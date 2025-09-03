«Художник года» Cosmoscow 2024 Александра Гарт сожгла Карусель из инсталляции «Постоянства веселья и грязи»

При поддержке команды галереи Anna Nova Александре Гарт удалось реализовать свой замысел — сжечь арт-объект «Постоянство веселья и грязи» в виде огромной карусели. Вместо продажи работы художница решила превратить ее уничтожение в перформанс, который прошел вблизи центра реабилитации диких животных «Сирин» в Ленинградской области.

Петербуржцы могли увидеть «Постоянство веселья и грязи» зимой на выставке в Левашовском хлебозаводе.

Александра Гарт (1988) — петербургская художница, «художник года» Cosmoscow 2024 и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Работает с графикой, инсталляцией, видео, скульптурой и живописью. Окончила университет имени Герцена по специальности «изобразительное искусство», училась в Школе молодого художника фонда «Про арте». Была сооснователем независимого арт-пространства STYD, где показала тотальные инсталляции «Провал» и «Сопротивление бесполезно». В творчестве обращается к темам антропоцентризма, тревожной недосказанности и постапокалиптической реальности, часто изображает леса и руины, использует нетривиальные материалы: щебень, шпалы, жидкую резину, металл и другое.

Напомним, до 12 октября работы Александры Гарт из частного собрания можно увидеть на выставке «Травма и перерождение» в галерее совриска Anna Nova на улице Жуковского, 28.