Редакция Собака.ru объявила лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025

Двадцать лет подряд редакция Собака.ru проводит премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Ежегодно мы отмечаем 50 самых значимых петербуржцев в девяти номинациях — от мира моды до крупных бизнес-проектов. Пришло время назвать лауреатов премии в 2025 году. Собрали для вас имена тех, кто делает Петербург лучше!