«Оскар»-2026: все, что нужно знать о премии — факты, прогнозы и наши фавориты (Бронзит!)

15 марта (по московскому времени — в ночь на 16 марта) в Лос-Анджелесе пройдет 98-я церемония вручения «Оскара». Ведущим, как и в 2025-м, станет комик Конан О’Брайен. Больше всего номинаций у хоррора «Грешники» Райана Куглера (16!), среди лидеров также экшен с Тимоти Шаламе «Марти Великолепный» Джоша Сэфди, европейский хит «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, костюмная драма «Хамнет» Хлои Чжао и сатирический краудплизер о важности семьи «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Редакция Собака.ru собрала сводный прогноз — рассказываем о фаворитах и темных лошадках во всех номинациях (включая мультипликатора Константина Бронзита, за которого мы болеем!).

Кадр из фильма «Битва за битвой»
Ghoulardi Film Company, Warner Bros., Domain Entertainment (II), 2025

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

Главное развлечение перед оскаровской церемонией в самом разгаре — чем ближе вручение главной награды, тем сильнее споры, кто же больше достоин статуэтки. На этот раз ярко выраженных фаворитов двое: «Грешники» Райана Куглера (рекордные 16 номинаций — больше, чем у «Все о Еве», «Титаника» и «Ла-Ла Ленда») и «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (13 категорий). 

Если брать за основу выигранные за год престижные кинопремии, все складывается скорее в пользу «Битвы», собравшей солидное комбо призов за лучший фильм. На счету картины «Золотой глобус» (в номинации «Комедия или мюзикл»), а также целый ворох премий: «Готэм», NYFCC (сообщество кинокритиков Нью-Йорка), NBR (Национальный совет кинокритиков США), AFI (Американский институт киноискусства),  LAFCA (Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса), NSFC (Национальное общество кинокритиков США), Critics Choice Awards (сообщество кинокритиков США и Канады) и, наконец, BAFTA — британский аналог «Оскара».

«Грешники» хоть и уступают по количеству наград, но смотрятся не менее убедительно за счет разнообразных призов за актерский ансамбль и режиссуру. Плюс — серьезные кассовые сборы (около 400 миллионов долларов по всему миру) у фильма-высказывания о расизме, закамуфлированного под вампирское кино.

На этом фоне шансы остальных на главную золотую статуэтку выглядят гораздо ниже. «Хамнет» Хлои Чжао (хоть и получил «Золотой глобус» за лучшую драму и 8 номинаций на «Оскар») в гонке с такими конкурентами явно проигрывает, как и «Марти Великолепный», «Франкенштейн», «Сны поездов» и «Бугония». 

«Секретный агент» и «Сентиментальная ценность» будут соперничать за звание лучшего фильма на иностранном языке, а «F1» (к огромному удивлению многих попавший в этот список) явно поборется лишь за технические «Оскары».

Кадр из фильма «Грешники»
Warner Bros., Domain Entertainment (II), Proximity Media, Australian Government, The Western Australian Film Company, 2025

АКТЕРЫ

Здесь ситуация еще более запутанная. Противостояние «Битвы за битвой» и «Грешников» (Леонардо ДиКаприо и Майкл Б. Джордан) в номинации «Лучшая мужская роль» тоже присутствует, однако главный вопрос — получит ли «Оскар» Тимоти Шаламе за «Марти Великолепного» или его обойдет Вагнер Моура из «Секретного агента». У обоих в этом году по «Золотому глобусу» (у первого — за роль в комедии или мюзикле, у второго — в драме). Замыкает пятерку претендентов Итан Хоук («Голубая луна»). Он получил две престижные премии кинокритиков (LAFCA и NSFC), но, по оценкам большинства специалистов, имеет минимальные шансы на успех.

Приз за лучшую женскую роль большинство единодушно отдает Джесси Бакли за роль в «Хамнете» («Золотой глобус» в драматической номинации плюс премия BAFTA). Также на статуэтку претендует Роуз Бирн (тоже «Золотой глобус», но в номинации комедия/мюзикл и «Серебряный медведь» Берлинского фестиваля). У Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»), Эммы Стоун («Бугония») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») на этом фоне весьма туманные перспективы.

«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана после перфоманса в «Битве за битвой» единодушно прочат Шону Пенну (что подтверждает премия BAFTA и несколько наград от кинокритических сообществ). Однако многих смущает, что для актера он может стать уже третьим, так что у Делроя Линдо из «Грешников» и других есть определенные шансы. Среди остальных претендентов — Джейкоб Элорди («Франкенштейн»), филигранный Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность») и Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»).

В номинации за лучшую женскую роль второго плана у всех примерно равные шансы: Тияна Тейлор получила «Золотой глобус» за «Битву за битвой», у Вунми Мосаку из «Грешников» — премия BAFTA, а ведь еще есть Эль Фаннинг из «Сентиментальной ценности» и Эми Мэдиган из «Орудий» (за которую после роли комично-зловещей ведьмы практически невозможно не болеть).

РЕЖИССУРА, СЦЕНАРИЙ И КАСТИНГ

Очевидный фаворит в режиссерской номинации — Пол Томас Андерсон («Золотой глобус» плюс BAFTA), однако и здесь не меньше ждут успеха Райана Куглера (который может стать первым темнокожим режиссером в истории, получившим «Оскар»). Несмотря на сильные картины, Хлоя Чжао («Хамнет»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность») и Джош Сэфди («Марти Великолепный») не выглядят серьезными конкурентами. 

В этом году у «Оскара» появилось нововведение — награда за лучший кастинг. Тут все складывается в пользу «Грешников»: практически каждое сообщество кинокритиков отмечало сильный актерский ансамбль фильма. Среди других номинантов — «Битва за битвой», «Марти Великолепный», «Секретный агент» и «Хамнет».

Главные же претенденты на победу в номинациях за оригинальный и адаптированный сценарии — вновь «Грешники» и «Битва за битвой» соответственно (у обоих по «Золотому глобусу» и премии BAFTA). В соперниках у «Грешников» — «Сентиментальная ценность», «Голубая луна», «Простая случайность» и «Марти Великолепный». У «Битвы за битвой» — «Сны поездов», «Франкенштейн», «Бугония» и «Хамнет».

Кадр из фильма «Простая случайность»
Jafar Panahi Film Productions, Les Films Pelléas, Bidibul Productions, Pio & Co, Arte France Cinéma, 2025

ФИЛЬМ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ, АНИМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

Предсказать победителя в международной категории практически невозможно (в том числе из-за тревожной геополитической обстановки в мире, которая не могла не повлиять на голосование). При этом все номинанты в этом году получили важные европейские награды: между собой соревнуются «Простая случайность» Джафара Панахи (Канны, «Золотая пальмовая ветвь»), «Сират» Оливера Лаше (Канны, приз жюри), «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера (Канны, гран-при), «Секретный агент» Клебера Мендонсы Фильо (Канны, приз за режиссуру) и «Голос Хинд Раджаб» Каутер Бен Ханьи (Венеция, премия Большого жюри).

В номинации «Лучший анимационный фильм» все гораздо проще: уверенное лидерство захватили хитовые «Кей-поп-охотницы на демонов» (как и в категории «Лучшая песня»). Конкуренцию им потенциально может составить лишь «Зверополис 2», выигравший BAFTA (правда без «Охотниц» среди соперников — их не включили в число номинантов, поскольку картина выходила только на стримингах).

В документальной категории в фаворитах «Идеальная соседка», громко прозвучавшая на Netflix, однако здесь возможны варианты — эксперты сходятся в том, что победить может любой из пяти номинантов.

Кадр со съемок фильма «Франкенштейн»
Bluegrass Films, Demilo Films, Double Dare You (DDY), 2025

ДРУГИЕ НОМИНАЦИИ

В наградах за техническое мастерство разумнее всего полагаться на мнение профессиональных гильдий и британской киноакадемии. Там симпатии распределились так:

— Лучшая операторская работа: «Битва за битвой» (Гильдия операторов и BAFTA);

— Лучший монтаж: «Битва за битвой» (Американская ассоциация монтажеров и BAFTA);

— Лучшая работа художника-постановщика: «Франкенштейн» (Гильдия художников-постановщиков и BAFTA);

— Лучшие визуальные эффекты: «Аватар: Пламя и пепел» (Общество специалистов по визуальным эффектам и BAFTA);

— Лучший дизайн костюмов: «Франкенштейн» (Гильдия костюмеров и BAFTA);

— Лучший саундтрек: «Грешники» (Общество композиторов и авторов песен и BAFTA);

— Лучший звук: «F1» (Общество звукорежиссеров кино и BAFTA);

— Лучший макияж и прически: «Франкенштейн» (Гильдия гримеров и стилистов и BAFTA).

КОРОТКИЙ МЕТР

В этих номинациях симпатии профильных специалистов и кинокритиков распределились так:

— Лучший игровой фильм: «Два человека обмениваются слюной» (примерно равные шансы имеет «Друг Дороти»); 

— Лучший документальный фильм: «Все пустые комнаты»;

— Лучший анимационный фильм: «Бабочка».

Про последнюю категорию стоит сказать отдельно: здесь мы, конечно же, болеем за петербуржца Константина Бронзита и его «Три сестры» (это уже третье его выдвижение на «Оскар»!). Не так давно он в подробностях рассказал нам о своем экспериментальном пути к номинации — прочитать эту увлекательную историю можно здесь.

