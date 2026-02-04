Лучшие сериалы февраля 2026-го: «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой, «Повелитель мух» и возвращение «Клиники»

А также — черная комедия «Предместье», «Американская история любви» Райана Мерфи, новые сезоны «Темных ветров», «Кросса», «Ловкого плута» и «Рая», док студии A24 «Соседи», мультсериал «Закон Стрипа», сай-фай-триллер «Резервация» и много другое. Собака.ru рассказывает о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в последний месяц зимы.
ГЛАВНОЕ
«Встать на ноги», премьера (18+)
Победитель фестиваля «Новый сезон»-2025 — по сюжету отсидевший в колонии бандит по кличке Старый (Гоша Куценко) возвращается в квартиру, в которой прописан, где оказывается, все годы жила его дочь Оля (Мила Ершова). Впрочем, та не спешит восстанавливать родственные связи, так как винит его в аварии, в которой погибла мама, а она сама получила травму позвоночника и теперь прикована к инвалидному креслу.
Шоураннером проекта выступил Александр Носков («Капельник», «Волшебный участок»). В касте также Кузьма Котрелев, Святослав Рогожан, Ольга Лерман, Алексей Розин, Юлия Александрова и невероятно обаятельный Антон Санкевич, актер с синдромом Дауна.
С 5 февраля, Okko
«Повелитель мух» / Lord of the Flies, премьера (18+)
Новая экранизация классического романа-аллегории Уильяма Голдинга о подростках, попавших на необитаемый остров и максимально стремительно превратившихся из интеллигентных мальчиков в настоящих дикарей.
Режиссером выступил Марк Манден («Таинственный сад»), а сценарий написал Джек Торн («Переходный возраст»).
С 8 февраля, BBC One
«Бриджертоны» / Bridgerton, вторая часть 4 сезон (18+)
Почему-то невероятно возмутивший российских зрителей своим принципом «слепого кастинга» хитовый сериал о буднях английской аристократии в эпоху Регентства продолжается. В четвертом сезоне в центре внимания — отношения художника Бенедикта Бриджертона (Люк Томпсон) и его возлюбленной Софи (Ерин Ха). Уже объявлено, что проект продлен на пятый и шестой.
С 26 февраля, Netflix
«Клиника» / Scrubs, 10 сезон (18+)
Возвращение культового комедийного сериала. Спустя 16 лет к своим ролям вернутся Зак Брафф, Сара Чок, Джуди Рейес и Дональд Фэйсон. Проект продюсирует создатель «Клиники» Билл Лоуренс, шоураннерами стали Тим Хоберт и Асим Батра, также работавшие над сценариями оригинала.
С 25 февраля, Hulu
«Вампиры средней полосы», вторая часть 3 сезон (18+)
Финальная часть приключений смоленских вампиров во главе с харизматичным Святославом Вернидубовичем (Юрий Стоянов). В третьем сезоне, который разбили на две части (первая вышла еще в ноябре 2025-го), им предстоит вновь сразиться уральскими вурдалаками в лице Бориса Феликсовича (Егор Дружинин) и не только.
В касте — Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Дмитрий Чеботарев, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Тимофей Кочнев (заменивший Глеба Калюжного) и другие. Шоураннером остался автор предыдущих сезонов Алексей Акимов, но на этот раз он снял проект и как режиссер.
С 27 февраля, Start
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Исчезнувший» / Vanished, премьера (18+)
Мистический детектив дебютантов Дэвида Хилтона и Престона Томпсона — Элис (Кейли Куоко, «Бортпроводница») и Том (Сэм Клафлин, «Граф Монте-Кристо») едут в отпуск во Францию. По дороге парень внезапно бесследно исчезает, а героиня начинает собственное расследование, которое приведет ее к очень мрачным разгадкам.
С 1 февраля, MGM+
«Резервация», премьера (18+)
Бывший полицейский Сергей (Денис Шведов) оказывается в дикой ситуации: его родной городок поглотила загадочная аномалия, и теперь войти в него можно, а вот выбраться — уже нельзя. Чтобы спасти семью, он на свой страх и риск отправляется внутрь.
Снял фантастический триллер Алексей Андрианов («Столыпин»), в касте — Екатерина Волкова, Николай Шрайбер, Филипп Янковский, Полина Гухман, Юрий Насонов и другие.
С 1 февраля, «Кион»
«Огненный шторм в Лос-Анджелесе – Внутри инферно» / LA Firestorm — Inside the Inferno, премьера (18+)
Трехсерийный документальный фильм о масштабном лесном пожаре годовой давности. Напомним, он уничтожил тысячи домов в Лос-Анджелесе. Это взгляд на катастрофу изнутри — создатели собрали десятки часов архивных материалов, в том числе видео местных жителей, оказавшихся тогда в огненной ловушке.
С 1 февраля, Reelz
«Трешка», премьера (16+)
Ситком о компании самых разношерстных персонажей, которые в начале нулевых были вынуждены ютиться вдевятером в трехкомнатной квартире — со всеми вытекающими последствиями совместного проживания. В касте — Юлия Александрова, Дмитрий Лысенков, Николай Наумов, Илья Лыков, Алла Михеева, Михаил Трухин, Олеся Железняк и другие. Режиссером выступил Николай Бурлак («Патриот»).
Со 2 февраля, СТС, «Кинопоиск», «Иви»
«Линкольн для адвоката» / The Lincoln Lawyer, 4 сезон (18+)
Продолжение экранизации детективных романов Майкла Коннелли про адвоката Микки Холлера. В сериале его играет Мануэль Рульфо. Среди создателей проекта — работавший над «Почему женщины убивают» Дэвид Гроссман.
Четвертый сезон шоу основан на романе «Закон невиновности» — оказавшись в роли подозреваемого в убийстве, Микки с коллегами сам выстраивает линию защиты и пытается найти преступника.
С 5 февраля, Netflix
«Предместье» / The 'Burbs, премьера (18+)
Знаменитая черная комедия с Томом Хэнксом 1989 года получила сериальный ремейк — молодожены (Кеке Палмер и Джек Уайтхолл) переезжают в старый дом в тихом городке и от скуки начинают пристально следить за подозрительным соседом, который любит по ночам гулять по лесу и покупать лопаты.
Шоураннером стала Селеста Хаги («Меломанка»), а одним из продюсеров выступил создатель «Гриффинов» Сет Макфарлейн.
С 8 февраля, Peacock
«Госзащита», премьера (18+)
Криминальная комедия о вороватом бизнесмене Романе (Владимир Сычев), который решился на сделку со следствием и оказался в программе защиты свидетелей. В итоге ему пришлось сменить фамилию и вместе с дочерью Алисой (Елизавета Бугулова) переехать в Благовещенск, а еще обзавестись новыми «членами семьи» — майором Светланой (Зоя Бербер) и капитаном Гришей (Денис Власенко), изображающими его жену и сына. Режиссер проекта — Андрей Шавкеро («Старые шишки»).
С 9 февраля, ТНТ
«Ловкий плут» / The Artful Dodger, 2 сезон (18+)
Сериал основан на романе «Оливер Твист», но не полностью копирует хрестоматийную историю Чарльза Диккенса. Джек Доукинс по прозвищу Ловкий плут в детстве был карманником в родной Англии, а теперь пытается стать хирургом в Австралии. Но прошлое не отпускает так просто.
Протагониста сыграл Томас Сэнгстер, которого вы наверняка помните ребенком («Реальная любовь», «Моя ужасная няня»). В новом сезоне Джеку предстоит спасти попавшую в беду возлюбленную, а главное, решить для себя — жить честно или по ту сторону закона.
С 10 февраля, Disney+
«Кросс» / Cross, 2 сезон (18+)
Детектив основан на серии романов Джеймса Паттерсона о бравом афроамериканском полицейском Алексе Кроссе (это о нем были сняты триллеры «Целуя девушек» и «И пришел паук» с Морганом Фрименом). В сериальной версии специалиста, способного вычислить самых хитроумных маньяков, играет Элдис Ходж («Черный Адам»), в касте также Исайя Мустафа («Анатомия страсти») и Хуанита Дженнингс («Чего хотят женщины»).
Во втором сезоне проекта шоураннера Бена Уоткинса («Десница Божья») Кроссу предстоит остановить безжалостного мстителя, который охотится на коррумпированных миллиардеров.
С 11 февраля, Prime Video
«Американская история любви» / Love Story, премьера (18+)
Неугомонный шоураннер Райан Мерфи врывается на территорию романтического кино: в центре внимания его нового проекта — отношения Джона Ф. Кеннеди-младшего (дебют Пола Келли) и Кэролин Бэссетт-Кеннеди (Сара Пиджон, «Готэм»). Из ярких лиц каста — Наоми Уоттс сыграла Жаклин Кеннеди, а Алессандро Нивола перевоплотился в модельера Кельвина Кляйна.
С 12 февраля, FX
«Как попасть в рай из Белфаста» / How to Get to Heaven from Belfast, премьера (18+)
Комедийный проект по сценарию Лизы МакГи («Девчонки из Дерри»). Это история о трех подругах — телесценаристке, многодетной маме и няне. Они отправляются в непростое путешествие по Ирландии в поисках своей пропавшей школьной подруги.
В касте — Ройшн Галлахер («В завязке»), Килин Данн («Спасительница») и Шинейд Кинэн («В тихом омуте»).
С 12 февраля, Netflix
«Соседи» / Neighbors, премьера (18+)
Документальный сериал студии A24 на вроде бы обычную тему — конфликты между соседями в американской провинции. Однако каждый эпизод (всего их шесть) из фиксации комичной ругани из-за пустяка быстро превращается в настоящую увлекательную драму в духе «Грызни».
С 12 февраля, Max
«Темные ветра» / Dark Winds, 4 сезон (18+)
Четвертый сезон мрачного триллера Криса Эйра («Огни ночной пятницы») рассказывает о расследовании загадочного исчезновения школьницы из числа коренного индейского населения в Лос-Анджелесе. Следствие вновь ведут два полицейских навахо: опытный Джо Липхорн (Зан Маккларнон) и более молодой Джим Чи (Кайова Гордон).
Проект основан на книгах Тони Хиллермана, его шоураннером стал Винс Каландра («Острые предметы», «Касл-Рок»), а исполнительным продюсером — автор «Игры престолов» Джордж Мартин.
С 15 февраля, AMC
«56 дней» / 56 Days, премьера (18+)
Экранизация бестселлера Кэтрин Райан Ховард: по сюжету незадолго до локдауна 2020 года Кьяра (Дав Камерон) и Оливер (Эван Джогиа) знакомятся в супермаркете. Между ними сразу вспыхивает страсть, однако спустя 56 дней в квартире Оливера находят тело. Полиция пытается в деталях разобраться, что именно привело к трагедии.
Шоураннерами проекта выступили Керин Ашер («Кости») и Лиза Зверлинг («Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»).
С 18 февраля, Prime Video
«Закон Стрипа» / Strip Law, премьера (18+)
Абсурдистский комедийный мультсериал о незадачливом адвокате Линкольне, который придумал привлечь в помощницы фокусницу Шейлу — вместе они ухитряются выигрывать самые странные судебные дела Лас-Вегаса. Шоураннером проекта выступил Каллен Кроуфорд («Полиция Парадайз»).
С 20 февраля, Netflix
«Портобелло» / Portobello, премьера (18+)
Итальянская судебная драма о телеведущем популярного шоу «Портобелло» Энцо Торторе (Фабрицио Джифуни), которого обвинили в наркоторговле и связях с мафией. Однако журналисту удалось избежать длительного тюремного заключения, вернуть свое доброе имя и перезапустить карьеру в эфире.
Режиссером выступил заслуженный автор «Кулаков в кармане» и «Триумфального марша» Марко Беллоккьо.
С 20 февраля, Max
«Рай» / Paradise, 2 сезон (18+)
Конспирологический триллер Дэна Фогельмана («Сама жизнь») о коммуне особо приближенных к президенту США сотрудников, вместе с ним спасшихся от глобальной катастрофы в подземном городе Рай. После его убийства начальник охраны Ксавьер (Стерлинг К. Браун, «Это мы») оказывается главным подозреваемым — так начинает раскручиваться маховик взаимных обвинений и теорий заговора.
Во втором сезоне Ксавьер узнает, что его семья сумела выжить на поверхности разрушенной Земли — теперь он отправляется туда, чтобы спасти близких.
С 23 февраля, Hulu
«Серый дом» / The Gray House, премьера (18+)
Масштабная драма о Гражданской войне в США — три отважные героини ведут скрытую подрывную деятельность прямо под носом у конфедератов, ежедневно рискуя быть раскрытыми. Главные роли сыграли Мэри-Луиз Паркер, Аметист Дэвис и Дэйзи Хэд, а режиссером выступил Роланд Жоффе («Золотая пальмовая ветвь» за фильм «Миссия»). Продюсеры проекта — Кевин Костнер и Морган Фриман.
С 26 февраля, Prime Video
«Формула 1. Драйв выживания» / Formula 1: Drive to Survive, 8 сезон (18+)
Очередной сезон хитовой документалки Netflix о закулисье «королевы автоспорта». В преддверии нового чемпионата, который стартует в начале марта, создатели вспоминают сражение за титул в 2025-м — Ландо Норрис, Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри бились за звание лучшего до самого последнего этапа.
C 27 февраля, Netflix
«Монарх: Наследие монстров» / Monarch: Legacy of Monsters, 2 сезон (18+)
Приключенческий проект Apple TV+ — сиквел фильма «Годзилла». Пережив нападение гигантского монстра на Сан-Франциско, Кейт (Анна Саваи) и ее брат Кентаро (Рэн Ватабэ) узнают о новых тайнах — загадочной организации под названием «Монарх», с которой как-то был связан их отец. Одну из ключевых ролей в сериале играет Курт Рассел. Во втором сезоне герои и злодеи воссоединяются на Острове черепа Конга и оказываются перед лицом новой угрозы — поднимающимся из моря мифическим Титаном.
С 27 февраля, Apple TV
