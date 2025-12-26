Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

«Утренний предшественник» в БДТ: Роман Михайлов философствует о смысле жизни сквозь призму русских сказок

Самый продуктивный режиссер поколения размышляет над предопределенностью выбора, который душа совершает еще до рождения. 

Фото: Алексей Костромин для Собака.ru

23 и 24 января на Основной сцене БДТ состоятся премьерные показы «Утреннего предшественника» — четвертого спектакля Романа Михайлова в репертуаре театра. Философская притча о смысле жизни, чуде и предопределенности человеческих впечатлений, разворачивается в сеттинге русских сказок.

В основе сюжета — простая фабула. Главный герой каждый вечер приходит на станцию, чтобы раствориться в толпе. Неожиданно его жизнь меняет случайная встреча. Чтобы испытать эти чувства снова он постоянно возвращается на место. 

В «Утреннем предшественнике» на главной драматической сцене Петербурга сыграют звезды БДТ: Геннадий Блинов (Родион Раскольников в «Преступлении и наказании», Ромео 1 в «Джульетте»), Алексей Винников, Николай Горшков, Валерий Дегтярь, Юлия Ильина, Екатерина Куликова, Алена Кучкова, Варвара Павлова, Василий Реутов, главная петербургская Джульетта и актриса из нашего списка многообещающих Александра Соловьева, Екатерина Старателева, Екатерина Толубеева, Сергей Тупогуз, Дарья Чехова, Дмитрий Шумаев, Екатерина Имсоква, Альфия Хамидуллина, Виктория Рудакова, Владимир Розанов/ Арсений Кирюхин (аккордеон).

Сценография и костюмы созданы Сергеем Рябовым и Еленой Митрофановой, а хореография придумана Александрой Киселевой. Музыкальное сопровождение — композитор Олег Гудачев, а видео и операторская работа Алексей Родионов. 

Александра Соловьева
Фото: Дана Сапарова для Собака.ru

Александра Соловьева

Роман Михайлов

Режиссер:

Кто такой Утренний Предшественник? До своего рождения человек оказывается в комнате. Там есть некто, он говорит, что сейчас — именно то «время», когда можно собрать все впечатления своей будущей жизни, как ягоды в лукошко. То, что соберешь, то и будет впечатлять. Идеи, образы, ритмы — тоже можно собрать именно сейчас. Говорит это, собственно, Утренний Предшественник. Если поленишься, ничего так и не впечатлит, просидишь свою жизнь, моргая глазами. Ни кино, ни театр не принесут впечатлений. Человек собирает все, что хочет, забывает о встрече, а дальше рождается и не понимает, почему его что-то впечатляет, а что-то нет. Этот спектакль — наша сказка. Люди учатся в волшебной школе, слушают лекции о превращениях, поют птицы и ангелы, происходят чудеса. Этой работой нам хотелось бы передать зрителю чувство нежности и ощущение благодати.

Напомним, ранее сюжет спектакля был основан на «Сказке о Царе Салтане» и должен был исследовать «метафизику и глубинные ощущения» русской культуры через призму пушкинского текста.

