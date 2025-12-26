«Утренний предшественник» в БДТ: Роман Михайлов философствует о смысле жизни сквозь призму русских сказок

23 и 24 января на Основной сцене БДТ состоятся премьерные показы «Утреннего предшественника» — четвертого спектакля Романа Михайлова в репертуаре театра. Философская притча о смысле жизни, чуде и предопределенности человеческих впечатлений, разворачивается в сеттинге русских сказок.

В основе сюжета — простая фабула. Главный герой каждый вечер приходит на станцию, чтобы раствориться в толпе. Неожиданно его жизнь меняет случайная встреча. Чтобы испытать эти чувства снова он постоянно возвращается на место.

В «Утреннем предшественнике» на главной драматической сцене Петербурга сыграют звезды БДТ: Геннадий Блинов (Родион Раскольников в «Преступлении и наказании», Ромео 1 в «Джульетте»), Алексей Винников, Николай Горшков, Валерий Дегтярь, Юлия Ильина, Екатерина Куликова, Алена Кучкова, Варвара Павлова, Василий Реутов, главная петербургская Джульетта и актриса из нашего списка многообещающих Александра Соловьева, Екатерина Старателева, Екатерина Толубеева, Сергей Тупогуз, Дарья Чехова, Дмитрий Шумаев, Екатерина Имсоква, Альфия Хамидуллина, Виктория Рудакова, Владимир Розанов/ Арсений Кирюхин (аккордеон).

Сценография и костюмы созданы Сергеем Рябовым и Еленой Митрофановой, а хореография придумана Александрой Киселевой. Музыкальное сопровождение — композитор Олег Гудачев, а видео и операторская работа Алексей Родионов.