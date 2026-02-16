«Ящик Пандоры» в Эрмитаже: почему стоит увидеть спектакль-променад учеников Алексея Праудина?

Думаем о Римской империи чаще на спектакле-прогулке и арт-медиации «Ящик Пандоры» студентов «золотомасочного» киника и адепта театра гротеска и масок Анатолия Праудина в РГИСИ. POV: боги и титаны, герои и смертные устраивают прайм-эру, она же золотой век Античности в закрытом на ночь Эрмитаже — с деконструкцией мифов, вау-эффектными хоровыми распевами и изгнанием из царства Аида под звуки электрогитары. REAL: это надо видеть (до 13 апреля!).
В начале будет «Χαίρετε» — всех зрителей «Ящика Пандоры», новой эрмитажной мистерии по залам Античности, приветствуют греческим «Радуйтесь» и делят на группы. У каждой — свой Вергилий по бремени страстей человеческих и кругам подземного царства — не дантова, но аидова. Это может быть лукавый сатир с дудочкой или то ли нимфа, а то ли видение в венчике из роз (пифуем — она явно кто-то из харит!).
Их задача — донести пошагово гайд: что, как и почему происходит в каждой из 10 сцен спектакля-прогулки и какие хайлайты у этого зала Нового Эрмитажа. Вот мегаломанская статуя Юпитера I века, реплика Зевса в версии Фидия, а рядом контрапунктом — безропотный агнец на заклании, покорившийся своему фатуму из II столетия. Вот мозаика из христианской базилики в Херсонесе, где, согласно апокрифам, венчался князь Владимир, а вот — чернолаковая гидрия «Царица ваз», появившаяся за 400 лет до рождения Иисуса.
Михаил Пиотровский
Это заблуждение, что в Эрмитаже только ходят толпы туристов. Спектакли — для нас уже обычное дело, и сейчас мы представляем очередную мистерию. До античности у нас были темы буддизма («Сутра золотого света»), импрессионизма и постимпрессионизма («Чудесный источник»), а первый променад стал сборником шедевров Рембрандта, Мельци, де Воса («Флора»). Каждый раз мы придумываем что-то новое и становимся соавторами.
Медиатор-экскурсоводы — роскошный максимум, которого, пожалуй, не хватало эрмитажным проектам-правопреемникам: и дебютному корунду «Флоре» с текстами Водолазкина, Толстой и Уоллеса и перформансами Мигицко, Феськова и Бурдинской; и исследованию тотал-блэка «Черного квадрата», а заодно импрессионизма и кубизма «Чудесный источник» от учеников Тростянецкого и Скороход; и буддийской притче о свете внутри нас и вовне, придуманной студентами Туминой.
Они, слава Олимпу, помогают призвать Мнемозину и вспомнить школьную программу классических гимназий, научпоп Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции» и прочие «Гекубы» Еврипида, «Метаморфозы» Овидия и оды Горация. Поэтому двухчасовой спектакль-маршрут похож не на хаотичные перемещения Доктора Кто сквозь вселенные и эпохи, а продуманное до мелочей обретение давно забытого и его переосмысление. Или, что не менее ценно, узнавание нового.
Анатолий Праудин
Эрмитаж — среда самого высокого полета и значения — дает студентам РГИСИ редкую возможность потренироваться в компании великих зодчих, скульпторов и героев мифов. Тут важно вписаться в среду, стать ее частью. Например, с Персефоной — замечательная сцена в Двадцатиколонном зале. Наша китайская студентка Хань Сяо задействовала пространство, использовав его акустические особенности, и превратила их в достоинства.
Здесь ящик Пандоры рифмуется с телевизором, а выпущенные ею беды — анимационные; Геракл с Омфалой танцуют в стиле джаз-модерн (почему-то под Stabat Mater); Силен Марсий и Аполлон поют на вау-эффектной парадной лестнице Малого Эрмитажа в сопровождении античного хора, но в масках зайчиков и медвежат.
Октавиан Август не заслужил покой и переживает драматичный день сурка под саундтрек из голосов своих жертв; ноунейм-император играет в Витрувия, собирая из кубиков храм (громогласный Иван Решетняк из инди-хита «Королевство» и сериала «Путешествие на Солнце и обратно» Михайлова); Сенека (звезда бутусовского периода Ленсовета Олег Федоров), кажется, визуально цитирует «Смерть Марата», прежде чем выпить свою чашу цикуты, а Аид выгоняет последовавшую за Персефоной Деметру (Анна Буданова) и зрителей из своего царства (он же двадцатиколонный зал) под раскаты электрогитары. Тотальное торжество фатума и катарсиса!
Текст: Лиза Вельяминова, Елена Анисимова
Фото: Дмитрий Егоров, Мария Большакова (предоставлены Государственным Эрмитажем)
