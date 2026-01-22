Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Рекордные 16 номинаций «Грешников», ДиКаприо и Шаламе борются за «Лучшую мужскую роль»: Объявлены номинанты на премию «Оскар»-2026

Номинантов назвали 22 января. Впервые за последние 25 лет список категорий пополнился новой номинацией — «Лучший кастинг». Среди претендентов на статуэтку — короткометражная анимационная картина «Три сестры» петербургского режиссера Константина Бронзита.

Фильм «Грешники» Райана Куглера установил рекорд по количеству номинаций на «Оскар»: картина попала сразу в 16 категорий. Предыдущий рекорд в 14 номинаций принадлежал фильмам «Ла-Ла Ленд» (2016), «Титаник» (1997) и «Все о Еве» (1950).

«Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе, «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо получили по девять номинаций, «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (с Леонардо ДиКаприо!) — 13, «Гамнет» Хлои Чжао — 8.

Richard Harbaugh/The Academy via Getty Images

Лучший фильм

Лучший режиссер

  • Хлоя Чжао («Гамнет»)
  • Джош Сэфди («Марти Великолепный»)
  • Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
  • Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
  • Райан Куглер («Грешники»)
«Марти Великолепный»
A24, Central Pictures, IPR.VC, 2025

«Марти Великолепный»

Лучшая мужская роль

  • Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
  • Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)
  • Итан Хоук («Голубая луна»)
  • Майкл Б. Джордан («Грешники»)
  • Вагнер Моура («Секретный агент»)

Лучшая женская роль

  • Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
  • Кейт Хадсон («Песня звучит печально»)
  • Эмма Стоун («Бугония»)
  • Джесси Бакли («Гамнет»)
  • Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Бенисио дель Торо («Битва за битвой»)
  • Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)
  • Делрой Линдо («Грешники»)
  • Шон Пенн («Битва за битвой»)
  • Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)

Лучшая женская роль второго плана

  • Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»)
  • Эми Мэдиган («Орудия»)
  • Вунми Мосаку («Грешники»)
  • Тияна Тейлор («Битва за битвой»)
  • Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность»)
«Франкенштейн»
Bluegrass Films /Demilo Films /Double Dare You (DDY), 2025

«Франкенштейн»

Лучшая работа оператора

  • Дан Лаустсен («Франкенштейн»)
  • Дариус Хонджи («Марти Великолепный»)
  • Майкл Бауман («Битва за битвой»)
  • Отем Дюральд («Грешники»)
  • Адольфо Велозо («Сны поездов»)

Лучший оригинальный сценарий

  • «Голубая луна»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»
  • «Марти Великолепный»
  • «Простая случайность»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Гамнет» (Хлоя Чжао, Мэгги О’Фаррелл)
  • «Франкенштейн» (Гильермо дель Торо)
  • «Битва за битвой» (Пол Томас Андерсон)
  • «Сны поездов» (Клинт Бентли, Грег Куидар)
  • «Бугония» (Уилл Трейси)

Лучший монтаж

  • «F1»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»
«Сентиментальная ценность»
Arte France Cinéma, Film i Väst, BBC Film, Zentropa Entertainments, MK2 Productions, Zentropa International Sweden, Komplizen Film, Mer Film, Eye Eye Pictures, Lumen Production, 2025

«Сентиментальная ценность»

Лучший международный фильм

  • «Голос Хинд Раджаб»
  • «Простая случайность»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Сират»

Лучший анимационный фильм

  • «Арко»
  • «Элио»
  • «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • «Маленькая Амели»
  • «Зверополис 2»

Лучший документальный фильм

  • The Alabama Solution
  • Come See Me In The Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbour

Лучший короткометражный документальный фильм

  • All The Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: «Were and are Gone»
  • The Devil is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Лучший игровой короткометражный фильм

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • «Три сестры»
  • «Бабочка»
  • «Вечнозеленый»
  • «Девушка, которая плакала жемчугом»
  • «Пенсионный план»
«Грешники»
Warner Bros. Pictures, 2025

«Грешники»

Лучший дизайн костюмов

  • «Грешники»
  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Франкенштейн»

Лучший грим и прически

  • «Франкенштейн»
  • «Гадкая сестра»
  • «Грешники»
  • «Крушитель»
  • «Национальное достояние»

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Битва за битвой»
  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Грешники»

Лучший кастинг

  • «Битва за битвой»
  • «Гамнет»
  • «Грешники»
  • «Марти Великолепный»
  • «Секретный агент»
«Битва за битвой»
Ghoulardi Film Company, Warner Bros., 2025

«Битва за битвой»

Лучший звук

  • «Франкенштейн»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»
  • «Сират»
  • «F1»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Грешники»
  • «Мир Юрского периода: Возрождение»
  • «Школьный автобус»
  • «F1»

Лучшая песня

  • Dear Me (Diane Warren: Relentless)
  • Golden («Кей-поп-охотницы на демонов»)
  • I Lied to You («Грешники»)
  • Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi)
  • Train Dreams («Сны поездов»)

Лучший саундтрек

  • «Бугония»
  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»
«Гамнет»

«Гамнет»

98-я церемония вручения наград пройдет 15 марта 2026 года. Ведущим, как и в прошлый раз, будет комик Конан О’Брайен.

