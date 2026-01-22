Рекордные 16 номинаций «Грешников», ДиКаприо и Шаламе борются за «Лучшую мужскую роль»: Объявлены номинанты на премию «Оскар»-2026

Номинантов назвали 22 января. Впервые за последние 25 лет список категорий пополнился новой номинацией — «Лучший кастинг». Среди претендентов на статуэтку — короткометражная анимационная картина «Три сестры» петербургского режиссера Константина Бронзита.
Фильм «Грешники» Райана Куглера установил рекорд по количеству номинаций на «Оскар»: картина попала сразу в 16 категорий. Предыдущий рекорд в 14 номинаций принадлежал фильмам «Ла-Ла Ленд» (2016), «Титаник» (1997) и «Все о Еве» (1950).
«Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе, «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо получили по девять номинаций, «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (с Леонардо ДиКаприо!) — 13, «Гамнет» Хлои Чжао — 8.
Лучший фильм
- «Бугония»
- «F1»
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
- «Сны поездов»
Лучший режиссер
- Хлоя Чжао («Гамнет»)
- Джош Сэфди («Марти Великолепный»)
- Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
- Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
- Райан Куглер («Грешники»)
«Марти Великолепный»
Лучшая мужская роль
- Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
- Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)
- Итан Хоук («Голубая луна»)
- Майкл Б. Джордан («Грешники»)
- Вагнер Моура («Секретный агент»)
Лучшая женская роль
- Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
- Кейт Хадсон («Песня звучит печально»)
- Эмма Стоун («Бугония»)
- Джесси Бакли («Гамнет»)
- Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Бенисио дель Торо («Битва за битвой»)
- Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)
- Делрой Линдо («Грешники»)
- Шон Пенн («Битва за битвой»)
- Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)
Лучшая женская роль второго плана
- Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»)
- Эми Мэдиган («Орудия»)
- Вунми Мосаку («Грешники»)
- Тияна Тейлор («Битва за битвой»)
- Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность»)
«Франкенштейн»
Лучшая работа оператора
- Дан Лаустсен («Франкенштейн»)
- Дариус Хонджи («Марти Великолепный»)
- Майкл Бауман («Битва за битвой»)
- Отем Дюральд («Грешники»)
- Адольфо Велозо («Сны поездов»)
Лучший оригинальный сценарий
- «Голубая луна»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
- «Марти Великолепный»
- «Простая случайность»
Лучший адаптированный сценарий
- «Гамнет» (Хлоя Чжао, Мэгги О’Фаррелл)
- «Франкенштейн» (Гильермо дель Торо)
- «Битва за битвой» (Пол Томас Андерсон)
- «Сны поездов» (Клинт Бентли, Грег Куидар)
- «Бугония» (Уилл Трейси)
Лучший монтаж
- «F1»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
«Сентиментальная ценность»
Лучший международный фильм
- «Голос Хинд Раджаб»
- «Простая случайность»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Сират»
Лучший анимационный фильм
- «Арко»
- «Элио»
- «Кей-поп-охотницы на демонов»
- «Маленькая Амели»
- «Зверополис 2»
Лучший документальный фильм
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbour
Лучший короткометражный документальный фильм
- All The Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: «Were and are Gone»
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Лучший игровой короткометражный фильм
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Лучший короткометражный анимационный фильм
- «Три сестры»
- «Бабочка»
- «Вечнозеленый»
- «Девушка, которая плакала жемчугом»
- «Пенсионный план»
«Грешники»
Лучший дизайн костюмов
- «Грешники»
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Франкенштейн»
Лучший грим и прически
- «Франкенштейн»
- «Гадкая сестра»
- «Грешники»
- «Крушитель»
- «Национальное достояние»
Лучшая работа художника-постановщика
- «Битва за битвой»
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Грешники»
Лучший кастинг
- «Битва за битвой»
- «Гамнет»
- «Грешники»
- «Марти Великолепный»
- «Секретный агент»
«Битва за битвой»
Лучший звук
- «Франкенштейн»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
- «Сират»
- «F1»
Лучшие визуальные эффекты
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Грешники»
- «Мир Юрского периода: Возрождение»
- «Школьный автобус»
- «F1»
Лучшая песня
- Dear Me (Diane Warren: Relentless)
- Golden («Кей-поп-охотницы на демонов»)
- I Lied to You («Грешники»)
- Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi)
- Train Dreams («Сны поездов»)
Лучший саундтрек
- «Бугония»
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
«Гамнет»
98-я церемония вручения наград пройдет 15 марта 2026 года. Ведущим, как и в прошлый раз, будет комик Конан О’Брайен.
