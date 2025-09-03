Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

«Художник года» Cosmoscow 2024 Александра Гарт сожгла Карусель из инсталляции «Постоянства веселья и грязи»

Лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» уничтожила часть своего триумфального стенда прошлогодней Cosmoscow — в 2024 году Александра была художником года по версии ярмарки. 

Изображение предоставлено Собака.ru Ксенией Гощицкой
Изображение предоставлено Собака.ru Ксенией Гощицкой

При поддержке команды галереи Anna Nova Александре Гарт удалось реализовать свой замысел — сжечь арт-объект «Постоянство веселья и грязи» в виде огромной карусели. Вместо продажи работы художница решила превратить ее уничтожение в перформанс, который прошел вблизи центра реабилитации диких животных «Сирин» в Ленинградской области.

Петербуржцы могли увидеть «Постоянство веселья и грязи» зимой на выставке в Левашовском хлебозаводе.

Художник года Cosmoscow Александра Гарт — о детстве в Купчине, инди-режиссере Романе Михайлове и доме Дмитрия Нагиева

Александра Гарт (1988) — петербургская художница, «художник года» Cosmoscow 2024 и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Работает с графикой, инсталляцией, видео, скульптурой и живописью. Окончила университет имени Герцена по специальности «изобразительное искусство», училась в Школе молодого художника фонда «Про арте». Была сооснователем независимого арт-пространства STYD, где показала тотальные инсталляции «Провал» и «Сопротивление бесполезно». В творчестве обращается к темам антропоцентризма, тревожной недосказанности и постапокалиптической реальности, часто изображает леса и руины, использует нетривиальные материалы: щебень, шпалы, жидкую резину, металл и другое.

Напомним, до 12 октября работы Александры Гарт из частного собрания можно увидеть на выставке «Травма и перерождение» в галерее совриска Anna Nova на улице Жуковского, 28.

