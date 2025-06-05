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Редакция Собака.ru объявила лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025

Двадцать лет подряд редакция Собака.ru проводит премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Ежегодно мы отмечаем 50 самых значимых петербуржцев в девяти номинациях — от мира моды до крупных бизнес-проектов. Пришло время назвать лауреатов премии в 2025 году. Собрали для вас имена тех, кто делает Петербург лучше!

В 2025-м в премии по традиции заявлены девять номинаций: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция», «Театр и шоу». Составили для вас лонг-лист со всеми героями этого года. 

 

Номинация «Мода»

Глеб Костин
Камилла Хапанова
Глеб Костин
Даниил Шульгин
Варвара Орлова
Даниил Шульгин
Анна Кранк
Дана Сапарова
Анна Кранк
Анна Бернштейн
Анна Бернштейн
Денис Шевченко
Лиза Трояновская
Денис Шевченко
Леонид Алексеев
Виктория Назарова
Леонид Алексеев
Наталья Сухотерина
Екатерина Глушенкова

Наталья Сухотерина

Ксения Прихотько
Кристина Рожкова
Ксения Прихотько

Номинация «Бизнес»

Аркадий Водахов
Ксения Угольникова

Аркадий Водахов

Дмитрий Никитин
Александр Попов
Дмитрий Никитин
Андрей Обрезан
Фото предоставлено пресс-службой ГК "ММЦ"

Андрей Обрезан

Валентин Макаров

Валентин Макаров

Эдуард Захрабеков
Фото предоставлены пресс-службой БСС

Эдуард Захрабеков

Номинация «Искусство»

Ольга Таратынова
Руслан Шамуков
Ольга Таратынова
Александра Гарт
Дима Табу
Александра Гарт
Кристина Березовская
Евгений Копалкин
Кристина Березовская
Нестор Энгельке
Олег Каменских
Нестор Энгельке
Александр Дашевский. Рубен Монахов
Фото предоставлено пресс-службой НеНеМУ
Александр Дашевский, Рубен Монахов
Сергей Лимонов
Валентин Блох
Сергей Лимонов

Номинация «Наука и Жизнь»

Тамара Москвина
Наталья Скворцова
Тамара Москвина
Николай Кузнецов
Предоставлено из личных архивов Николая Кузнецова

Николай Кузнецов

Никита Ломагин
Предоставлено из личных архивов Никиты Ломагина

Никита Ломагин

Команда биотехнологической компании BIOCAD
Фотографии предоставлены пресс-службой BIOCAD

Команда биотехнологической компании BIOCAD

Команда биотехнологической компании BIOCAD
Фотографии предоставлены пресс-службой BIOCAD

Команда биотехнологической компании BIOCAD

Команда биотехнологической компании BIOCAD
Фотографии предоставлены пресс-службой BIOCAD

Команда биотехнологической компании BIOCAD

Алексей Беляев
Фотографии предоставлены пресс-службой "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова"

Алексей Беляев

Номинация «Кино»

Максим Матвеев
Валентин Блох
Максим Матвеев
Карина Разумовская
Анастасия Большакова
Карина Разумовская
Тихон Жизневский
Данил Ярощук
Тихон Жизневский
Дмитрий Сыендук
Марина Клюковская

Дмитрий Сыендук

Рената Джало
Маша Гриб

Рената Джало

Константин Бронзит
Алексей Костромин
Константин Бронзит
Алексей Учитель
Никита Шубный
Алексей Учитель
Анна Завтур
Сергей Мисенко
Анна Завтур

Номинация «Музыка»

Илья Папоян
Наталья Скворцова
Илья Папоян
Nocow
Ира Коломина
Nocow
Александр Салахутдинов / FORTUNA 812
Геннадий Мелкозёров

Александр Салахутдинов / FORTUNA 812

Attaque de Panique
Ася Минеева

Attaque de Panique

Георгий Гергерт / ICEGERGERT
Дима Мэткурт

Георгий Гергерт / ICEGERGERT

Михаил Чертищев и Betsy

Михаил Чертищев и Betsy

Номинация «Книги»

Наталия Лебина
Наталья Скворцова

Наталия Лебина

Алексей Конаков
Фото предоставлено из личных архивов Алексея Конакова

Алексей Конаков

Валерий Шубинский
Валерий Шубинский

Валерий Шубинский

Номинация «Культурная институция»

Команда ярмарки современного искусства 1703
Анастасия Большакова

Команда ярмарки современного искусства 1703

Команда музея «Полторы комнаты»
Варвара Орлова

Команда музея «Полторы комнаты»

Оркестр musicAeterna и дирижер Теодор Курентзис
Предоставлено пресс-службой musicAeterna

Оркестр musicAeterna и дирижер Теодор Курентзис

Номинация «Театр и шоу»

Лев Додин
Михаил Вильчук
Лев Додин
Рената Шакирова
Данил Ярощук
Рената Шакирова
Мария Абашова
Полина Набока
Мария Абашова
Иван Трус
Предоставлено Александринским театром

Иван Трус

Андрей Могучий
Никита Шубный
Андрей Могучий
Алиса Рейфер и Сергей Филипович
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Театра имени Ленсовета

Алиса Рейфер и Сергей Филипович

Ксана Ковалева
Юлдус Бахтиозина

Ксана Ковалева

Собака.ru благодарит за поддержу
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier

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Теги:
ТОП 50 2025 СПБ
Люди:
Глеб Костин, Ксения Прихотько, Сергей Лимонов Илья Папоян, Даниил Шульгин, Мария Абашова, Кристина Березовская, Nocow, Карина Разумовская, Анна Завтур, Анна Кранк, Денис Шевченко, Александра Гарт, Леонид Алексеев, Андрей Могучий, Алексей Учитель, Александр Дашевский, Дмитрий Никитин, Нестор Энгельке, Ольга Таратынова, Анна Бернштейн, Рената Шакирова, Тамара Москвина, Тихон Жизневский, Лев Додин, Константин Бронзит, Максим Матвеев

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