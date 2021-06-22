УЕФА: Россия вправе отказаться от проведения оставшихся матчей Евро-2020 в Петербурге

«Это вопрос для соответствующих местных или национальных органов власти», — заявил «Интерфаксу» представитель УЕФА в ответ на вопрос о возможном переносе матчей из Петербурга в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

Петербургские власти надеются, что оставшиеся матчи чемпионата, которые примет город, пройдут с 50-процентной заполняемостью стадиона. Отменять их не планируют. Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин также опроверг слухи о переносе матчей из города из-за пандемии коронавируса.

«В соответствии с договоренностями с УЕФА и рекомендациями Роспотребнадзора все матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге проводятся с 50-процентной заполняемостью стадиона. Городом были подписаны гарантии, и в настоящее время заявленная цифра сохраняется. Мы находимся в постоянном взаимодействии с Роспотребнадзором — другой информации от них не поступало. Мы надеемся, что цифра не изменится и останется на текущем уровне», — заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся семь игр: Бельгия—Россия (12 июня), Польша—Словакия (14 июня), Финляндия—Россия (16 июня), Швеция—Словакия (18 июня), Финляндия—Бельгия (21 июня), Швеция—Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.