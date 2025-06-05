Редакция Собака.ru объявила лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025

Двадцать лет подряд редакция Собака.ru проводит премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Ежегодно мы отмечаем 50 самых значимых петербуржцев в девяти номинациях — от мира моды до крупных бизнес-проектов. Пришло время назвать лауреатов премии в 2025 году. Собрали для вас имена тех, кто делает Петербург лучше!
В 2025-м в премии по традиции заявлены девять номинаций: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция», «Театр и шоу». Составили для вас лонг-лист со всеми героями этого года.
Наталья Сухотерина
Николай Кузнецов
Никита Ломагин
Команда биотехнологической компании BIOCAD
Команда биотехнологической компании BIOCAD
Команда биотехнологической компании BIOCAD
Алексей Беляев
Дмитрий Сыендук
Рената Джало
Александр Салахутдинов / FORTUNA 812
Attaque de Panique
Георгий Гергерт / ICEGERGERT
Михаил Чертищев и Betsy
Иван Трус
Алиса Рейфер и Сергей Филипович
Ксана Ковалева
Собака.ru благодарит за поддержу
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier
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