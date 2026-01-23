Что смотреть дома на этой неделе: «Иллюзия обмана 3», «Майор Гром: Игра против правил» и боди-хоррор «Красота» Райана Мерфи

А также — Софи Тернер в триллере «Ограбление», новый сезон альманаха «Секс. До и после» Дарьи Мороз (теперь в Петербурге!), «Падение и взлет Реджи Динкинса» с Дэниэлом Рэдклиффом, медицинская драма «Полная совместимость» и итальянская комедия «Безумное свидание». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Иллюзия обмана 3» / Now You See Me: Now You Don't (12+)
Третья часть популярной франшизы о виртуозной команде грабителей-иллюзионистов. К ролям участников «Четырех всадников» вернулись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко и Айла Фишер, пропускавшая второй фильм. По сюжету четверка с помощью присоединившихся к ним молодых талантов собирается похитить самый большой в мире бриллиант «Королева» у преступного клана.
Среди других звезд в касте — Морган Фримен, Марк Руффало и Розамунд Пайк. Режиссер — Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Веном»).
С 20 января, «Кинопоиск», Okko, Wink
Сериал «Майор Гром: Игра против правил», премьера (18+)
Расширение киновселенной майора Грома (Тихон Жизневский) в сериальном формате — в каждом из шести эпизодов по-новому раскрываются истории героев и злодеев франшизы. Все полюбившиеся фанатам персонажи на месте: в касте — Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Алексей Маклаков, Константин Хабенский, Матвей Лыков и другие.
Шоураннером выступил режиссер оригинальной трилогии Олег Трофим, а постановщиком — клипмейкер Соберсаша.
С 19 января, «Кинопоиск»
Сериал «Ограбление» / Steal, премьера (18+)
Суперзвезда «Игры престолов» Софи Тернер играет сотрудницу пенсионного фонда Зару, оказавшуюся не в то время и не в том месте — бандиты вынуждают ее вместе с другом Люком (Арчи Мадекве, «Солтберн») украсть несколько миллиардов.
Режиссерами триллера выступили Сэм Миллер («Я могу уничтожить тебя») и Хетти Макдональд («Нормальные люди»).
С 21 января, Prime Video
Сериал «Красота» / The Beauty, премьера (18+)
Боди-хоррор Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Монстры») по одноименному комиксу об изнанке бьюти-индустрии. По сюжету двое агентов ФБР (Эван Питерс и Ребекка Холл) расследуют серию смертей супермоделей. Выясняется, что за этим стоит загадочный препарат, созданный миллиардером-злодеем Байроном (Эштон Кутчер) — вирус сначала преображает, а затем убивает реципиента.
С 21 января, FX
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Падение и взлет Реджи Динкинса» / The Fall and Rise of Reggie Dinkins, премьера (18+)
Околоспортивная комедия об игроке в американский футбол Реджи Динкинсе (Трэйси Морган) — тот попался на ставках и получил пожизненное отстранение от матчей. Однако не сдался и нанял известного документалиста Артура (Дэниэл Рэдклифф), чтобы режиссер своим фильмом обелил его испорченную репутацию.
Шоураннерами выступили Тина Фей и Роберт Карлок, делавшие с Морганом ситком «Студия 30».
C 19 января, NBC
Сериал «Красавчик-дьявол: Очаровательный убийца» / Handsome Devil: Charming Killer, премьера (18+)
Трехсерийный документальный сериал посвящен истории 25-летнего Уэйда Уилсона, убившего двух женщин. Из-за симпатичной внешности и эффектных татуировок на лице тот парадоксальным образом обрел бешеную популярность и целую армию фанаток.
С 20 января, Paramount+
Сериал «Полная совместимость», премьера (16+)
Медицинская драма о трансплантологе Светлане (Мария Лисовая). После скандала в столичной больнице она оказывается на Крайнем Севере — там ей приходится разбираться со сложнейшими случаями (и личной жизнью) в экстремальных условиях.
Ее коллег сыграли Дмитрий Певцов и Петр Федоров, а сняли сериал дебютант Григорий Васильев и Сергей Трофимов («Нулевой пациент»).
С 22 января, Premier
Сериал «Освободите Берта» / Free Bert, премьера (18+)
Метакомедия популярного стендапера Берта Крайшера (здесь он играет сам себя, а также выступил режиссером и сценаристом). По сюжету дочери комика попадают в элитную школу в Беверли-Хиллз, из-за чего отец вынужден перестать хулиганить и попытаться вписаться в общепринятые стандарты.
С 22 января, Netflix
Сериал «Мэл Брукс: 99-летний человек!» / Mel Brooks: The 99 Year Old Man!, премьера (18+)
Док о легендарном комедиографе Мэле Бруксе, который сняли Джадд Апатоу и Майкл Бонфильо, уже работавшие вместе над сериалом о жизни Джорджа Карлина. Они записали десятки часов материала и скомпоновали их в две серии, причем находящийся на пороге столетия Брукс в них раскрывается с неожиданной стороны — в частности, рассказывает о своем участии во Второй мировой войне.
С 22 января, Max
Фильм «Безумное свидание» / Follemente (18+)
Разговорная комедия автора «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе. Во время первого свидания Пьеро (Эдоардо Лео) и Лара (Пилар Фольяти) сталкиваются с целым хором противоречащих друг другу голосов в собственных головах — в итоге для зрителей их вполне заурядная встреча превращается в сюрреалистическое ток-шоу.
С 22 января, «Кинопоиск», Wink, Okko, «Иви»
Сериал «Секс. До и после», 2 сезон (18+)
Вторая порция остроумных коротких историй на тему сложностей в отношениях — проект вновь сняла Дарья Мороз, а действие переехало в Петербург. В обширном касте — Юлия Снигирь, Алексей Макаров, Артем Ткаченко, Ульяна Пылаева, Полина Гухман, Равшана Куркова, Максим Матвеев, Софья Эрнст и многие другие.
С 23 января, Okko
