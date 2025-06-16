10 недавних российских сериалов, которые вы могли пропустить (и зря!)

«Аутсорс», премьера (18+)

Проект режиссера Душана Глигорова («Хрустальный», «Трасса») и сценаристки Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор») о надзирателе тюрьмы особого назначения Косте (Иван Янковский), который открывает на службе очень спорный с моральной точки зрения бизнес: предлагает родственникам жертв самим казнить осужденных.

Также в сериале сыграли Эльдар Калимулин, Виталий Коваленко, Данил Стеклов, Карина Александрова, Мила Ершова, Даша Котрелева и многие другие. Подробнее о проекте — в нашей рецензии.

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