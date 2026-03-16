Все лауреаты премии «Оскар»-2026

Тимоти Шаламе и Константин Бронзит остались без статуэток, а триумфаторами стал сатирический краудплизер о важности семьи «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и хоррор «Грешники» Райана Куглера. Публикуем полный список победителей этого года. 

Лучший фильм

Лучший режиссер

  • ПОБЕДИТЕЛЬ Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
  • Хлоя Чжао («Гамнет»)
  • Джош Сэфди («Марти Великолепный»)
  • Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
  • Райан Куглер («Грешники»)

Лучшая мужская роль

  • ПОБЕДИТЕЛЬ Майкл Б. Джордан («Грешники»)
  • Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
  • Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)
  • Итан Хоук («Голубая луна»)
  • Вагнер Моура («Секретный агент»)

Лучшая женская роль

  • ПОБЕДИТЕЛЬ Джесси Бакли («Гамнет»)
  • Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
  • Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»)
  • Эмма Стоун («Бугония»)
  • Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»)

Лучшая мужская роль второго плана

  • ПОБЕДИТЕЛЬ Шон Пенн («Битва за битвой»)
  • Бенисио дель Торо («Битва за битвой»)
  • Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)
  • Делрой Линдо («Грешники»)
  • Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)

Лучшая женская роль второго плана

  • ПОБЕДИТЕЛЬ Эми Мэдиган («Орудия»)
  • Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»)
  • Вунми Мосаку («Грешники»)
  • Тияна Тейлор («Битва за битвой»)
  • Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность»)

Лучшая работа оператора

  • ПОБЕДИТЕЛЬ Отем Дюральд («Грешники»)
  • Дан Лаустсен («Франкенштейн»)
  • Дариус Хонджи («Марти Великолепный»)
  • Майкл Бауман («Битва за битвой»)
  • Адольфо Велозо («Сны поездов»)

Лучший оригинальный сценарий

  • ПОБЕДИТЕЛЬ «Грешники» (Райан Куглер)
  • «Голубая луна» (Роберт Каплоу)
  • «Сентиментальная ценность» (Эскиль Вогт, Йоаким Триер)
  • «Марти Великолепный» (Джош Сэфди, Рональд Бронштейн)
  • «Простая случайность» (Джафар Панахи)

Лучший адаптированный сценарий

  • ПОБЕДИТЕЛЬ «Битва за битвой» (Пол Томас Андерсон)
  • «Гамнет» (Хлоя Чжао, Мэгги О’Фаррелл)
  • «Франкенштейн» (Гильермо дель Торо)
  • «Сны поездов» (Клинт Бентли, Грег Куидар)
  • «Бугония» (Уилл Трейси)

Лучший кастинг

  • ПОБЕДИТЕЛЬ «Битва за битвой»
  • «Гамнет»
  • «Грешники»
  • «Марти Великолепный»
  • «Секретный агент»

Лучший международный фильм

  • ПОБЕДИТЕЛЬ «Сентиментальная ценность»
  • «Голос Хинд Раджаб»
  • «Простая случайность»
  • «Секретный агент»
  • «Сират»

Лучший анимационный фильм

  • ПОБЕДИТЕЛЬ «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • «Арко»
  • «Элио»
  • «Маленькая Амели»
  • «Зверополис 2»

Лучший документальный фильм

  • ПОБЕДИТЕЛЬ Mr. Nobody Against P utin
  • The Alabama Solution
  • Come See Me In The Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • The Perfect Neighbour

Лучший короткометражный документальный фильм

  • ПОБЕДИТЕЛЬ All The Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: «Were and are Gone»
  • The Devil is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Лучший игровой короткометражный фильм

  • ПОБЕДИТЕЛЬ The Singers
  • ПОБЕДИТЕЛЬ Two People Exchanging Saliva
  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • ПОБЕДИТЕЛЬ «Девушка, которая плакала жемчугом»
  • «Три сестры»
  • «Бабочка»
  • «Вечнозеленый»
  • «Пенсионный план»

Лучший дизайн костюмов

  • ПОБЕДИТЕЛЬ «Франкенштейн»
  • «Грешники»
  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»

Лучший грим и прически

  • ПОБЕДИТЕЛЬ «Франкенштейн»
  • «Гадкая сестра»
  • «Грешники»
  • «Крушитель»
  • «Национальное достояние»

Лучшая работа художника-постановщика

  • ПОБЕДИТЕЛЬ «Франкенштейн»
  • «Битва за битвой»
  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Грешники»

Лучший монтаж

  • ПОБЕДИТЕЛЬ «Битва за битвой»
  • «F1»
  • «Марти Великолепный»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»

Лучшие визуальные эффекты

  • ПОБЕДИТЕЛЬ «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Грешники»
  • «Мир Юрского периода: Возрождение»
  • «Школьный автобус»
  • «F1»

Лучший звук

  • ПОБЕДИТЕЛЬ «F1»
  • «Франкенштейн»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»
  • «Сират»

Лучшая песня

  • ПОБЕДИТЕЛЬ Golden («Кей-поп-охотницы на демонов»)
  • Dear Me (Diane Warren: Relentless)
  • I Lied to You («Грешники»)
  • Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi)
  • Train Dreams («Сны поездов»)

Лучший саундтрек

  • ПОБЕДИТЕЛЬ «Грешники» (Людвиг Горанссон)
  • «Бугония» (Джерскин Фендрикс)
  • «Франкенштейн» (Александр Деспла)
  • «Гамнет» (Макс Рихтер)
  • «Битва за битвой» (Джонни Гринвуд)
