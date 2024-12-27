Сочувствие господину Месть: Каким получился второй сезон «Игры в кальмара»?

На Netflix вышло продолжение сериала «Игра в кальмара» — проекта, моментально ставшего заметной частью современной поп-культуры. Посмотрели все семь серий второго сезона и рассказываем (почти без спойлеров!), что хорошего и плохого там заметили.
Спустя три года «Игра в кальмара» возвращается: с тем же шоураннером Хван Дон-хеком и напоминанием о буйном помешательстве вокруг сериала по всему миру образца 2021 года. Совершенно запредельные цифры просмотров на Netflix (платформа заработала около миллиарда долларов!), открытый чемпионат среди маркетологов по всем способам монетизации, миллион мемов и в закрепление в качестве поп-культурного феномена, хотя ничего, казалось бы, не предвещало.
События продолжения разворачиваются через несколько лет — главные герои по-прежнему одержимы идеей раскрыть все тайны жуткой игры, в которую их втянули богачи с девиантными представлениями о социуме. Это победитель и единственный выживший участник Сон Ги-хун (Ли Джон-джэ) — номер 456. Он страдает от ПТСР и платит выигранными деньгами мелким бандитам, чтобы для начала выйти на загадочного вербовщика с непростыми визитками, а за ним — на организаторов. Параллельно полицейского Хвана Чжун-хо (Ви Ха-джун), которого в финале предыдущего сезона чуть не застрелил собственный брат (он же Распорядитель игры), тоже мучают призраки недавнего прошлого. И пока он тщетно хочет найти тот самый остров с адским театром жестокости, ситуация неожиданно сдвигается с мертвой точки.
Пара случайных встреч запускает необратимую цепь событий: и вот уже вербовщика находят с простреленной из револьвера головой, а 456-й и полицейский объединяются, чтобы собрать небольшой, но хорошо вооруженный отряд с понятной целью — снова попасть на игры, отомстить и положить конец всему этому безумию.
От продолжения ждали многого — возможно, даже слишком. Но если закрыть глаза на довольно неторопливое начало (непосредственно игра начинается с третьей серии), сюжетно и стилистически это все та же кровавая баня в слегка обновленном пряничном домике с сюжетными линиями про то, кому предстоит окончательно оскотиниться, а кого ждет моральное преображение.
Особенно свирепо действие разгоняется к финалу — режиссер и сценарист Хван Дон-хек вполне разумно решил не ломать то, что работает. За это ему можно простить некоторые особенности проекта, которые раздражали в первой части: пространные банальные диалоги о социальном неравенстве, промахи в сценарной логике и актерскую игру в худших традициях корейских дорам (а чего мы, собственно, ожидали).
За вернувшимся в игру протагонистом стало гораздо интереснее наблюдать: из неудачливого дурачка он превратился во вполне себе трагического героя, пусть и с поправкой на специфику масс-культуры. С персонажами второго плана тоже все неплохо, если мыслить в рамках жанровых клише: внезапно встреченный в игре друг Ги-хуна, хорошие мальчики и девочки, которых обижают плохие (но бывает и наоборот), старушка со сложной биографией и сыном-мямлей, абсолютно невыносимый синеволосый кейпопер, алчный крикливый скуф и так далее.
Но финальная (и, пожалуй, главная зрительская претензия) — сериал специально оборвали на полуслове, никаких разгадок ждать не приходится вплоть до третьего сезона, который уже точно обещают сделать завершающим. Его планируют выпустить во второй половине 2025-го — тогда и станет понятно, кто в этой игре победил.
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