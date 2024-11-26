«Несолнечный город» Романа Михайлова показывают на сцене БДТ последние 3 (!) раза

Спектакль «Несолнечный город» построен не по классическим театральным формам — здесь нет конкретного сюжета, а развитие действия «построено по принципу человеческой памяти — внезапно всплывают и исчезают воспоминания, видения, чьи-то фразы, навязчивые сны». Это процессуальная и партиципаторная работа, в которой от зрителей ожидается активное участие. «Несолнечный город» Роман Михайлов воплотил в качестве концовки радиосериала «Антиравинагар», который режиссер записывал для портала БДТdigital летом 2020 года. Вскоре после премьеры спектакля на Малой сцене БДТ в том же году роман-сценарий был опубликован издательством Common Place.