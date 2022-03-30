«Мы на грани закрытия»: Как переживают кризис кинопрокатные компании из Петербурга и что показывают в кино в России

«A-One»

Во-первых, очень скакнул курс, а мы оплачиваем права [на фильмы] в евро и долларах, поэтому договоры стали для нас еще дороже. Это уже осложняет работу. Во-вторых, банки оказались под санкциями, нам не оплатить уже подписанные обязательства: у нас со счетов не уходят деньги. А у банков не под санкциями сейчас настолько большой наплыв клиентов, что много времени занимает открытие нового счета. Плюс, у кинотеатров тоже много проблем — вся их техподдержка, серверы, программное обеспечение, железо не наши. Мне кажется, что они могут протянуть несколько месяцев, а потом закрыться.

Основной инструмент продвижения наших фильмов — это пресса и соцсети. Многие киножурналисты уехали, а у соцсетей трафик, несмотря на VPN, сильно упал, таргет невозможен. Можно либо не делать ничего, либо по старинке обклеивать все наружкой, что не работает. Ситуация для нас абсолютно новая.

Мы никого не уволили, не сократили штат, не понизили зарплату. Все пока по-прежнему, так как у нас большой каталог фильмов, которые продаются периодически на платформы и ТВ. То есть это поддерживает компанию, но в долгосрочной перспективе больше вопросов, чем ответов. Я не знаю, сколько мы еще продержимся. Возможно, мы и переориентируемся полностью на цифровые релизы, но это зависит от того, будем ли мы покупать фильмы. Вообще дальше все зависит от того, насколько быстро мы сможем восстановить нашу систему финансовых платежей. Я не знаю, что будет происходить с лицензиями на наши фильмы, будут ли их отзывать или нет. Пока этого не произошло. Теоретически мы можем покупать и показывать фильмы без эмбарго, но все быстро меняется.