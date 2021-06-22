УЕФА: Россия вправе отказаться от проведения оставшихся матчей Евро-2020 в Петербурге

Российские власти вправе отказаться от проведения оставшихся матчей Чемпионата Европы по футболу, проведение которых запланировано на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге. Об этом заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Фото: Shutterstock.com
«Это вопрос для соответствующих местных или национальных органов власти», — заявил «Интерфаксу» представитель УЕФА в ответ на вопрос о возможном переносе матчей из Петербурга в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.
Петербургские власти надеются, что оставшиеся матчи чемпионата, которые примет город, пройдут с 50-процентной заполняемостью стадиона. Отменять их не планируют. Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин также опроверг слухи о переносе матчей из города из-за пандемии коронавируса.
«В соответствии с договоренностями с УЕФА и рекомендациями Роспотребнадзора все матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге проводятся с 50-процентной заполняемостью стадиона. Городом были подписаны гарантии, и в настоящее время заявленная цифра сохраняется. Мы находимся в постоянном взаимодействии с Роспотребнадзором — другой информации от них не поступало. Мы надеемся, что цифра не изменится и останется на текущем уровне», — заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.
Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся семь игр: Бельгия—Россия (12 июня), Польша—Словакия (14 июня), Финляндия—Россия (16 июня), Швеция—Словакия (18 июня), Финляндия—Бельгия (21 июня), Швеция—Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.
Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Госпитализация с коронавирусом в Петербурге нарастает. В больницы города увозят по 800-900 человек в день, доля тяжелых пациентов достигла 18%, в основном болеют молодые. Коечный фонд буду увеличивать до 10 тысяч мест.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 350 тысячи, в Москве — 1 миллион 300 тысячи, в Петербурге — 459 тысяч, в Ленинградской области — 47 тысяч, в мире — 178 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
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