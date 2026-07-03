На какие спектакли сходить в июле в Петербурге: бенефис Дианы Вишневой, мистерия в Эрмитаже и «Бесприданница» с Евгением Цыгановым

«Макбет» (16+)

Где: Малый театр кукол

Когда: 8 июля

«Гамлет», «Лир», «Сон в летнюю ночь», а теперь и «Макбет» — в списке хрестоматийных шекспировских текстов на сцене МТК недостает разве что «Отелло» и «Ромео и Джульетты». Вероятно, это лишь вопрос времени. А пока здесь разыграют один из самых кровавых сюжетов мирового театра — о человеке, у которого было все. Или он всего лишь полагал, что у него есть все? Рекомендация от авторов: «Спектакль подойдет тем, кто получил руководящую должность, но не знает, что с ней делать».