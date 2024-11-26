«Несолнечный город» Романа Михайлова показывают на сцене БДТ последние 3 (!) раза

Премьера «вневременного рейва и магического трипа» в постановке (и по тексту!) математика, брейк-дансера, писателя, инди-режиссера и нашего лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024 состоялась в 2020 году.
Спектакль «Несолнечный город» построен не по классическим театральным формам — здесь нет конкретного сюжета, а развитие действия «построено по принципу человеческой памяти — внезапно всплывают и исчезают воспоминания, видения, чьи-то фразы, навязчивые сны». Это процессуальная и партиципаторная работа, в которой от зрителей ожидается активное участие. «Несолнечный город» Роман Михайлов воплотил в качестве концовки радиосериала «Антиравинагар», который режиссер записывал для портала БДТdigital летом 2020 года. Вскоре после премьеры спектакля на Малой сцене БДТ в том же году роман-сценарий был опубликован издательством Common Place.
В последние три раза «анарративный спектакль-танец» можно увидеть 1, 3 и 4 декабря на Малой сцене БДТ. Рассказчиками выступят Ольга Ванькова, Дмитрий Каргин, Алена Кучкова, Глафира Лаврова, Александра Магелатова. На танцплощадку выйдут Евгения Чегодаева и Даниил Левищев. В спектакле можно услышать как фрагменты «Антиравинагара», так и композиции британской нео-диско дивы Ройзин Мерфи и флегматичной инди-группы London Grammar.
Режиссер постановки:
Истории людей, собирающих из подручных материалов тело птицы, танцующих под стрекот сверчка, играющих в войну с туманом над городом, собираются в едином ритмическом пространстве. Нет четких обозначений, где происходит действие: на развалинах разрушенного завода, в ночном клубе, в движущемся вагоне, — актеры воспроизводят разные состояния, рассказывают о скрытых ощущениях и изнанке ночных видений, гадают на появляющихся на дороге машинах, вслушиваются в звон дрожащего стекла.
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