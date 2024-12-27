Сочувствие господину Месть: Каким получился второй сезон «Игры в кальмара»?

Спустя три года «Игра в кальмара» возвращается: с тем же шоураннером Хван Дон-хеком и напоминанием о буйном помешательстве вокруг сериала по всему миру образца 2021 года. Совершенно запредельные цифры просмотров на Netflix (платформа заработала около миллиарда долларов!), открытый чемпионат среди маркетологов по всем способам монетизации, миллион мемов и в закрепление в качестве поп-культурного феномена, хотя ничего, казалось бы, не предвещало.

События продолжения разворачиваются через несколько лет — главные герои по-прежнему одержимы идеей раскрыть все тайны жуткой игры, в которую их втянули богачи с девиантными представлениями о социуме. Это победитель и единственный выживший участник Сон Ги-хун (Ли Джон-джэ) — номер 456. Он страдает от ПТСР и платит выигранными деньгами мелким бандитам, чтобы для начала выйти на загадочного вербовщика с непростыми визитками, а за ним — на организаторов. Параллельно полицейского Хвана Чжун-хо (Ви Ха-джун), которого в финале предыдущего сезона чуть не застрелил собственный брат (он же Распорядитель игры), тоже мучают призраки недавнего прошлого. И пока он тщетно хочет найти тот самый остров с адским театром жестокости, ситуация неожиданно сдвигается с мертвой точки.