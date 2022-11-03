Могут ли фильмы войти в перечень для параллельного импорта? Ответили в Минпромторге

Напомним, в марте Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили выпуск своих фильмов в России. Тогда же Ассоциация владельцев кинотеатров не исключила конец кинопроката в России. Члены ассоциации призвали продюсеров, дистрибьюторов и кинотеатры «действовать совместно в целях сохранения российской кинематографии» и «грамотно распределить» выпуск на экраны отечественных кинофильмов в 2022 году.

В июне стало известно о том, что в российских кинотеатрах начнут показывать комедийные сериалы, чтобы восполнить образовавшийся дефицит «качественного развлекательного контента». В августе также планировали показы так называемых «кинопродуктов» — отечественный фильм вместе с «зарубежными видеоматериалами» в одном сеансе. Однако кинотеатры от этой идеи отказались.

Перый перечень товаров для параллельного импорта Минпромторг определил в начале мая. Тогда он включал в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок. Позже список несколько раз дополнялся.