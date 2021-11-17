Фитнес-клубы Петербурга могут потерять до 40% клиентов из-за введения QR-кодов

«Количество клиентов упало в 2 раза. Порядка 10% держателей карт уже заморозили контракты, значительно увеличились запросы на возврат средств за ранее приобретенные карты. Это огромные финансовые потери, которые нам только предстоит оценить», — приводит «Деловой Петербург» слова директора по операционной деятельности X-Fit в России Ирины Троска.

По данным Alex Fitness, в среднем по стране сейчас QR-коды имеют 30% клиентов сети — владельцам абонементов, не имеющим сертификата о вакцинации, придется возвращать часть денег. В других фитнес-клубах Петербурга говорят о снижении посещаемости в районе 20%, также клиенты начали замораживать свои абонементы — таких примерно 5%. Однако давать точную оценку последствиям введения системы QR-кодов пока рано — данные будут известны по итогам 1-2 месяцев работы в режиме ограничений.

По прогнозу представителя Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Петербурге Натальи Борулько, потери из-за ведения системы QR-кодов о вакцинации могут составить 30-40%.

Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды.

С 8 ноября в Петербурге началась обычная рабочая неделя, локдаун, введенный в городе в целях предотвращения распространения коронавируса, власти решили не продлевать. Рассказываем обо всех противоэпидемических мерах на сегодняшний день. Кроме того, в России готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Решения о введении системы и деталях их использования будут принимать в каждом регионе самостоятельно. Подобная мера рассматривается как экстренная на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.