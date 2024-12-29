Что смотреть дома на новогодних каникулах

Длинные праздники — отличный шанс посмотреть все главные фильмы и сериалы, которые вы пропустили в 2024-м (о них мы уже вам рассказали здесь, здесь, здесь и здесь!). А для тех, кто видел вообще все, стриминги и каналы продолжат выпускать киноконтент и на каникулах. Мы собрали многочисленные новогодние спешелы и прочие проекты, выходящие на этой и следующей неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Анора» / Anora (18+)
Драма Шона Бэйкера («Проект "Флорида"», «Красная ракета») с российскими актерами Марком Эйдельштейном, Юрой Борисовым, Дарьей Екамасовой и Алексеем Серебряковым в касте победила в уходящем году на Каннском кинофестивале. Стриптизерша из Бруклина Анора, она же Эни (Майки Мэдисон), встречает сына русского олигарха Ивана, за которого после пары приватных танцев и ночей вместе спешно выходит замуж в Вегасе. Но его родителей не слишком устраивает невестка из секс-индустрии, поэтому они делают все, чтобы расстроить их брак. Например, просят разобраться с молодоженами Тороса (Карен Карагулян) вместе с подельниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Борисов).
С 7 января, «Кинопоиск», Okko, Wink, Start
Фильм «Елки 11» (6+)
Очередная часть праздничной франшизы: Дмитрий Нагиев вновь играет вредного охранника элитного поселка дядю Юру, который терпеть не может Новый год.
В других ролях — Рузиль Минекаев, турецкая звезда Бурак Озчивит, а также Антон Васильев, Кристина Бабушкина, Михаил Трухин и Андрей Рожков.
С 8 января, Wink, Okko
Фильм «Безмолвное братство» / The Order (18+)
Ретротриллер об агенте ФБР Терри Хаске. В начале 1980-х он расследует дело о деструктивной националистической организации «Орден» — ее адепты фактически собрали частную армию и устраивают многочисленные теракты и ограбления.
В главной роли — Джуд Лоу, антагониста играет Николас Холт («Молокососы», «Мой мальчик»). В этом году картина австралийца Джастина Курзеля («Макбет», «Нитрам») участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, Kion
Фильм «Гладиатор 2» / Gladiator II (18+)
Противоречиво принятый критикой сиквел легендарного пеплума, за который вновь взялся Ридли Скотт — в центре внимания оказывается сын героя первого фильма гладиатора Максимуса по имени Луций (Пол Мескал из «Мы все чужие», «Нормальные люди»). Также в звездном касте — Педро Паскаль («Игра престолов», «Одни из нас»), Дензел Вашингтон («Тренировочный день», «Великий уравнитель») и Конни Нильсен («Никто», «Лига справедливости Зака Снайдера»).
Уже вышел, Prime Video
Сериал «Игра в кальмара» / Ojingeo geim, 2 сезон (18+)
Долгожданное продолжение сериального мегахита: выживший победитель Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ) возвращается в игру, чтобы открыть все ее тайны и остановить кровавую забаву для циничных богачей.
Вторым сезоном дело не ограничится — шоу сразу продлили на третий, который анонсировали на 2025 год. Подробнее о нем мы писали здесь.
Вышел полностью (с 26 декабря), Netflix
Фильм «Огниво» (6+)
Блокбастер Александра Войтинского («По щучьему велению») основан на сказке Андерсена, но обходится с сюжетом достаточно вольно. В этой версии главной герой Ваня (Роман Евдокимов) — трикстер и авантюрист, который легко может обвести любого вокруг пальца. Однажды он находит волшебное огниво, из которого появляется юная принцесса Даша (Антонина Бойко) и просит его о помощи.
В касте картины — Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин, Ирина Горбачева и другие. За костюмы, как и в «По щучьему велению», отвечает в том числе Надежда Васильева.
C 28 декабря, Wink, Okko, «Иви», «Кинопоиск»
Спешл «Небриллиантовая рука» (18+)
Ремейк классической советской комедии Леонида Гайдая со звездами российского шоу-бизнеса. Семена Семеныча Горбункова сыграл Тимур Батрутдинов, в остальных ролях — Алексей Воробьев, Максим Лагашкин, Никита Кологривый, Марина Кравец, Владимир Епифанцев, Филипп Киркоров и многие другие. Над проектом работали Миша Семичев и Роман Ким, уже набившие руку в этом жанре на «СамоИронии судьбы» и «Иван Васильевич меняет все».
С 31 декабря, ТНТ, «Кинопоиск», Okko, Premier
Фильм «Пятый битл» / Midas Man (18+)
История The Beatles показана через фигуру Брайана Эпстайна, которого называют «пятым битлом». Продавец мебели из Ливерпуля становится менеджером тогда еще никому не известной группы.
Режиссером выступил Джо Стефенсон («Доктор Джекилл»), а в главных ролях снялись Джейкоб Форчун-Ллойд и Эмили Уотсон.
С 5 января, Okko, «Кинопоиск»
Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» / Wicked (18+)
Сказка с мощным звездным кастом про девушку по имени Эльфаба (Синтия Эриво из «Гарриет») с зеленой кожей и магическими скиллами. На стороне добра — директриса волшебного университета мадам Моррибль (Мишель Йео, звезда «Все везде и сразу»), а разнообразные козни ей строит неприятная блондинка Галинда (певица Ариана Гранде) и прочие зловредные персонажи. Также в «Злой» снялся Джефф Голдблюм («Парк Юрского периода») — в роли волшебника страны Оз.
С 31 декабря, Prime Video
Фильм «Формула воды» (6+)
Мультфильм, в котором действие происходит на планете-океане — люди там соседствуют с мутантами. Девочка-тинейджер Дана оказывается в эпицентре опасных приключений: пираты открывают за ней настоящую охоту, потому что считают ключом к источнику питьевой воды. На озвучке сплошные звезды: от музыканта Niletto (он также поучаствовал в саундтреке на пару с DJ Грувом) и Сергея Гармаша до Эвелины Бледанс и Бориса Смолкина. Режиссером стал Артем Минаков, автор «Тайн медовой долины».
С 1 января, Okko
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Единороговы», премьера (12+)
Комедийный мультсериал о простой семье (папа, мама, брат с сестрой и маленькая внучка) приютившей у себя волшебного единорога, который исполняет желания. Само собой это порождает массу уморительных ситуаций и приключений. Главные роли озвучили Кирилл Данильченко, Анастасия Собина, Анна Малинова и Александр Шахов.
С 27 декабря, Start
Сериал «Красная поляна», премьера (18+)
Криминальная комедия от создателей «Беспринципных». Авантюристка Саша (дебютантка Рината Тимербаева) решает подзароботать на клиентах курорта Красная Поляна — но местный начальник службы безопасности Михалыч (Николай Фоменко) тут же берет ее в оборот и убедительно просит помочь ему в поимке шантажистов, терроризирующих гостей отеля и казино.
В других ролях — Владислав Ценев, Павел Чинарев, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Матвей Лыков и многие другие, режиссером выступил Роман Прыгунов.
С 28 декабря, «Кинопоиск»
Сериал «Киберслав», премьера (18+)
Неожиданный анимационный микс из древнерусской эстетики и киберпанка. По сюжету на альтернативной Руси очень развиты футуристические технологии: бластеры, робототехника и прочие атрибуты сай-фая. Главный герой — богатырь Киберслав, который расследует жестокое убийство княжеской семьи.
Создала проект инди-студия Evil Pirate Studio — ее продюсер и режиссер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрии Яковенко.
С 31 декабря, «Кинопоиск»
Сериал «Детство Шелдона» / Young Sheldon, 7 сезон (18+)
Финал спин-оффа о взрослении самого заметного героя «Теории большого взрыва» — седьмой сезон стал завершающим (на CBS сериал вышел еще в конце мая). Семья Куперов на пороге больших перемен: Шелдон выбирает место учебы, но впереди их всех ждут более существенные потрясения.
С 28 декабря, «Кинопоиск», CBS
Фильм «Зять» (12+)
Создатели комедии «Теща» продолжают снимать фильмы о родственниках (настоящих и будущих). На этот раз в центре внимания — зять Антон в исполнении Дмитрия Нагиева. В него, ровесника ее отца, влюбляется юная Алена (Дарья Петриченко), чему совсем не рады ее родители Олег (Ян Цапник) и Ирина (Ирина Пегова). Поставил фильм о принятии выбора детей Анарио Мамедов («Бар «МоскваЧики»»).
С 29 декабря, «Кинопоиск»
Фильм «Операция "Панда"» / Xiong mao ji hua (12+)
Комедийный боевик с Джеки Чаном, который на этот раз вступается за панду Ху Ху — ее хочет заполучить мафия из-за редкого генотипа. Классическое приключенческое семейное кино от режиссера Чжан Луаня («Дай пять!»).
С 29 декабря, «Кинопоиск», Okko
Фильм «Маша и Медведь в кино: Парк чудес» (6+)
Очередная серия сверхпопулярной мультипликационной франшизы: Маша, Даша и Медведь попадают в парк с аттракционами и квестами — и за этим естественно следует миллион приключений.
За создание отвечает команда авторов «Фиксиков», «Горы самоцветов» и других анимационных проектов во главе с Василием Бедошвили.
C 4 января, Wink
Фильм «Один день в Стамбуле» (16+)
«Квартет И» продолжает исследовать разные города и страны, а еще — экранизировать свои спектакли. На этот раз это «Один день из смерти Вадика Беляева». Драмеди не имеет отношения к франшизе «О чем говорят мужчины», но сделано по тем же лекалам. Четыре друга продюсер Костя, врач Гера, писатель Денис и чиновник Марат (Ростислав Хаит, Александр Демидов, Леонид Барац и Камиль Ларин) едут в Стамбул, чтобы навестить одноклассника Вадика. На месте выясняется, что тот умер, и встреча превращается в поминки.
Снял фильм Авет Оганесян, монтажер «Я худею», «Огня» и «Кентавра», для которого это дебют в полнометражной режиссуре.
С 30 декабря, Start, Okko, «Иви», «Кинопоиск»
Фильм «Эммануэль» / Emmanuelle (18+)
Ремейк знаменитой эротической мелодрамы 1970-х, в котором история рассказана с женской точки зрения. Эммануэль (Ноэми Мерлан) едет в путешествие в Гонконг, главная цель ее бизнес-трипа — лучше узнать и понять себя через исследование своей сексуальности.
Постановщицей картины выступила Одри Диван, обладательница венецианского «Золотого льва» за фильм «Событие», в сценарной команде также Ребекка Злотовски («Мое прекрасное лето с Софи»).
С 5 января, Okko
Фильм «Баба Яга спасает Новый год» (6+)
Продолжение комедийного фэнтези «Баба Яга спасает мир». На новогодней ярмарке мальчик Юра (Алексей Сошин) случайно освободил Снежную Королеву (Юлия Такшина) — теперь она хочет отомстить Деду Морозу (Сергей Никоненко) и превратить весь мир в гигантский ледник.
На помощь ребенку приходят Баба Яга (Людмила Артемьева), Иван Додоныч (Ян Цапник), Марья (Глафира Тарханова) и другие сказочные персонажи.
Co 2 января, «Кинопоиск», Wink
Фильм «Любовь Советского Союза» (16+)
Глянцевое осмысление бытования в СССР после Гражданской войны — масштабный пеплум в сеттинге сталинского ампира. О судьбах и стране здесь рассказывается через историю жизни и чувств типичных функционеров того времени: актрисы (Ангелина Стречина), летчика-испытателя (Кирилл Кузнецов) и литератора (Роман Васильев). (В сюжете угадываются аллюзии на биографию Валентины Серовой.)
Режиссерами-постановщиками «Любви Советского Союза» стали Никита Высоцкий и Илья Лебедев (оба — «Союз спасения. Время гнева»), сценарий написал Сергей Снежкин («Похороните меня за плинтусом», «Убойная сила») при участии Владимира Валуцкого («Зимняя вишня», «Адмирал»), в касте также Алена Бабенко, Игорь Петренко, Софья Эрнст, Федор Федотов, Антон Момот и другие.
С 3 января, Okko
Фильм «Новый год в Березовке» (6+)
Новогодний семейный контент — комедия с Дмитрием Нагиевым, Марком Богатыревым, Анной Уколовой, а также юными Софией Петровой и Гурамом Гогия в касте. Это история о том, как Настя и Кирюша Морозовы остались одни дома. Вернее, на даче. Не зная, что там дети, к ним влезают живущие рядом Кошкины, которые хотят обокрасть соседей.
Поставила фильм Ольга Ланд («Модель»).
Со 2 января, Okko
Фильм «Лето. Солнце. Рождество» / A Sudden Case of Christmas (12+)
Семья с десятилетней дочкой решает навестить своего дедушку Лоуренса (Денни ДеВито) в Доломитовых Альпах — там они обычно праздновали Рождество. Но на этот раз повод грустный: пара хочет развестись. Тогда дед и внучка придумывают гениальное решение — отметить праздник в августе, чтобы помирить поссорившихся родителей.
Режиссером комедии стал британец Питер Челсом («Великан», «Давайте потанцуем»).
Уже вышел, «Иви», Okko
Сериал «Папины дочки. Новые», 3 сезон (12+)
Очередной сезон перезапущенного российского ситкома — в нем семейство Васильевых-Васнецовых оказывается в центре романтических приключений. Веник (Филипп Бледный) налаживает отношения с психологом (Ксения Теплова), Соню (Полина Денисова) добиваются сразу трое парней, Лиза и Диана (Вита Корниенко и Ева Смирнова) пытаются поладить, а Арина (Полина Айнутдинова) старается самоутвердиться. Старшее поколение тоже ждут романтические сюжетные повороты. Режиссер — Анатолий Колиев («Оливье и роботы», «Инспектор Гаврилов»).
Со 2 января, СТС, Start,Wink, «Кинопоиск»
Фильм «Ночная сучка» / Nightbitch (18+)
Провокационная хоррор-комедия с Эми Адамс («Прибытие», «Острые предметы») о девушке, которая из-за бытовых неурядиц и скопившегося негатива по ночам превращается в собаку и устраивает непотребства.
За режиссуру отвечает Мариэль Хеллер ( «Прекрасный день по соседству», «Дневник девочки-подростка»).
Уже вышел, Hulu
Сериал «Поездка» / The Road Trip (16+)
Роуд-трип-драмеди о путешествии в Испанию двух сестер: Адди (Эмма Эпплтон, «Ведьмак») и ее сестры Деб (Изабелла Лафлэнд, «Призраки»). По воле случая в дороге они ютятся в тесном фургончике вместе с бывшим Адди, его другом и еще одним незнакомым парнем. Ситуация накаляется с каждой минутой.
Шоу поставила Стелла Корради, одна из режиссеров сериала «Убивая Еву».
Уже вышел, Paramount+
Сериал «Я к тебе надолго» (18+)
Комедийная мелодрама с играющим самого себя Бураком Озчивитом (звезда сериала «Великолепный век») и Юлией Калашниковой («Декабристка»). Это история девушки Марины, фанатеющей от турецких сериалов. Чудесным образом к ней вдруг приезжает Бурак — и ее жизнь преображается. Снял проект Карен Захаров (семейная дилогия о приключениях Бабы Яги).
Уже вышел, «Иви»
Фильм «Манюня: приключения в деревне» (6+)
Очередной фильм о приключениях девочки Манюни, спродюсированный братьями Андреасян. На этот раз обаятельная малышка вместе с подружками Наринэ и Каринэ отправляется в деревню к бабушке. Заскучав, дети приходят к местной колдунье и просят ускорить время до отъезда домой — и это становится началом удивительных событий.
Режиссером снова стал Денис Гуляр, снявший вышедший этом году фильм о каникулах Манюни в Москве.
Уже вышел, Start, Okko, «Иви», Wink
Фильм «Настоящая боль» / A Real Pain (18+)
Драма, в которой Джесси Айзенберг («Социальная сеть», дилогия «Зомбилэнд») выступил и режиссером, и сценаристом, и исполнителем главной роли. По сюжету он вместе с двоюродным братом (Киран Калкин из «Наследников») едет из Штатов в Польшу, чтобы исполнить последнюю волю пережившей Холокост бабушки. Это очень помогает сблизиться совершенно разным по характеру родственникам.
Фильм получил приз за лучший сценарий на фестивале «Сандэнс» в этом году.
С 31 декабря, Prime Video, Apple TV
Сериал «Министерство всего хорошего» (16+)
Фантастическая комедия про два министерства — Всего Хорошего и Всего Плохого — которые поддерживают баланс в мире: ведь одним приходят заявки только с добрыми желаниями, а другим — с злыми.
В каст вошли Николай Фоменко, Маруся Фомина, Влад Прохоров, Елизавета Ищенко, Гоша Куценко и другие звезды. Сценарий написал Александр Цыпкин («Беспринципные»), а режиссером выступил Александр Фомин («Молодой человек»).
С 1 января, Okko
Фильм «Кинопленка №8» (18+)
Мистический триллер Ильи Хотиненко («Асфальтовое солнце») в антураже девяностых с Кристиной Асмус («Текст») в главной роли. Она играет хозяйку расположенного в заброшенной квартире видеопроката, у которой пропадает маленький сын — попытки его найти открывают перед ней причудливый мир, где есть место и криминальным авторитетам, и беглым преступникам, и призракам.
С 30 декабря, Okko
Фильм «Рождественские истории Астрид Линдгрен» / Jul med Astrid Lindgren (0+)
Норвежско-шведский мультфильм по мотивам сказок легендарной детской писательницы о приключениях брата и сестры Гуннара и Гуниллы, которые вынуждены встречать Рождество в больнице. Однако подаренные старинные часы с кукушкой отправляют их в волшебный мир.
Режиссерами выступили скандинавские мультипликаторы Арье Аустнес и Япрак Морали.
С 6 января, Okko, Wink, Start
Сериал «Шурик и Шарик», 2 сезон (12+)
Продолжение комедийного мультсериала о трех друзьях из вымышленного города Подмосковска — тихом Шурике, амбициозном Жоре и рассудительном Платоне. Вместе с ними живет веселый пес Шарик: вся компания периодически вляпывается в самые нелепые ситуации. Режиссер первого сезона не поменялся — это Федор Абрамов и его соавторы.
С 1 января, Okko
Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+)
История отношений обычного парня Лехи (Сергей Городничий из «Цикад») и дочки богача Катя (Ника Здорик из «Хора»), детство которой прошло в Лондоне. Такой контраст, конечно, не может не сказываться и создает массу комичных ситуаций.
Проект снял режиссер «Частного пионерского» Александр Карпиловский.
С 1 января, Wink
Фильм «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» / Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl (18+)
Новая серия приключений умника Уоллеса и пса Громита — неугомонный изобретатель создает «умного гнома», что приводит к самым неожиданным последствиям. К слову, их заклятый враг-пингвин тоже не дремлет.
Автор проекта Ник Парк по-прежнему в строю — без него серию представить уже невозможно.
С 3 января, Netflix
Фильм «Федя. Народный футболист» (12+)
Байопик игрока московского «Спартака» Федора Черенкова, ставшего символом клуба — футболиста огромного таланта и очень непростой судьбы. Его сыграл Станислав Румянцев из «Трудных подростков», также в касте Николай Фоменко (в роли легендарного тренера Константина Бескова), Борис Щербаков, Игорь Петренко и Сергей Мигицко. Режиссер — Николай Акелькин, сценарий он написал в соавторстве с известным спортивным журналистом Ильей Казаковым.
С 4 января, Okko
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