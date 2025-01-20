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Анна Михалкова и Екатерина Вилкова выселяют Тимофея Трибунцева из петербургской квартиры в сатирической комедии «Дорогой родственник»

Как говорит актриса Анна Михалкова, это «народная комедия с колоритом старого Петербурга — коммуналки, большие семьи и квартирный вопрос, который и становится камнем преткновения в нашей истории».

Семья Громовых решает разъехаться. Покупатели квартиры найдены, аванс потрачен, планы построены. Проблема одна: в квартире прописан Дима, бывший муж старшей дочери Ирины, алкоголик, ушедший из семьи несколько лет назад. Делать нечего, придется отыскать Диму и уговорить его выписаться из квартиры. И, если с первым пунктом особых проблем не возникло, то вторая часть плана с треском проваливается: Дима не намерен расставаться с жилплощадью.

Вместо этого он продолжает пить и портить всем жизнь. Уставшим от его выходок женщинам становится ясно: с Димой придется расправиться. В попытке решить квартирный вопрос они прибегнут к самым изощренным методам.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion и Lookfilms
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion и Lookfilms
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion и Lookfilms
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion и Lookfilms
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion и Lookfilms

Режиссер и сценарист сериала Анна Пармас признается: «Я мечтала, чтобы этого выдающегося персонажа — алкоголика Диму — сыграл Тимофей Трибунцев. На него мы с авторами и писали сценарий». В касте сатирической комедии также Анна Михалкова, Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина, Алексей Базанов и Александр Ильин-младший. В команде сценаристов: Станислава Лаппо и Илья Шошин. 

Премьера «Дорогого родственника» состоится 1 февраля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion.

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