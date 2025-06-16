10 недавних российских сериалов, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2025 года на стримингах вышло множество отличных отечественных сериалов. Рассказываем о своих (субъективных!) фаворитах, которых вы могли пропустить: от хитового «Аутсорса» и экшена «Высокий сезон» до комедии «Актерище» и криминальной драмы «Чужие деньги».
«Аутсорс», премьера (18+)
Проект режиссера Душана Глигорова («Хрустальный», «Трасса») и сценаристки Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор») о надзирателе тюрьмы особого назначения Косте (Иван Янковский), который открывает на службе очень спорный с моральной точки зрения бизнес: предлагает родственникам жертв самим казнить осужденных.
Также в сериале сыграли Эльдар Калимулин, Виталий Коваленко, Данил Стеклов, Карина Александрова, Мила Ершова, Даша Котрелева и многие другие. Подробнее о проекте — в нашей рецензии.
Вышел полностью, Okko
«Высокий сезон», премьера (18+)
Экшен-проект режиссера сериалов «Немцы» и «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова: во время отпуска во Вьетнаме после встречи со своим экс-бойфрендом Сахаром (Артур Бесчастный, «Опасная близость») бесследно исчезает девушка Аня (Анна Завтур, «Лихие»). Не надеясь на полицию, ее нынешний парень Миша (Павел Попов, «Актрисы») начинает собственное расследование. Также в сериале с вайбом гонконгских боевиков сыграли Сергей Горошко («Майор Гром») и Сиу Нгуен, а трюки ставили каскадеры, сотрудничавшие со Спайком Ли.
Вышло 2 серии из 8, Okko, Start
«Чужие деньги», премьера (18+)
Криминальная драма о двойниках по сценарию Сергея и Дмитрия Минаевых. Обнальщик Алексей Воронов (Максим Матвеев, «Триггер») подается в бега. Чтобы сбить преследователей с толку, он находит в провинции «дропа» — идеально похожего на него парня-аутсайдера, которого можно посадить на свое место. Однако Воронов погибает, а дублера спасает охрана — теперь тот вынужден выдавать себя за другого человека.
В касте фильма Игоря Твердохлебова («Библиотекарь») — Стася Милославская, Гоша Куценко и Филипп Янковский.
Вышел полностью, «Иви», Start
«Между нами химия», премьера (16+)
Трогательное драмеди с Сашей Бортич (кавер-герл нашего мартовского номера!): по сюжету ее героиня Таня — мать-одиночка, разрывающаяся между работой в такси и воспитанием сына и дочери — узнает, что смертельно больна. Чтобы найти детям папу, она начинает в ускоренном режиме искать надежного спутника жизни. В ролях потенциальных избранников снялись Никита Ефремов, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев.
Режиссером выступила ученица Жоры Крыжовникова Карина Чувикова (сериал «Нина»).
Вышел полностью, Wink, Kion, «Кинопоиск»
«Актерище», премьера (18+)
Трогательная комедия о столкновении актера Славы и его максимально завышенных амбиций (Дмитрий Нагиев, герой нашей апрельской обложки!) с реальностью — ее здесь воплощает Антон Лапенко, сыгравший кинокритика с инвалидностью. Чтобы не уничтожить свою карьеру, первому приходится переосмыслить жизнь (и, само собой, стать лучшей версией себя!).
Шоу снял Дмитрий Невзоров, режиссер сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и один из авторов сценария народного сай-фая «Кибердеревня».
Вышел полностью, Kion
«Подслушано в Рыбинске», премьера (18+)
Режиссер «Здорового человека» Петр Тодоровский-младший снял комедийный детектив с легким налетом мистики: журналист из маленького городка Юра (Тимофей Трибунцев) начинает предсказывать еще не случившиеся убийства. Это приводит к тому, что под подозрение попадает он сам.
Также в касте иронического детектива Антон Васильев и Рузиль Минекаев (оба — «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Варвара Володина («Черная весна»).
Вышел полностью, Premier, Start
«Фишер. Затмение», 2 сезон (18+)
Продолжение беспощадного детектива о ростовском следователе Евгении Бокове (Иван Янковский, «Аутсорс») — спустя несколько лет после событий первой части на юге России в городке Курортный объявляется очередной маньяк. Коллегу главного героя Валерия Козырева по-прежнему играет Александр Яценко, а среди новых лиц каста — Ирина Старшенбаум (кавер-герл нашего майского номера!), Александра Ребенок, Алексей Агранович и Степан Девонин.
Сценарий шоураннеров Сергея Кальварского и Натальи Капустиной вновь основан на реальных уголовных делах. Режиссером на этот раз выступил Александр Цой, известный по сериалам «Смычок» и «Жвачка», оператором — Максим Осадчий («Сталинград», «Кококо»).
Вышло 3 серии из 8, Wink
«Урок», премьера (18+)
Юра Борисов в роли оказавшегося в жизненной яме рэпера: после гибели любимой девушки в автокатастрофе он остается без денег и желания продолжать заниматься музыкой. Вернувшись из Москвы в родную Пермь, он устраивается по протекции брата (Даниил Воробьев, «Жить жизнь») учителем в школу.
Также в проекте снялись Олег Савостюк («Снегирь»), Ольга Лерман («Поехавшая») и Полина Денисова из новых «Папиных дочек». Режиссер — Сергей Филатов («Один клик», «Оливье и роботы»).
Вышел полностью, Okko
«Гипнозис», премьера (18+)
История о трех друзьях со сверхспособностями: частный детектив (Даниил Страхов, «Мы из будущего») читает мысли, адвокат (Ростислав Бершауэр, «Золотое дно») видит будущее, а священник (Кирилл Кяро, «Эпидемия»), наоборот, знает прошлое. Однако все имеет свою цену — в их жизнь внезапно врывается человек, которому они основательно задолжали (Евгений Коряковский из «Немцев»).
Режиссер проекта — Тимофей Жалнин (его психологическая драма «Двое» участвовала в основном конкурсе «Кинотавра»).
Вышел полностью, Okko
«Дорогой родственник», премьера (18+)
Квартирный вопрос испортил семью Громовых. Четыре женщины (блестящий актерский ансамбль из Анны Михалковой, Екатерины Вилковой, Надежды Маркиной и Екатерины Ильиной) решают продать свое жилье и наконец разъехаться, но сталкиваются с непредвиденным — пьющим бывшим мужем старшей дочери Димой (Тимофей Трибунцев). Он там зарегистрирован, выписать его из-за инвалидности нельзя и ни в каких сделках участвовать он не желает.
Режиссером едкой комедии стала Анна Пармас — признанный мастер жанра в диапазоне от шоу «Осторожно, модерн!» и клипов «Ленинграда» до фильма «Давай разведемся!».
Вышел полностью, Premier, Kion
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