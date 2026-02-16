«Ящик Пандоры» в Эрмитаже: почему стоит увидеть спектакль-променад учеников Алексея Праудина?

В начале будет «Χαίρετε» — всех зрителей «Ящика Пандоры», новой эрмитажной мистерии по залам Античности, приветствуют греческим «Радуйтесь» и делят на группы. У каждой — свой Вергилий по бремени страстей человеческих и кругам подземного царства — не дантова, но аидова. Это может быть лукавый сатир с дудочкой или то ли нимфа, а то ли видение в венчике из роз (пифуем — она явно кто-то из харит!).

Их задача — донести пошагово гайд: что, как и почему происходит в каждой из 10 сцен спектакля-прогулки и какие хайлайты у этого зала Нового Эрмитажа. Вот мегаломанская статуя Юпитера I века, реплика Зевса в версии Фидия, а рядом контрапунктом — безропотный агнец на заклании, покорившийся своему фатуму из II столетия. Вот мозаика из христианской базилики в Херсонесе, где, согласно апокрифам, венчался князь Владимир, а вот — чернолаковая гидрия «Царица ваз», появившаяся за 400 лет до рождения Иисуса.