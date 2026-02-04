Лучшие сериалы февраля 2026-го: «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой, «Повелитель мух» и возвращение «Клиники»

«Встать на ноги», премьера (18+)

Победитель фестиваля «Новый сезон»-2025 — по сюжету отсидевший в колонии бандит по кличке Старый (Гоша Куценко) возвращается в квартиру, в которой прописан, где оказывается, все годы жила его дочь Оля (Мила Ершова). Впрочем, та не спешит восстанавливать родственные связи, так как винит его в аварии, в которой погибла мама, а она сама получила травму позвоночника и теперь прикована к инвалидному креслу.

Шоураннером проекта выступил Александр Носков («Капельник», «Волшебный участок»). В касте также Кузьма Котрелев, Святослав Рогожан, Ольга Лерман, Алексей Розин, Юлия Александрова и невероятно обаятельный Антон Санкевич, актер с синдромом Дауна.

С 5 февраля, Okko