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Кино и сериалы

Могут ли фильмы войти в перечень для параллельного импорта? Ответили в Минпромторге

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Накануне министерство дополнило список продукцией Marvel, Disney и DC Comics.

Shutterstock.com
Министерство промышленности и торговли России

О включении в перечень для параллельного импорта фильмов ушедших из страны киностудий, цитата по ТАСС:

Параллельный импорт не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором ТН ВЭД ЕАЭС [товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза].

Напомним, в марте Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили выпуск своих фильмов в России. Тогда же Ассоциация владельцев кинотеатров не исключила конец кинопроката в России. Члены ассоциации призвали продюсеров, дистрибьюторов и кинотеатры «действовать совместно в целях сохранения российской кинематографии» и «грамотно распределить» выпуск на экраны отечественных кинофильмов в 2022 году. 

В июне стало известно о том, что в российских кинотеатрах начнут показывать комедийные сериалы, чтобы восполнить образовавшийся дефицит «качественного развлекательного контента». В августе также планировали показы так называемых «кинопродуктов» — отечественный фильм вместе с «зарубежными видеоматериалами» в одном сеансе. Однако кинотеатры от этой идеи отказались

Перый перечень товаров для параллельного импорта Минпромторг определил в начале мая. Тогда он включал в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок. Позже список несколько раз дополнялся.

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