Главные спектакли сезона в театрах Петербурга: Водолазкин в постановке Фокина, «Идиот» ученицы Туминаса и байопик Малевича (это еще и мюзикл!)

«Обыкновенное чудо» (16+)

Где: «Суббота»

Когда: 17 и 18 сентября, 4 и 13 октября

Главный режиссер «Субботы» Андрей Сидельников вместе с артистами труппы обратился к одному из самых известных произвдений сказочника Евгения Шварца. Драматург работал над трехактной историей на протяжении десяти лет, и по сути подвел этой драмой итог своей работы в театре.

Пьесу, завершенную в 1954 году, Сидельников рассматривает как историю о взрослении сердца и о самых невероятных изменениях, на которые люди способны вне зависимости от возраста. Напрашивающийся пафос и излишний романтизм разбавят музыкальными импровизациями и фирменным театральным хулиганством.