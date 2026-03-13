«Оскар»-2026: все, что нужно знать о премии — факты, прогнозы и наши фавориты (Бронзит!)

15 марта (по московскому времени — в ночь на 16 марта) в Лос-Анджелесе пройдет 98-я церемония вручения «Оскара». Ведущим, как и в 2025-м, станет комик Конан О’Брайен. Больше всего номинаций у хоррора «Грешники» Райана Куглера (16!), среди лидеров также экшен с Тимоти Шаламе «Марти Великолепный» Джоша Сэфди, европейский хит «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, костюмная драма «Хамнет» Хлои Чжао и сатирический краудплизер о важности семьи «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Редакция Собака.ru собрала сводный прогноз — рассказываем о фаворитах и темных лошадках во всех номинациях (включая мультипликатора Константина Бронзита, за которого мы болеем!).
Кадр из фильма «Битва за битвой»
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
Главное развлечение перед оскаровской церемонией в самом разгаре — чем ближе вручение главной награды, тем сильнее споры, кто же больше достоин статуэтки. На этот раз ярко выраженных фаворитов двое: «Грешники» Райана Куглера (рекордные 16 номинаций — больше, чем у «Все о Еве», «Титаника» и «Ла-Ла Ленда») и «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (13 категорий).
Если брать за основу выигранные за год престижные кинопремии, все складывается скорее в пользу «Битвы», собравшей солидное комбо призов за лучший фильм. На счету картины «Золотой глобус» (в номинации «Комедия или мюзикл»), а также целый ворох премий: «Готэм», NYFCC (сообщество кинокритиков Нью-Йорка), NBR (Национальный совет кинокритиков США), AFI (Американский институт киноискусства), LAFCA (Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса), NSFC (Национальное общество кинокритиков США), Critics Choice Awards (сообщество кинокритиков США и Канады) и, наконец, BAFTA — британский аналог «Оскара».
«Грешники» хоть и уступают по количеству наград, но смотрятся не менее убедительно за счет разнообразных призов за актерский ансамбль и режиссуру. Плюс — серьезные кассовые сборы (около 400 миллионов долларов по всему миру) у фильма-высказывания о расизме, закамуфлированного под вампирское кино.
На этом фоне шансы остальных на главную золотую статуэтку выглядят гораздо ниже. «Хамнет» Хлои Чжао (хоть и получил «Золотой глобус» за лучшую драму и 8 номинаций на «Оскар») в гонке с такими конкурентами явно проигрывает, как и «Марти Великолепный», «Франкенштейн», «Сны поездов» и «Бугония».
«Секретный агент» и «Сентиментальная ценность» будут соперничать за звание лучшего фильма на иностранном языке, а «F1» (к огромному удивлению многих попавший в этот список) явно поборется лишь за технические «Оскары».
Кадр из фильма «Грешники»
АКТЕРЫ
Здесь ситуация еще более запутанная. Противостояние «Битвы за битвой» и «Грешников» (Леонардо ДиКаприо и Майкл Б. Джордан) в номинации «Лучшая мужская роль» тоже присутствует, однако главный вопрос — получит ли «Оскар» Тимоти Шаламе за «Марти Великолепного» или его обойдет Вагнер Моура из «Секретного агента». У обоих в этом году по «Золотому глобусу» (у первого — за роль в комедии или мюзикле, у второго — в драме). Замыкает пятерку претендентов Итан Хоук («Голубая луна»). Он получил две престижные премии кинокритиков (LAFCA и NSFC), но, по оценкам большинства специалистов, имеет минимальные шансы на успех.
Приз за лучшую женскую роль большинство единодушно отдает Джесси Бакли за роль в «Хамнете» («Золотой глобус» в драматической номинации плюс премия BAFTA). Также на статуэтку претендует Роуз Бирн (тоже «Золотой глобус», но в номинации комедия/мюзикл и «Серебряный медведь» Берлинского фестиваля). У Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»), Эммы Стоун («Бугония») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») на этом фоне весьма туманные перспективы.
«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана после перфоманса в «Битве за битвой» единодушно прочат Шону Пенну (что подтверждает премия BAFTA и несколько наград от кинокритических сообществ). Однако многих смущает, что для актера он может стать уже третьим, так что у Делроя Линдо из «Грешников» и других есть определенные шансы. Среди остальных претендентов — Джейкоб Элорди («Франкенштейн»), филигранный Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность») и Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»).
В номинации за лучшую женскую роль второго плана у всех примерно равные шансы: Тияна Тейлор получила «Золотой глобус» за «Битву за битвой», у Вунми Мосаку из «Грешников» — премия BAFTA, а ведь еще есть Эль Фаннинг из «Сентиментальной ценности» и Эми Мэдиган из «Орудий» (за которую после роли комично-зловещей ведьмы практически невозможно не болеть).
РЕЖИССУРА, СЦЕНАРИЙ И КАСТИНГ
Очевидный фаворит в режиссерской номинации — Пол Томас Андерсон («Золотой глобус» плюс BAFTA), однако и здесь не меньше ждут успеха Райана Куглера (который может стать первым темнокожим режиссером в истории, получившим «Оскар»). Несмотря на сильные картины, Хлоя Чжао («Хамнет»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность») и Джош Сэфди («Марти Великолепный») не выглядят серьезными конкурентами.
В этом году у «Оскара» появилось нововведение — награда за лучший кастинг. Тут все складывается в пользу «Грешников»: практически каждое сообщество кинокритиков отмечало сильный актерский ансамбль фильма. Среди других номинантов — «Битва за битвой», «Марти Великолепный», «Секретный агент» и «Хамнет».
Главные же претенденты на победу в номинациях за оригинальный и адаптированный сценарии — вновь «Грешники» и «Битва за битвой» соответственно (у обоих по «Золотому глобусу» и премии BAFTA). В соперниках у «Грешников» — «Сентиментальная ценность», «Голубая луна», «Простая случайность» и «Марти Великолепный». У «Битвы за битвой» — «Сны поездов», «Франкенштейн», «Бугония» и «Хамнет».
Кадр из фильма «Простая случайность»
ФИЛЬМ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ, АНИМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
Предсказать победителя в международной категории практически невозможно (в том числе из-за тревожной геополитической обстановки в мире, которая не могла не повлиять на голосование). При этом все номинанты в этом году получили важные европейские награды: между собой соревнуются «Простая случайность» Джафара Панахи (Канны, «Золотая пальмовая ветвь»), «Сират» Оливера Лаше (Канны, приз жюри), «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера (Канны, гран-при), «Секретный агент» Клебера Мендонсы Фильо (Канны, приз за режиссуру) и «Голос Хинд Раджаб» Каутер Бен Ханьи (Венеция, премия Большого жюри).
В номинации «Лучший анимационный фильм» все гораздо проще: уверенное лидерство захватили хитовые «Кей-поп-охотницы на демонов» (как и в категории «Лучшая песня»). Конкуренцию им потенциально может составить лишь «Зверополис 2», выигравший BAFTA (правда без «Охотниц» среди соперников — их не включили в число номинантов, поскольку картина выходила только на стримингах).
В документальной категории в фаворитах «Идеальная соседка», громко прозвучавшая на Netflix, однако здесь возможны варианты — эксперты сходятся в том, что победить может любой из пяти номинантов.
Кадр со съемок фильма «Франкенштейн»
ДРУГИЕ НОМИНАЦИИ
В наградах за техническое мастерство разумнее всего полагаться на мнение профессиональных гильдий и британской киноакадемии. Там симпатии распределились так:
— Лучшая операторская работа: «Битва за битвой» (Гильдия операторов и BAFTA);
— Лучший монтаж: «Битва за битвой» (Американская ассоциация монтажеров и BAFTA);
— Лучшая работа художника-постановщика: «Франкенштейн» (Гильдия художников-постановщиков и BAFTA);
— Лучшие визуальные эффекты: «Аватар: Пламя и пепел» (Общество специалистов по визуальным эффектам и BAFTA);
— Лучший дизайн костюмов: «Франкенштейн» (Гильдия костюмеров и BAFTA);
— Лучший саундтрек: «Грешники» (Общество композиторов и авторов песен и BAFTA);
— Лучший звук: «F1» (Общество звукорежиссеров кино и BAFTA);
— Лучший макияж и прически: «Франкенштейн» (Гильдия гримеров и стилистов и BAFTA).
КОРОТКИЙ МЕТР
В этих номинациях симпатии профильных специалистов и кинокритиков распределились так:
— Лучший игровой фильм: «Два человека обмениваются слюной» (примерно равные шансы имеет «Друг Дороти»);
— Лучший документальный фильм: «Все пустые комнаты»;
— Лучший анимационный фильм: «Бабочка».
Про последнюю категорию стоит сказать отдельно: здесь мы, конечно же, болеем за петербуржца Константина Бронзита и его «Три сестры» (это уже третье его выдвижение на «Оскар»!). Не так давно он в подробностях рассказал нам о своем экспериментальном пути к номинации — прочитать эту увлекательную историю можно здесь.
