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Кино и сериалы

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10 недавних российских сериалов, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2025 года на стримингах вышло множество отличных отечественных сериалов. Рассказываем о своих (субъективных!) фаворитах, которых вы могли пропустить: от хитового «Аутсорса» и экшена «Высокий сезон» до комедии «Актерище» и криминальной драмы «Чужие деньги».

Okko, Продюсерская компания «Среда», 2025

«Аутсорс», премьера (18+)

Проект режиссера Душана Глигорова («Хрустальный», «Трасса») и сценаристки Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор») о надзирателе тюрьмы особого назначения Косте (Иван Янковский), который открывает на службе очень спорный с моральной точки зрения бизнес: предлагает родственникам жертв самим казнить осужденных.

Также в сериале сыграли Эльдар Калимулин, Виталий Коваленко, Данил Стеклов, Карина Александрова, Мила Ершова, Даша Котрелева и многие другие. Подробнее о проекте — в нашей рецензии.

Вышел полностью, Okko

Chanh Phuong Phim, IDI METRA ENTERPRISE, Lazy Sunday, Media Distribution Company, 2025

«Высокий сезон», премьера (18+)

Экшен-проект режиссера сериалов «Немцы» и «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова: во время отпуска во Вьетнаме после встречи со своим экс-бойфрендом Сахаром (Артур Бесчастный, «Опасная близость») бесследно исчезает девушка Аня (Анна Завтур, «Лихие»). Не надеясь на полицию, ее нынешний парень Миша (Павел Попов, «Актрисы») начинает собственное расследование. Также в сериале с вайбом гонконгских боевиков сыграли Сергей Горошко («Майор Гром») и Сиу Нгуен, а трюки ставили каскадеры, сотрудничавшие со Спайком Ли.

Вышло 2 серии из 8, Okko, Start

Онлайн-кинотеатр Иви, продюсерская компания Team Films, 2025

«Чужие деньги», премьера (18+)

Криминальная драма о двойниках по сценарию Сергея и Дмитрия Минаевых. Обнальщик Алексей Воронов (Максим Матвеев, «Триггер») подается в бега. Чтобы сбить преследователей с толку, он находит в провинции «дропа» — идеально похожего на него парня-аутсайдера, которого можно посадить на свое место. Однако Воронов погибает, а дублера спасает охрана — теперь тот вынужден выдавать себя за другого человека.

В касте фильма Игоря Твердохлебова («Библиотекарь») — Стася Милославская, Гоша Куценко и Филипп Янковский.

Вышел полностью, «Иви», Start

Водород, НМГ Студиия, Институт развития интернета (ИРИ), 2025

«Между нами химия», премьера (16+)

Трогательное драмеди с Сашей Бортич (кавер-герл нашего мартовского номера!): по сюжету ее героиня Таня — мать-одиночка, разрывающаяся между работой в такси и воспитанием сына и дочери — узнает, что смертельно больна. Чтобы найти детям папу, она начинает в ускоренном режиме искать надежного спутника жизни. В ролях потенциальных избранников снялись Никита Ефремов, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев.

Режиссером выступила ученица Жоры Крыжовникова Карина Чувикова (сериал «Нина»).

Вышел полностью, Wink, Kion, «Кинопоиск»

KION, Место силы, 2025

«Актерище», премьера (18+)

Трогательная комедия о столкновении актера Славы и его максимально завышенных амбиций (Дмитрий Нагиев, герой нашей апрельской обложки!) с реальностью — ее здесь воплощает Антон Лапенко, сыгравший кинокритика с инвалидностью. Чтобы не уничтожить свою карьеру, первому приходится переосмыслить жизнь (и, само собой, стать лучшей версией себя!).

Шоу снял Дмитрий Невзоров, режиссер сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и один из авторов сценария народного сай-фая «Кибердеревня».

Вышел полностью, Kion

1-2-3 Production, PREMIER, 2025

«Подслушано в Рыбинске», премьера (18+)

Режиссер «Здорового человека» Петр Тодоровский-младший снял комедийный детектив с легким налетом мистики: журналист из маленького городка Юра (Тимофей Трибунцев) начинает предсказывать еще не случившиеся убийства. Это приводит к тому, что под подозрение попадает он сам.

Также в касте иронического детектива Антон Васильев и Рузиль Минекаев (оба — «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Варвара Володина («Черная весна»).

Вышел полностью, Premier, Start

Wink, 2025

«Фишер. Затмение», 2 сезон (18+)

Продолжение беспощадного детектива о ростовском следователе Евгении Бокове (Иван Янковский, «Аутсорс») — спустя несколько лет после событий первой части на юге России в городке Курортный объявляется очередной маньяк. Коллегу главного героя Валерия Козырева по-прежнему играет Александр Яценко, а среди новых лиц каста — Ирина Старшенбаум (кавер-герл нашего майского номера!), Александра Ребенок, Алексей Агранович и Степан Девонин.

Сценарий шоураннеров Сергея Кальварского и Натальи Капустиной вновь основан на реальных уголовных делах. Режиссером на этот раз выступил Александр Цой, известный по сериалам «Смычок» и «Жвачка», оператором — Максим Осадчий («Сталинград», «Кококо»).

Вышло 3 серии из 8, Wink

MEM Cinema Production, Okko, 2025

«Урок», премьера (18+)

Юра Борисов в роли оказавшегося в жизненной яме рэпера: после гибели любимой девушки в автокатастрофе он остается без денег и желания продолжать заниматься музыкой. Вернувшись из Москвы в родную Пермь, он устраивается по протекции брата (Даниил Воробьев, «Жить жизнь») учителем в школу.

Также в проекте снялись Олег Савостюк («Снегирь»), Ольга Лерман («Поехавшая») и Полина Денисова из новых «Папиных дочек». Режиссер — Сергей Филатов («Один клик», «Оливье и роботы»).

Вышел полностью, Okko

Продюсерский центр Originals Production, кинокомпания «LOOKFILM», 2025

«Гипнозис», премьера (18+)

История о трех друзьях со сверхспособностями: частный детектив (Даниил Страхов, «Мы из будущего») читает мысли, адвокат (Ростислав Бершауэр, «Золотое дно») видит будущее, а священник (Кирилл Кяро, «Эпидемия»), наоборот, знает прошлое. Однако все имеет свою цену — в их жизнь внезапно врывается человек, которому они основательно задолжали (Евгений Коряковский из «Немцев»).

Режиссер проекта — Тимофей Жалнин (его психологическая драма «Двое» участвовала в основном конкурсе «Кинотавра»).

Вышел полностью, Okko

ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM, KION / МТС Медиа, 2025

«Дорогой родственник», премьера (18+)

Квартирный вопрос испортил семью Громовых. Четыре женщины (блестящий актерский ансамбль из Анны Михалковой, Екатерины Вилковой, Надежды Маркиной и Екатерины Ильиной) решают продать свое жилье и наконец разъехаться, но сталкиваются с непредвиденным — пьющим бывшим мужем старшей дочери Димой (Тимофей Трибунцев). Он там зарегистрирован, выписать его из-за инвалидности нельзя и ни в каких сделках участвовать он не желает.

Режиссером едкой комедии стала Анна Пармас — признанный мастер жанра в диапазоне от шоу «Осторожно, модерн!» и клипов «Ленинграда» до фильма «Давай разведемся!».

Вышел полностью, Premier, Kion

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