Все лауреаты премии «Оскар»-2026

Тимоти Шаламе и Константин Бронзит остались без статуэток, а триумфаторами стал сатирический краудплизер о важности семьи «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и хоррор «Грешники» Райана Куглера. Публикуем полный список победителей этого года.
Лучший фильм
- ПОБЕДИТЕЛЬ «Битва за битвой»
- «Бугония»
- «F1»
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
- «Сны поездов»
Лучший режиссер
- ПОБЕДИТЕЛЬ Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
- Хлоя Чжао («Гамнет»)
- Джош Сэфди («Марти Великолепный»)
- Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
- Райан Куглер («Грешники»)
Лучшая мужская роль
- ПОБЕДИТЕЛЬ Майкл Б. Джордан («Грешники»)
- Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
- Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)
- Итан Хоук («Голубая луна»)
- Вагнер Моура («Секретный агент»)
Лучшая женская роль
- ПОБЕДИТЕЛЬ Джесси Бакли («Гамнет»)
- Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
- Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»)
- Эмма Стоун («Бугония»)
- Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»)
Лучшая мужская роль второго плана
- ПОБЕДИТЕЛЬ Шон Пенн («Битва за битвой»)
- Бенисио дель Торо («Битва за битвой»)
- Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)
- Делрой Линдо («Грешники»)
- Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)
Лучшая женская роль второго плана
- ПОБЕДИТЕЛЬ Эми Мэдиган («Орудия»)
- Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»)
- Вунми Мосаку («Грешники»)
- Тияна Тейлор («Битва за битвой»)
- Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность»)
Лучшая работа оператора
- ПОБЕДИТЕЛЬ Отем Дюральд («Грешники»)
- Дан Лаустсен («Франкенштейн»)
- Дариус Хонджи («Марти Великолепный»)
- Майкл Бауман («Битва за битвой»)
- Адольфо Велозо («Сны поездов»)
Лучший оригинальный сценарий
- ПОБЕДИТЕЛЬ «Грешники» (Райан Куглер)
- «Голубая луна» (Роберт Каплоу)
- «Сентиментальная ценность» (Эскиль Вогт, Йоаким Триер)
- «Марти Великолепный» (Джош Сэфди, Рональд Бронштейн)
- «Простая случайность» (Джафар Панахи)
Лучший адаптированный сценарий
- ПОБЕДИТЕЛЬ «Битва за битвой» (Пол Томас Андерсон)
- «Гамнет» (Хлоя Чжао, Мэгги О’Фаррелл)
- «Франкенштейн» (Гильермо дель Торо)
- «Сны поездов» (Клинт Бентли, Грег Куидар)
- «Бугония» (Уилл Трейси)
Лучший кастинг
- ПОБЕДИТЕЛЬ «Битва за битвой»
- «Гамнет»
- «Грешники»
- «Марти Великолепный»
- «Секретный агент»
Лучший международный фильм
- ПОБЕДИТЕЛЬ «Сентиментальная ценность»
- «Голос Хинд Раджаб»
- «Простая случайность»
- «Секретный агент»
- «Сират»
Лучший анимационный фильм
- ПОБЕДИТЕЛЬ «Кей-поп-охотницы на демонов»
- «Арко»
- «Элио»
- «Маленькая Амели»
- «Зверополис 2»
Лучший документальный фильм
- ПОБЕДИТЕЛЬ Mr. Nobody Against P utin
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- The Perfect Neighbour
Лучший короткометражный документальный фильм
- ПОБЕДИТЕЛЬ All The Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: «Were and are Gone»
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Лучший игровой короткометражный фильм
- ПОБЕДИТЕЛЬ The Singers
- ПОБЕДИТЕЛЬ Two People Exchanging Saliva
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
Лучший короткометражный анимационный фильм
- ПОБЕДИТЕЛЬ «Девушка, которая плакала жемчугом»
- «Три сестры»
- «Бабочка»
- «Вечнозеленый»
- «Пенсионный план»
Лучший дизайн костюмов
- ПОБЕДИТЕЛЬ «Франкенштейн»
- «Грешники»
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
Лучший грим и прически
- ПОБЕДИТЕЛЬ «Франкенштейн»
- «Гадкая сестра»
- «Грешники»
- «Крушитель»
- «Национальное достояние»
Лучшая работа художника-постановщика
- ПОБЕДИТЕЛЬ «Франкенштейн»
- «Битва за битвой»
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Грешники»
Лучший монтаж
- ПОБЕДИТЕЛЬ «Битва за битвой»
- «F1»
- «Марти Великолепный»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
Лучшие визуальные эффекты
- ПОБЕДИТЕЛЬ «Аватар: Пламя и пепел»
- «Грешники»
- «Мир Юрского периода: Возрождение»
- «Школьный автобус»
- «F1»
Лучший звук
- ПОБЕДИТЕЛЬ «F1»
- «Франкенштейн»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
- «Сират»
Лучшая песня
- ПОБЕДИТЕЛЬ Golden («Кей-поп-охотницы на демонов»)
- Dear Me (Diane Warren: Relentless)
- I Lied to You («Грешники»)
- Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi)
- Train Dreams («Сны поездов»)
Лучший саундтрек
- ПОБЕДИТЕЛЬ «Грешники» (Людвиг Горанссон)
- «Бугония» (Джерскин Фендрикс)
- «Франкенштейн» (Александр Деспла)
- «Гамнет» (Макс Рихтер)
- «Битва за битвой» (Джонни Гринвуд)
