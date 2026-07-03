На какие спектакли сходить в июле в Петербурге: бенефис Дианы Вишневой, мистерия в Эрмитаже и «Бесприданница» с Евгением Цыгановым

А еще эротическая драма Артема Злобина, гастроли Театра.doc и «Мастерской Петра Фоменко», спектакль-рейв Дмитрия Крестьянкина «Квадрат», опера «Джоконда» в постановке лауреата «Грэмми» Орлина Анастасова и трибьют Борису Рыжему — Собака.ru рассказывает о главных событиях второго месяца лета, которые точно стоит увидеть.
ГЛАВНОЕ
Диана Вишнева
«Диана. Без слов» (12+)
Где: БДТ им. Товстоногова
Когда: 13 июля
Единственная прима в мире с собственным фондом, фестивалем и труппой Диана Вишнева отмечает 50-й день рождения постановкой в жанре пластического театра, где она выскажется о тридцатилетнем пути на сцене. Классика смешается с авангардом, как и стили десятков хореографов, которые работали с балериной.
Предыдущая серия спектаклей-променадов Эрмитажа: «Ящик Пандоры»
«Лето в Главном штабе» (12+)
Где: Главный штаб Эрмитажа
Когда: 17, 24 и 31 июля
Вечерние мистерии возвращаются в Эрмитаж! Пятую серию спектакля-променада (на стыке экскурсии, медиации и концерта!) уже традиционно создадут силами студентов РГИСИ. Если февральская постановка была трибьютом Античности, то июльская — импрессионизму и модернизму. К работам Моне, Дега, Сезанна, Пикассо и Кандинского подобрали музыку Дебюсси, Равеля и Стравинского, а в качестве перформансов на этот раз покажут балетный класс, ожившие фигуры из «Танца» Матисса, пластический этюд и многое другое.
Евгений и Полина Цыганова
Гастроли «Мастерской Петра Фоменко» (12+)
Где: БДТ им. Товстоногова
Когда: с 19 по 23 июля
Театр под руководством Евгения Каменьковича выбрал для петербургской публики два спектакля по пьесам Островского: «Бесприданницу» (в касте Цыганов!), а также «Волки и овцы» (только недавно мы смотрели эту комедию в постановке Петра Шерешевского, а теперь — в трактовке выпускницы мастерской Фоменко в ГИТИСе Ма Чжен Хун!).
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Квадрат» (16+)
Где: «Летний театр» в Новой Голландии
Когда: 3 июля
Невозможная задача из списка дел на это лето: попасть на сенсационную постановку «Плохого театра». «Квадрат» — это автобиографический рейв адепта документальности Дмитрия Крестьянкина и трогательная история о взрослении и дружбе на фоне 1990-х. В этом июле одну из ролей сыграет сам режиссер.
Александр Сергеев
«Джоконда» (12+)
Где: Мариинский-2
Когда: 3, 4 июля
Постановщиком оперы по пьесе Гюго «Анджело, тиран Падуанский» выступил лауреат «Грэмми» Орлин Анастасов, дирижером — маэстро Валерий Гергиев, а хореографом — дарлинг балетного Петербурга Александр Сергеев. В основе сюжета — противостояние певицы по прозвищу Джоконда и шпиона инквизиции Барнабы.
«Летний театр» в Новой Голландии
«Ошибка Достоевского» (18+)
Где: «Летний театр» в Новой Голландии
Когда: 4 июля
Музей Достоевского представит фантазию о том, как герои романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы» встречаются в трактире с их автором и дискутируют о вечном вопросе: что толкает человека на крайность. В роли режиссера и автора рэпа (да-да!) — Сергей Азеев, которого вы можете помнить по «Сказкам для взрослых», где произведения Салтыкова-Щедрина объединили с народными преданиями.
Евгений Ткачук
Спектакль «Земля людей» (12+)
Где: «ВелесО»
Когда: 4 июля
Труппа театра Евгения Ткачука размышляет о мифологии индейского народа мапуче, а также его обрядах и медитациях, связанных с деревьями. «Дерево нашей памяти, наших воззрений и устремлений, мы благодарим тебя», — загадочно анонсируют постановку авторы.
«Трагедия Макбета», 2021
«Макбет» (16+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 8 июля
«Гамлет», «Лир», «Сон в летнюю ночь», а теперь и «Макбет» — в списке хрестоматийных шекспировских текстов на сцене МТК недостает разве что «Отелло» и «Ромео и Джульетты». Вероятно, это лишь вопрос времени. А пока здесь разыграют один из самых кровавых сюжетов мирового театра — о человеке, у которого было все. Или он всего лишь полагал, что у него есть все? Рекомендация от авторов: «Спектакль подойдет тем, кто получил руководящую должность, но не знает, что с ней делать».
Борис Рыжий
«Б.Р.» (18+)
Где: : «Летний театр» в Новой Голландии
Когда: 10, 11 июля
Микс из поэзии, музыки и хореографии, который инсценируют премьеры Большого театра и артисты МХТ им. Чехова, посвящен уральскому поэту Борису Рыжему. Создатели обещают отразить в постановке и высокий слог, и уличный бэкграунд литератора.
«Из жизни *** [ненормальных]» (18+)
Где: Невидимый театр
Когда: 17, 18 июля
Команда московского Театра.doc везет в Петербург спектакль, напрочь лишенный логики. Герои ведут себя максимально неожиданно и абсурдно, и чудачество для них — база. Не удивляйтесь, если обнаружите себя посреди отсылок к фильмам шведского режиссера и победителя Венецианского фестиваля Роя Андерсона. Так и задумано!
«Гамлет», 1964
«Гамлет» (16+)
Где: «Балтийский дом»
Когда: 17, 18 и 19 июля
«Золотомасочный» адепт театра гротеска и масок Анатолий Праудин вновь возьмется за шекспировскую классику. В 2013-м на пару с драматургом Асей Волошиной он уже ставил «Гамлета» в самарском ТЮЗе и пропускал классический сюжет через призму эксцентрики и черного юмора. Чего ожидать от петербургской премьеры пока неизвестно, но мы гарантируем ощущение тотального безумия!
Василий Тропинин «Портрет А. С. Пушкина», 1827
«Операция “Пушкин”» (16+)
Где: Театр им. Комиссаржевской
Когда: 25, 26 и 27 июля
Пьеса современного драматурга Сергея Казанцева предлагает альтернативную версию истории, в которой Пушкин не погибает на дуэли, а остается жив. И да, футуристичный мир будущего здесь столкнется с поэтичным XIX веком!
«Щелкунчик»
Гастроли Приморской сцены Мариинского театра (12+)
Где: Мариинский театр
Когда: с 28 июля по 6 августа
Филиал Мариинского театра во Владивостоке покажет четыре классических балета — «Щелкунчик», «Жизель», «Ромео и Джульетту», «Корсар». Все, за исключением «Жизели», — работы именитого хореографа Эльдара Алиева (в прошлый раз на его «Раймонду» было не достать билеты!).
«Поэзия за углом»
«Сказки за углом» (18+)
Где: «Пароход»
Когда: 31 июля
Команда «Поэзии за углом» (главные по поэтическим перформансам на улицах Петербурга!) представляет постановку по сказкам собственного сочинения, основанным на реальных историях из жизни. Судя по сценической истории актеров, имеет смысл ожидать массу абсурда и юмора.
Артем Злобин
«Любовь — это праздник» (18+)
Где: кабаре «Шум»
Когда: июль
Худрук кабаре «Шум» (и автор маст-си спектакля в НДТ «Магазин»!) Артем Злобин переосмысляет роман бывшей порноактрисы Сильвии Бурдон. Эротическая драма постулирует сексуальную свободу через рассказы о неприглядном (и местами шокирующем!) быте самой Бурдон, а также исследует границы между искренностью и провокацией.
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