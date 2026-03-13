«Оскар»-2026: все, что нужно знать о премии — факты, прогнозы и наши фавориты (Бронзит!)

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

Главное развлечение перед оскаровской церемонией в самом разгаре — чем ближе вручение главной награды, тем сильнее споры, кто же больше достоин статуэтки. На этот раз ярко выраженных фаворитов двое: «Грешники» Райана Куглера (рекордные 16 номинаций — больше, чем у «Все о Еве», «Титаника» и «Ла-Ла Ленда») и «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (13 категорий).

Если брать за основу выигранные за год престижные кинопремии, все складывается скорее в пользу «Битвы», собравшей солидное комбо призов за лучший фильм. На счету картины «Золотой глобус» (в номинации «Комедия или мюзикл»), а также целый ворох премий: «Готэм», NYFCC (сообщество кинокритиков Нью-Йорка), NBR (Национальный совет кинокритиков США), AFI (Американский институт киноискусства), LAFCA (Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса), NSFC (Национальное общество кинокритиков США), Critics Choice Awards (сообщество кинокритиков США и Канады) и, наконец, BAFTA — британский аналог «Оскара».

«Грешники» хоть и уступают по количеству наград, но смотрятся не менее убедительно за счет разнообразных призов за актерский ансамбль и режиссуру. Плюс — серьезные кассовые сборы (около 400 миллионов долларов по всему миру) у фильма-высказывания о расизме, закамуфлированного под вампирское кино.

На этом фоне шансы остальных на главную золотую статуэтку выглядят гораздо ниже. «Хамнет» Хлои Чжао (хоть и получил «Золотой глобус» за лучшую драму и 8 номинаций на «Оскар») в гонке с такими конкурентами явно проигрывает, как и «Марти Великолепный», «Франкенштейн», «Сны поездов» и «Бугония».

«Секретный агент» и «Сентиментальная ценность» будут соперничать за звание лучшего фильма на иностранном языке, а «F1» (к огромному удивлению многих попавший в этот список) явно поборется лишь за технические «Оскары».