Что смотреть дома на этой неделе: «Картины дружеских связей», «Секретный агент» и «Вершина» с Шарлиз Терон

А также — анимационные «Очень странные дела», триллер «Заложник» с Максимом Матвеевым, Анджелина Джоли и Луи Гаррель в драме «Кутюр», криминальная комедия «Наследник» с Гленом Пауэллом, «Получеловек» автора «Олененка» Ричарда Гэдда, ромком «Счастлив, когда ты нет» и эпилог к «Хроникам русской революции». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
Озеро, Stereotactic, 2025

Фильм «Картины дружеских связей» (18+)

Новый потенциальный отечественный мамблкор-хит, получивший на фестивале «Маяк»-2025 призы за лучшие режиссуру (дебютантка Соня Райзман) и женскую роль (Мария Карпова). Один день из жизни бывших сокурсников по театральной мастерской — всем около тридцати, все чувствуют себя очень неуютно во взрослой жизни. Проводы уезжающего за границу друга становятся поводом обсудить свои проблемы — и с шуточками, и на полном серьезе. В картине также снялись Александр Паль, Руслан Братов, Игорь Царегородцев, Гоша Токаев и Искандер Шайхутдинов, а в небольшой, но яркой роли их преподавателя появляется Евгений Цыганов.

С 23 апреля, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Start

CinemaScópio Produções, MK Productions, ONE TWO Films, Lemming Film, Arte France Cinéma, 2025

Фильм «Секретный агент» / The Secret Agent (18+)

Один из самых интересных участников оскаровской гонки-2026 (4 номинации на золотую статуэтку — за лучший фильм, мужскую роль, кастинг и картину на иностранном языке). По сюжету политического триллера Клебера Мендонса Филью («Бакурау») в 1977 году мужчина с загадочным прошлым по имени Марсело (Вагнер Моура, «Нарко») приезжает в бразильский Ресифи навестить маленького сына — однако за фасадом местной расслабленной атмосферы скрывается история о репрессивной машине.

С 23 апреля, «Кинопоиск», Wink, «Иви», Okko

Chernin Entertainment, Ian Bryce Productions, Netflix, RVK Productions, 2026

Фильм «Вершина» / Apex, премьера (18+)

Триллер Бальтасара Кормакура («Эверест») со звездным кастом: пережившая потерю любимого экстремалка Саша (Шарлиз Терон) отправляется в Австралию сплавляться по горной реке, где натыкается на психопатичного охотника на людей с арбалетом (Тэрон Эджертон). Кроме них в картине снялись Эрик Бана, Кэйтлин Стэйси и другие.

С 24 апреля, Netflix

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Blueprint Pictures, StudioCanal, 2026

Фильм «Наследник» / How to Make a Killing (18+)

Криминальная комедия о наследнике многомиллиардного состояния по имени Бекет (Глен Пауэлл), от которого еще до рождения отказался глава сказочно богатого семейства. Благодаря подруге детства Джулии (Маргарет Куолли) он узнает, что все-таки может станет обладателем огромных денег — правда, в очереди из семи других родственников-претендентов он стоит последним. Тогда Бекет решается устранить конкурентов одного за другим. Картину снял Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»).

С 20 апреля, Prime Video, Apple TV

Apple TV+, 2026

Сериал «Криминальное прошлое» / Criminal Record, 2 сезон (18+)

Британский детективный триллер с Питером Капальди и Каш Джамбо в главных ролях. Они играют следователей — консервативного ветерана и амбициозного новичка. Однажды анонимный звонок заставил их сомневаться в архивном деле об убийстве и привел к драматичной развязке. В продолжении история развивается вокруг нового расследования — после гибели молодого человека на митинге старым знакомым вновь придется объединить усилия для поиска виновного в его смерти. Шоураннером по-прежнему выступает Пол Рутман («Мисс Марпл»), а режиссером — сына Кена Лоуча Джим Лоуч («Молодой Морс», «Виктория»).

С 22 апреля, Apple TV

21 Laps Entertainment, Flying Bark Productions, Upside Down Pictures, 2026

Сериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» / Stranger Things: Tales from '85, премьера (18+)

Спин-офф популярного сериала в мультипликационном формате со всеми полюбившимися героями: хронологически действие развернется между первым и вторым сезоном. Проект курируют авторы оригинала братья Даффер, а шоураннером стал Эрик Роблс («Фанбой и Чам Чам»).

С 23 апреля, Netflix

23, 34 Productions, 3 Arts Entertainment, Kaling International, The Fusion Media, Warner Bros. Television, 2026

Сериал «Самый ценный игрок» / Running Point, 2 сезон (18+)

Бенефис Кейт Хадсон — спортивная комедия в духе «Теда Лассо»: после скандального ухода брата с поста президента профессиональной баскетбольной команды весь груз ответственности (и гендерные стереотипы) ложатся на амбициозную бизнес-леди. Однако во втором сезоне брат возвращается — семье предстоит вступить в борьбу за влияние. Постановщиком проекта по-прежнему выступает Джеймс Понсольдт («Конец тура», «Сфера», «Терапия»).

С 23 апреля, Apple TV

BBC Studios, HBO Entertainment, Mam Tor Productions, Screen Scotland, The Forge Entertainment, 2026

Сериал «Получеловек» / Half Man, премьера (18+)

История дружбы и вражды двух харизматичных мужчин — Рубена (автор «Олененка» Ричард Гэдд, также выступивший режиссером) и Найла (Джейми Белл). Сюжет об их драматичных взаимоотношениях охватит несколько десятилетий: с 1980-х до наших дней.

С 23 апреля, Max

Телеканал «Россия 1», Черно-белое кино, 2026

Фильм «Хроники русской революции. Финал», премьера (18+)

Послесловие к масштабной исторической саге Андрея Кончаловского. Действие эпилога развернется в 1924 году: по сюжету во внутренней политике обостряется борьба после смерти Владимира Ленина, а параллельно подходит к концу двадцатилетнее противостояние жандарма Прохорова (Юра Борисов) и революционно настроенного пианиста Тихомирова (Никита Каратаев).

С 24 апреля, Start, «Иви»

MEM Cinema Production, Originals Production, 2026

Сериал «Радар», премьера (16+)

Российский сай-фай в духе «Очень странных дел» — в 1988 году рядом с небольшим советским городком, где базируется радар ПВО, падает метеорит. На поиски отправляются трое друзей-школьников: Толя (Георгий Пытьев), Леша (Матвей Кулагин) и Семен (Ростислав Харин) — через какое-то время подростки замечают, что взрослые вокруг оказались под влиянием внеземного разума. В касте сериала — Виктория Исакова, Денис Косиков, Илья Лыков и Анатолий Кот, а режиссером выступил постановщик «Волчка» Константин Смирнов.

С 24 апреля, Okko

Anton, CineMachine Media Works, G-BASE, STX Entertainment, Thunder Road Pictures, 2025

Фильм «Гренландия 2: Миграция» / Greenland 2: Migration (18+)

Сиквел постапокалипсиса с Джерардом Батлером и Мореной Баккарин: спустя пять лет после событий первого фильма семья главных героев вынуждена покинуть спасительную Гренландию и мигрировать в поисках нового безопасного места. Режиссером вновь выступил Рик Роман Во.

С 25 апреля, «Кинопоиск», Okko

ICON Creative Studio, Centurion Pictures, 2025

Фильм «Чарли Чудо-пес» / Charlie the Wonderdog (6+)

Канадский мультфильм про 9-летнего мальчика Дэнни и его пса Чарли, который после контакта с инопланетянами превратился в настоящего супергероя. Вместе они должны помешать вредному коту Пудингу, мечтающему захватить мир. В оригинале Чарли озвучивал Оуэн Уилсон, в русской адаптации его роль досталась комику Евгению Чебаткову, а голосом кота стал Дмитрий Сыендук.

С 25 апреля, Okko, Start

CG Cinéma, Closer Media, France 3 Cinéma, Canal+, Ciné+OCS, 2026

Фильм «Кутюр» / Couture (18+)

Драма о закулисье мира моды: режиссер из Нью-Йорка Максин (Анджелина Джоли) прилетает в Париж ради съемок фильма об индустрии. В процессе она знакомится с оператором Антоном (Луи Гаррель) — их совместная работа быстро перерастает в неконтролируемую страсть. Режиссером выступила Алис Винокур («Проксима»).

С 25 апреля, «Кинопоиск», «Кион», Wink, Okko

Лунапарк, Плюс Студия, 2026

Сериал «Заложник», премьера (18+)

Многосерийный триллер с Максимом Матвеевым, который играет финансового аналитика, дающего советы по обогащению очень серьезным и опасным людям. После похищения сестры Нины (Дарья Авратинская) он отправляется в Сирию спасать ее, но сам оказывается в плену у местного боевика Саида (Николас Муавад). Также в касте — Артем Быстров, Александр Лазарев-мл. и другие, а шоураннером проекта выступила Александра Ремизова, до этого работавшая в качестве продюсера над «Нулевым пациентом», «Играми» и «Триггером».

С 25 апреля, «Кинопоиск»

LOOKFILM, 2026

Фильм «Счастлив, когда ты нет» (18+)

Ромком режиссера-дебютанта Игоря Марченко, выигравший на фестивале «Короче»-2025 два приза — критиков и жюри. По сюжету Евгений (Гоша Токаев) и Евгения (Саша Бортич) знакомятся на вечеринке у друзей, сразу же начинают ненавидеть друг друга, но все равно проводят ночь вместе — что только усложняет отношения двух очень своенравных молодых людей.

С 26 апреля, «Кинопоиск»

