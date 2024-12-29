Что смотреть дома на новогодних каникулах

Фильм «Безмолвное братство» / The Order (18+)

Ретротриллер об агенте ФБР Терри Хаске. В начале 1980-х он расследует дело о деструктивной националистической организации «Орден» — ее адепты фактически собрали частную армию и устраивают многочисленные теракты и ограбления.

В главной роли — Джуд Лоу, антагониста играет Николас Холт («Молокососы», «Мой мальчик»). В этом году картина австралийца Джастина Курзеля («Макбет», «Нитрам») участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, Kion