Анна Михалкова и Екатерина Вилкова выселяют Тимофея Трибунцева из петербургской квартиры в сатирической комедии «Дорогой родственник»

Семья Громовых решает разъехаться. Покупатели квартиры найдены, аванс потрачен, планы построены. Проблема одна: в квартире прописан Дима, бывший муж старшей дочери Ирины, алкоголик, ушедший из семьи несколько лет назад. Делать нечего, придется отыскать Диму и уговорить его выписаться из квартиры. И, если с первым пунктом особых проблем не возникло, то вторая часть плана с треском проваливается: Дима не намерен расставаться с жилплощадью.

Вместо этого он продолжает пить и портить всем жизнь. Уставшим от его выходок женщинам становится ясно: с Димой придется расправиться. В попытке решить квартирный вопрос они прибегнут к самым изощренным методам.