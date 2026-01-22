Рекордные 16 номинаций «Грешников», ДиКаприо и Шаламе борются за «Лучшую мужскую роль»: Объявлены номинанты на премию «Оскар»-2026

Номинантов назвали 22 января. Впервые за последние 25 лет список категорий пополнился новой номинацией — «Лучший кастинг». Среди претендентов на статуэтку — короткометражная анимационная картина «Три сестры» петербургского режиссера Константина Бронзита.

Фильм «Грешники» Райана Куглера установил рекорд по количеству номинаций на «Оскар»: картина попала сразу в 16 категорий. Предыдущий рекорд в 14 номинаций принадлежал фильмам «Ла-Ла Ленд» (2016), «Титаник» (1997) и «Все о Еве» (1950).

«Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе, «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо получили по девять номинаций, «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (с Леонардо ДиКаприо!) — 13, «Гамнет» Хлои Чжао — 8.