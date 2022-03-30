«Мы на грани закрытия»: Как переживают кризис кинопрокатные компании из Петербурга и что показывают в кино в России

Санкции в отношении России существенно отразились на отечественном кинопрокате — например, из расписания кинотеатров уже исчезли блокбастеры «большой голливудской пятерки» студий: от «Бэтмена» до мультфильма «Я краснею». Как происходящее повлияло на тех, кто занимается релизами арт-мейнстрима, «Собака.ru» поговорила с главами петербургских кинокомпаний «A-one», «Иноекино» и «Про:взгляд». А также — о том, что ждать от них в ближайшее время в кино (при этом в разных городах России!).
«Бэтмен»
Что на самом деле означает уход блокбастеров из кинотеатров?
Даниил Горошко
основатель кинокомпании «A-One»
Хочу подчеркнуть, что я говорю именно про экономику и бизнес, а это не настолько важно, как гуманитарный аспект нынешних реалий. Вообще же привычку ходить в кино традиционно формируют мейджерские релизы: «Бэтмен», фильмы Disney, Pixar и так далее. Их сейчас нет, значит приблизительно процентов 80% кассы теряется — кинотеатры могут просто экономически этого не выдержать. Ситуации, что большие американские релизы выбыли, а все стали радостно ходить на французские комедии, конечно, не будет. Одним русским кино или арт-мейнстримом вы никогда не заманите людей в кино. Есть профильные синефильские кинотеатры вроде петербургских Дома кино, «Англетера» и «Авроры», но в мультиплексы люди пойдут на такие фильмы, только если закончились билеты на «Бэтмена» — по остаточному принципу.
Татьяна Долженко
основательница кинокомпании «Про:взгляд»
Есть распространенное заблуждение, что сейчас из кинотеатров уйдут блокбастеры — и заживем: якобы будет по 10 сеансов арт-мейнстрима, да еще и с субтитрами. Это не так, кинотеатры вынуждены считать свои операционные расходы и не будут забивать залы фильмами только лишь с целью имитации полного расписания. Они начнут просто ограничивать количество работающих залов и часов, а среди фильмов выбирать еще более понятные зрителю. Без локомотивов, тянущих зрителей в кинотеатры, спонтанных покупок билетов перед кассой станет еще меньше.
У любого фильма есть закупочная цена, обычно в долларах либо в евро. Теперь компаниям, прокатывающим арт-мейнстрим, надо зарабатывать на фильме больше (пропорционально курсу валют), чтобы хотя бы выйти в ноль. Для этого соразмерно должна увеличиться посещаемость. Убедительных предпосылок для этого на фоне уменьшающегося благосостояния зрителей не видится. И еще такой момент, что прокатчики блокбастеров в своих рекламных кампаниях ориентировались больше на ТВ рекламу с широкой аудиторией. Продвижение же арт-мейнстрима это более деликатная история, требующая точечной коммуникации с помощью диджитал-инструментов и социальных сетей, что, по понятным причинам, стало заметно проблематичнее.
Что происходит в вашей кинокомпании сейчас?
Алексей Бажин
основатель кинопрокатной компании «Иноекино»
Мы практически лишились маркетинга в соцсетях и не будем заказывать печатную рекламу, которая уже подорожала в два раза, и это явно не предел. Прежде всего, нас лишили таргетинговой рекламы в соцсетях — самого эффективного способа продвижения наших релизов. Теперь за него в нашей стране можно получить штраф или даже присесть на пару лет. Бумага же на вес золото — как для документооборота, так и для печати постеров. Еще мы вынуждены были сократить задачи для штата с сохранением заработной платы. Но это пока, что будет через один-два месяца представить непросто.
Также у нас остановлены все сделки: большинство по запросу самих студий, часть — по нашей инициативе, так как перспективы существования кинотеатров весьма туманны, и произошел обвал рубля. По сути, эти события сломали все то, чем мы занимались 10 лет. Наша компания «Иноекино» на грани закрытия. Закупки фильмов скоро могут быть тоже невозможными из-за дальнейшего обвала рубля или санкций. Это все признаки той среды, где бизнес скоро будет вести невозможно или априори убыточно. Выпуск мерча тоже не может стать временным выходом — он существует для некоторой поддержки книжной лавки и имиджа компании. Продавать его без выхода релизов проблематично и бессмысленно.
Даниил Горошко
«A-One»
Во-первых, очень скакнул курс, а мы оплачиваем права [на фильмы] в евро и долларах, поэтому договоры стали для нас еще дороже. Это уже осложняет работу. Во-вторых, банки оказались под санкциями, нам не оплатить уже подписанные обязательства: у нас со счетов не уходят деньги. А у банков не под санкциями сейчас настолько большой наплыв клиентов, что много времени занимает открытие нового счета. Плюс, у кинотеатров тоже много проблем — вся их техподдержка, серверы, программное обеспечение, железо не наши. Мне кажется, что они могут протянуть несколько месяцев, а потом закрыться.
Основной инструмент продвижения наших фильмов — это пресса и соцсети. Многие киножурналисты уехали, а у соцсетей трафик, несмотря на VPN, сильно упал, таргет невозможен. Можно либо не делать ничего, либо по старинке обклеивать все наружкой, что не работает. Ситуация для нас абсолютно новая.
Мы никого не уволили, не сократили штат, не понизили зарплату. Все пока по-прежнему, так как у нас большой каталог фильмов, которые продаются периодически на платформы и ТВ. То есть это поддерживает компанию, но в долгосрочной перспективе больше вопросов, чем ответов. Я не знаю, сколько мы еще продержимся. Возможно, мы и переориентируемся полностью на цифровые релизы, но это зависит от того, будем ли мы покупать фильмы. Вообще дальше все зависит от того, насколько быстро мы сможем восстановить нашу систему финансовых платежей. Я не знаю, что будет происходить с лицензиями на наши фильмы, будут ли их отзывать или нет. Пока этого не произошло. Теоретически мы можем покупать и показывать фильмы без эмбарго, но все быстро меняется.
Татьяна Долженко
«Про:взгляд»
На данный момент, к счастью, все наши релизы с нами. Мы чудом подошли к этому моменту с пакетом новых — это прекрасное европейское, американское, а также русское кино. Помимо этого, у нас сохранены лицензии на выпущенные за период существования компании фильмы, некоторые из них мы готовим к повторному прокату. Сейчас в ре-прокате «Сквозь снег» — блокбастер с голливудскими звездами от Пон Чжун Хо, готовим к выпуску его же многажды «оскаровские» «Паразиты» и культового «Человека из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова. Наши иностранные партнеры понимают ситуацию, максимально эмпатичны и, к счастью, пока не демонстрируют опасных интенций, в плане переносов или отзывов лицензий.
Что вы покажете в кино в ближайшее время?
Алексей Бажин
«Иноекино»
Наши ближайшие релизы — это «Вне закона» (с 14 апреля) и «Кофе и сигареты» Джима Джармуша, ретроспектива Андрея Тарковского в петербургской «Авроре» (с 1 по 5 апреля). А еще — перевыпуск фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, который всегда актуален в нашей стране. На этом все — дальше никаких планов нет, как и перспектив.
Даниил Горошко
«A-One»
У нас есть права на многие фильмы, часть из них мы возвращаем на экраны, но не в форме проката, а спецпоказов. Мы усилили это направление, так как есть запрос от зрителей и кинотеатров. Например, в ближайших планах «Ненависть» с Венсаном Касселем (4 апреля в «Англетере») и «Это всего лишь конец света» Ксавье Долана (31 марта в «Англетере»).
Есть еще такой момент немаловажный, что в голове довольно тяжелое состояние. Не могу сказать, что есть настроение развлекаться или развлекать. А кино — это все-таки, прежде всего, как раз развлечение. Поэтому мы перенесли с марта на 21 апреля прокат фильма Луи Гарреля «Этот новый мир». Также мы обсуждали с коллегами, насколько уместны наши традиционные afterparty после показов в баре «Пиф-Паф». Потому что само слово «party» кажется не очень подходящим в нынешнем контексте. И пришли к выводу, что у людей все равно есть необходимость видеться и общаться друг с другом, потому что важно быть вместе с теми, с кем разделяешь эмоции и чувства. Мы, наверное, продолжим встречи, но не будем звать их afterparty.
Татьяна Долженко
«Про:взгляд»
На ближайшие месяцы у нас запланированы пять релизов, среди них — новый фильм от режиссера зрительского хита «Идеальные незнакомцы», романтическая комедия «Супергерои» (5 мая), любимец прошлогоднего Венецианского кинофестиваля, умопомрачительная сатира на мир искусства «Главная роль» с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус (26 мая), а также убойно хулиганская комедия в духе Тарантино «Оторви и выбрось» — таких Анну Михалкову и Александра Яценко, клянемся, вы еще не видели (21 апреля). К релизу готовим дерзкие стикерпаки и футболки.
Мы как и прежде будем ориентироваться, в первую очередь, на качественное кино, а откуда оно родом, это уже вторично. Нам неизвестно о каких-то иностранных европейских компаниях без госучастия, которые бы начали отказывать прокатчикам из России. Мы планируем продуктивный Каннский кинорынок в мае, хоть и, возможно, в онлайн формате.
Перестанут ли зрители ходить в кино, сделав выбор в пользу стримингов?
Алексей Бажин
«Иноекино»
Кто-то будет ходить в кинотеатры все равно — на российское кино, например. Есть слухи о запуске индийского кино и фильмов из стран Латинской Америки. Вот такой и будет убогенький кинопрокат. Но это если выживут каким-то чудом кинотеатры, особенно те, что в торговых центрах. Впрочем, их могут национализировать, тогда будет там второй телевизор, только большой и с 6-канальным звуком.
Татьяна Долженко
«Про:взгляд»
Смотря что подразумевать под стримингами — легальные сервисы, на которые зрителю придется подписаться, да еще без голливудских премьер? Странное было бы решение, которое все равно не заменили бы кинотеатры, тем более с отмененными ковидными ограничениями сейчас стало больше шансов получить тот самый коллективный опыт от просмотра фильмов в кинотеатре. Если же под стримингами подразумевать пиратский просмотр в онлайне, эти люди уже сделали свой выбор, для них это просто очередной просмотр очередной «киношки» без добавленной эмоциональной компоненты. Собственно, они были, есть и будут, до тех пор пока не примут ограничительного законодательства.
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