британского писателя Джеймса Балларда, в которую также вошли «Крейсер» и «Бетонный остров». Во всех перечисленных романах исследуется влияние социума и технологий на человеческую психику.
Тимур Кулов сохранил время и место действия произведения, увеличив количество этажей до 300 (писателю хватило сорока!) и сократив число обитателей жилого комплекса. На протяжении полутора часов постановщик будет разбираться с тайными мотивами создателя, желаниями обделенных, а также идеями и заговорами, скрывающимися за роскошным фасадом мегаломанской постройки. Сколько окон, столько и ответов.
Зал БТК
«Ветер для маленького волка» (6+)
Где: Большой театр кукол
Когда: 11 октября
Историю о волчонке, однажды решившем уйти из дома в поисках собственного места в мире, режиссер Ксения Павлова расскажет посредством музыки, движения, игры и воображения. Пространство спектакля позволит куклам, тексту и звуку рождаться одновременно. Как и в предыдущем «Маленьком концерте для фортепиано с медведем», постановщица отведет значимую роль инструментам, так что получится услышать даже шум ветра.
"Костюмер"
«Костюмер» (16+)
Где: Театр на Васильевском, лофт-пространство «Стачка»
Когда: 15 и 16 октября, 6 и 7 ноября
Ученица Погребничко и Рыжакова Галина Зальцман вновь берется за английскую драматургию. На этот раз выбор пал на пьесу Рональда Харвуда, написанную в 1980-м и успешно адаптированную для кино (пять номинаций на «Оскар» и столько же на «Золотой глобус»!).
История отношений великого актера и его верного костюмера разыгрывается на трагическом фоне Второй мировой войны. Только благодаря Норману (Сергей Паршин) сэр Джон (Юрий Ицков) не бросает сцену и остается, чтобы сыграть свою финальную партию — короля Лира.
"Преступление и наказание"
«Преступление и наказание» (16+)
Где: «Мастерская»
Когда: 20 и 21 октября
Просмотр нового «Преступления и наказания» в «Мастерской» — исключительно для сильных духом и не только им одним: спектакль идет семь с половиной часов! Григорий Козлов использует уже не раз успешно опробованную схему: переносит курсовой спектакль учеников — студентов третьего курса РГИСИ — на сцену своего же театра. Так было с «Идиотом» (с него началась история «Мастерской»!), «Тихим Доном» и «Мастером и Маргаритой». Как говорит режиссер: «Для инсценировок я выбираю произведения, в которых есть "длинная мысль", — она позволяет всем, кто с ней соприкасается, стать чуть-чуть осмысленнее».
Также в планах этого сезона: «Кому нужен крокодил?» по Роальду Далю в постановке Артура Гросса, «Кто есть кто?» Алексея Ведерникова по Мишелю Гризолиа (вы можете помнить экранизацию с Жан-Полем Бельмондо!) и «Макбет» в версии Антона Момота.
Фильм "Театр" 1978 года
«Театр» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета, Большая сцена
Когда: 24 и 25 октября, 13 и 28 ноября, 16 и 24 декабря
Свой самый известный роман Сомерсет Моэм написал в 1937 году, одарив зрелых актрис роскошной ролью героини, наделенной иронией, острым умом и точным взглядом на вещи. По сюжету звезда лондонской сцены Джулия Ламберт обнаруживает себя в состоянии мучительного внутреннего кризиса, вызванного ускользающей способностью нащупать грань между реальностью и притворством. Убежище от всеобщего лицемерия она находит, конечно же, на сцене.
В спектакле Марии Романовой роль Джулии сыграет прима Театра им. Ленсовета Анна Ковальчук (Маргарита в сериале Бортко по Булгакову!). Визуальное решение придумывает Вячеслав Окунев, обещая показать Лондон с его атмосферой респектабельности, изысканности, элегантности и чопорности, а также сногсшибательные наряды в стиле ар-деко.
Эскиз костюмов
«Три мушкетера, или Подвески королевы» (16+)
Где: Театр им. Комиссаржевской, Большая сцена
Когда: 24, 25 и 26 октября, 5 и 25 ноября, 30 и 31 декабря
Роман Александра Дюма дает широкое поле для интерпретаций. Роман Габриа сочиняет спектакль, в котором будут равно представлены как частная история отношений Анны Австрийской и Людовика XIII, так и одиссея юного дерзкого гасконца, волею обстоятельств втянутого в дворцовую интригу с подвесками королевы.
На сцене Комиссаржевки предстанет шумная и захватывающая придворная жизнь с большим количеством героев и мест действия. «Будущий спектакль представляется мне огромным, смешным и страшным существом», — говорит режиссер.
Репетиция спектакля
«Карлик Нос» (12+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: 25 октября
Театр «На Литейном» продолжает завоевывать самых сложных зрителей — подростков — и в этом сезоне представит их вниманию две премьеры. Первую сыграют в конце октября: выпускница мастерской Геннадия Тростянецкого Елизавета Павлова поставит сказку Вильгельма Гауфа «Карлик Нос». Историю мальчика Якоба, превращенного ведьмой Травозной сперва в белку, а позже в уродливого носатого карлика, наполнят авторскими музыкальными композициями. Каждый актер здесь исполнит несколько ролей, демонстрируя способность к быстрому перевоплощению и придавая сценическому действию динамику. И, конечно, эта история станет приглашением в многогранный мир фантазии, самопознания и милосердия.
Молодая студия Льва Додина
«Что случилось в зоопарке» (16+)
Где: МДТ — Театр Европы, Камерная сцена
Когда: октябрь
Пьесу Эдварда Олби, написанную в 1958 году, сперва оценили в европейском театре, а уже затем в США, после чего она пережила неимоверное количество постановок. Зоопарк здесь становится метафорой человеческого существования, а животные в клетках — люди, изолированные друг от друга и не пытающиеся найти общий язык. В драме всего два героя: Питер — успешный бизнесмен и добрый семьянин, Джерри — опустившийся и утративший значимые связи человек. Участник Молодой студии Льва Додина Семен Козлов дебютирует с постановкой этой пьесы, интерпретированной как «драма жизни».
В планах Камерной сцены еще две премьеры: «Исключение и правило» по Бертольту Брехту в постановке ученика Андрея Могучего Арсения Бехтерева и «Ночь, которую провел в тюрьме Торо» по пьесе Джерома Лоуренса и Роберта Ли в версии Артура Козина. Также в октябре Лев Додин начнет работу над спектаклем по мотивам «Преступления и наказания». Дата премьеры пока неизвестна.
НОЯБРЬ
Кирилл Люкевич
«Самая последняя вечеринка динозавров» (12+)
Где: Karlsson Haus
Когда: 11 ноября
Динозавры исчезли с лица Земли более 60 миллионов лет назад, но по сию пору продолжают вызывать интерес — преимущественно у детей и ученых-палеонтологов. Драматург Настасья Федорова и режиссер Кирилл Люкевич вместе с художниками Александром Моховым и Марией Луккой будут говорить о взрослении и рождении новой личности через историю гибели, казалось бы, незыблемой вселенной. А заодно создатели спектакля предложат зрителям вспомнить их мечты, желания и чувства, возникавшие в детстве и отрочестве.
Зал МТК
«Палата № 6» (12+)
Где: Малый театр кукол
Когда: ноябрь
Одно из своих лучших произведений Чехов написал в 1892-м и тогда же его опубликовали в журнале «Русская мысль». Со временем название повести обрело метафорический смысл и стало использоваться как емкая характеристика определенных обстоятельств. Сегодня в петербургских театрах можно увидеть аж четыре версии чеховской повести: в МДТ, Театре им. Ленсовета, «БалтДоме» и Театре им. Андрея Миронова. Малый театр кукол добавит пятую.
Сюжет строится вокруг доктора Андрея Ефимыча Рагина и бывшего судебного пристава, ныне душевнобольного Ивана Дмитрича Громова. Поначалу между ними случается конфликт, но вскоре Рагин находит в Громове достойного собеседника и начинает вести с ним задушевные диалоги. А со временем и вовсе приходит к мысли, что более здравомыслящего человека в этом городе и нет. Режиссер Чакчи Фросноккерс рекомендует свою будущую постановку прежде всего тем, кому до сих пор не с кем было поговорить.
Зал Karlsson Haus
«Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие» (6+)
Где: Karlsson Haus
Когда: 14 и 15 ноября
Трудно поверить, но в этом году сказочной повести про дружбу кур и лис исполнился 61 год. Еще невероятнее узнать, что Ян Экхольм, широко известный на постсоветском пространстве как автор практически шекспировской истории о юных Тутте и Людвиге, в родной Швеции больше почитался как мастер блестящих детективов. Впрочем, если присмотреться повнимательнее, можно разглядеть подобные мотивы и в этой очаровательной повести.
Режиссер и автор инсценировки Ася Галимзянова расскажет историю «двух равно уважаемых семей» — Карлссонов и Ларссонов, чей мир опрокидывается, когда младшие дети заводят дружбу, тем самым ломая шаблоны, согласно которым лисы и куры не могут мирно сосуществовать.
Иван Трус
«Новый век» (16+)
Где: Karlsson Haus
Когда: 27 ноября
Однажды кочегар огромного лайнера обнаруживает в коробке из-под лимонов крошечного младенца и дает ему имя Новеченто, или Новый век. Продвинутые зрители сразу узнают пролог фильма Джузеппе Торнаторе «Легенда о пианисте», в котором актер Тим Рот сыграл одну из своих лучших ролей. В спектакле Романа Еникеева рассказ о корабельном найденыше, ставшем виртуозным пианистом и объехавшим весь мир, но так ни разу и не сошедшем на землю, будет идти от имени трубача — друга Новеченто. Но был ли этот друг на самом деле? Или музыкант, сидя на ящике с динамитом, рассказывает собственную историю? Исполнителем роли станет премьер Александринского театра Иван Трус.
К Новому году театр планирует выпустить еще одну премьеру — «Один дома» в постановке Петра Васильева.
"Малевич"
«Малевич» (12+)
Где: Театр «На Садовой»
Когда: 28 и 29 ноября, 20 и 22 декабря, 4 и 5 января
Режиссер Анна Тесс, композитор Даниил Ячин и автор либретто Наталия Макуни взяли за основу биографию выдающегося художника (а также подлинные документы эпохи!) и сочинили рок-мюзикл. Разумеется, авангардный. Вокруг заглавного героя оживут ярчайшие фигуры революционного течения русского искусства. Какие — пока загадка. Но вряд ли обойдется без хотя бы эпизодического появления Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, Павла Филонова и Алексея Крученых, Велимира Хлебникова и Ольги Розановой. Да и еще много кого…
Сериал "Идиот" 2003 года
«Идиот» (16+)
Где: Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Когда: ноябрь
Интерес к Достоевскому не заканчивается, а, напротив, только растет и усиливается. Очевидно, настало время князя Мышкина! Иначе как еще можно объяснить сразу три инсценировки в московских театрах и планы БДТ и «БалтДома» выпустить в этом сезоне спектакли по роману, впервые изданному в 1868 году.
В «БалтДоме» на большой сцене Гульназ Балпеисова дебютирует постановкой «Идиота», который в принципе впервые появится в афише театра. Ученица Римаса Туминаса работала с текстами Цвейга, Бунина, Манна, Стриндберга, Уайльда, но за произведение с таким количеством персонажей и сюжетных линий, кажется, берется впервые. Впрочем, опыт работы ассистентом режиссера на «Евгении Онегине» и «Войне и мире» в Театре им. Вахтангова тут наверняка пригодится.
ДЕКАБРЬ
Фильм "Война и мир" 1967 года
«Война и мир. Эпилог» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета, Большая сцена
Когда: декабрь
Ученик Кирилла Серебренникова режиссер Александр Созонов поставит те главы толстовской эпопеи, которые мало кто помнит и знает, за исключением литературоведов и филологов. Действие начинается спустя семь лет после Отечественной войны, а также четыре года после Венского конгресса и подписания Парижского мирного договора. Европа и Россия восстановились, жизнь налаживается, и тут домой возвращается Пьер Безухов, полный идей обустройства России. Его разговоры вносят сумятицу в существование двух семейств, раскалывая их. Герои вспоминают ушедшие времена и задаются вопросом: «Неужели война сильнее мира?»
Семен Серзин
«Потрясающий вид из окна» (18+)
Где: «Невидимый театр»
Когда: декабрь
Режиссер Семен Серзин подобрал ключи к драматургии Константина Стешика, одного из лучших авторов настоящего времени. Новая постановка закольцовывает в себе две предыдущие работы по его пьесам — «Друг мой» и «Мороз», образовывая самобытную трилогию. Снова два приятеля, дружеское чаепитие, а также темы смерти и острого желания заглянуть туда, откуда пока никто не вернулся.
Эскиз к спектаклю
«Маша, Мозг и лампочка» (12+)
Где: «ЦЕХъ»
Когда: декабрь
Наверняка многие помнят, как в детстве одолевали родителей всяческими «зачем», «почему», «как», «куда» и «когда». Взрослых такая игра в вопрос-ответ утомляла или воспринималась как досадная нелепость. Однако режиссер Ксения Никитина полагает, что в ней кроется нечто большее: не безудержное любопытство, а тихий возглас: «Мне одиноко, побудь со мной».
Посредством современного юмора, сказочных элементов и анимированной графики авторы расскажут историю странствия взрослой Маши в компании ее перегруженного Мозга и мудрой Бабушки. Бродят они по миру Машиного воображения, где героиня научится отыскивать ответы практически на любые дилеммы.
Мультфильм "Тайна Третьей планеты" 1981 года
«Тайна Третьей планеты» (12+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: декабрь
Под Новый год в Театре «На Литейном» выйдет вторая премьера, адресованная подросткам. Выпускник мастерской Льва Эренбурга Александр Фонарев выбрал для своего дебюта одну из самых популярных повестей Кира Булычева — «Путешествие Алисы». Большинству зрителей она известна под названием «Тайна Третьей планеты» благодаря мультфильму Романа Качанова.
Постановщик, опираясь на булычевский сюжет, расскажет историю о хрупкости Вселенной, милосердии, в котором нуждается даже самая высокоразвитая планета и о том, что в темные времена, больше чем когда-либо, нужен добрый человек.
Фильм "Курьер" 1986 года
«Курьер» (16+)
Где: Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Когда: декабрь
Карен Шахназаров написал повесть «Курьер» в позднебрежневские времена. Спустя четыре года после публикации в журнале «Юность» он экранизировал ее и попал в нерв времени. Фильм стал первой по-настоящему новой кинокартиной эпохи и вскоре разошелся на цитаты. Его сюжет и герои, казалось бы, укоренены в том времени, но режиссеры, похоже, так не думают.
Летом бурно обсуждалась информация о новой экранизации повести, а теперь в «БалтДоме» за ее инсценировку возьмется ученица Анатолия Праудина — Екатерина Шихова. Кроме того, что в основе будущей постановки не только литературный первоисточник, но и сценарий, больше пока неизвестно ничего.
Руслан Кудашов
«Евгений Онегин. Урок русской литературы» (16+)
Где: Большой театр кукол
Когда: декабрь
Первая часть «Уроков» вышла в декабре 2024-го, вторая — в прошлом декабре. Логично было бы ожидать выход последней части в декабре, и Руслан Кудашов не подвел: премьера финала намечена на конец этого года. В основу дебютной постановки легли первые три главы «Онегина», а в основу следующей — четвертая, пятая и шестые главы. При этом действие переехало из 1820-х в 1990-е и рок-н-ролльную среду, где сложилась плеяда «вонючих» поэтов. Куда переместится действие урока 2026 года, остается только гадать, но какое бы время ни выбрал Кудашов, наверняка в нем найдется место не только пушкинским героям, но и деталям из личной жизни поэта.
Также в новом сезоне режиссер Дарья Левингер поставит в БТК «Черную курицу» по «волшебной повести» Антония Погорельского.
ЯНВАРЬ
Эдуард Кочергин
«Дети моста Лейтенанта Шмидта» (16+)
Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова, Малая сцена
Когда: январь
Первая премьера нового сезона в БДТ пройдет на Малой сцене и будет посвящена 90-летию Эдуарда Кочергина. В основе спектакля режиссера Александра Балсанова — шестой сборник рассказов главного художника БДТ, где воедино собраны истории из жизни сэхэшатиков. История послевоенной жизни учеников (одним из которых был и Эдуард Кочергин!) СХШ при Институте живописи, ваяния и зодчества им. Репина, наполненная как шалостями и забавами, так и драматическими эпизодами, по ходу действия превращается в оду благодарности учителям и любви к искусству.
На май 2027-го на Малой сцене намечена вторая премьера — «Степной волк» в постановке Анатолия Праудина, а в июне 2027-го на Большой сцене ожидается спектакль «Идиот» в постановке худрука Александринки Никиты Кобелева.
Фильм "Как вам это понравится" 2006 года
«Как вам угодно» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: январь
До сих пор Андрей Калинин выбирал для своих постановок малоизвестные тексты, чем каждый раз удивлял. В этот раз, правда, тоже впечатлил, решив поставить шекспировскую комедию «Как вам это понравится», написанную в период, который ряд литературоведов определяет как «глубокий душевный мрак».
Для постановки на Новой сцене режиссер возьмет перевод Осии Сороки, сделанный в 2001-м под названием «Как вам угодно». История двух юных аристократов Розалинды и Орландо, вынужденных бежать из дворца, полна переодеваний и интриг, новых ролей и связанных с этим открытий.
ФЕВРАЛЬ
Валерий Фокин
Цирк «Модерн» (18+)
Где: Александринский театр, Основная сцена
Когда: февраль
Александринка обещает представить в знаковый для себя февраль (вспоминаем премьеру мейерхольдовского «Маскарада»!) «Цирк "Модерн"» президента театра Валерия Фокина, который продолжит серию исторических спектаклей («1881», «Рождение Сталина»!), выходивших на этой сцене. Время действия пьесы Евгения Водолазкина — год начала Первой мировой, ставшей настоящим бедствием для России и закончившейся грандиозной катастрофой. Среди вероятных героев называют Александра Блока, Всеволода Мейерхольда и даже последнего русского императора.
Зал «Невидимого театра»
«Разбойники» (16+)
Где: «Невидимый театр»
Когда: зима
Сочетание режиссера Серзина и драматурга Шиллера звучит как настоящий оксюморон. До сих пор в послужном списке Семена Серзина преобладали современные тексты: от Данилова и Богославского до Жеребцовой и Стешика. Хрестоматийные драматургия и проза возникали лишь изредка. И вдруг такой поворот! Дебютная пьеса немецкого классика на сцене «Невидимого театра» сама по себе уже тянет на событие сезона, вне зависимости от финального результата.
Никаких подробностей про будущий спектакль пока нет, но готовиться к просмотру стоит начинать заранее. Например, перечитать исходный текст, написанный в конце XVIII века.
Текст: Наталия Эфендиева
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