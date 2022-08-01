В кинотеатрах начнут показывать «кинопродукты» — российский и голливудский фильмы в одном сеансе

Услугу под названием «кинопродукт» запустила с 1 августа объединенная киносеть «Формула Кино» и «Синема Парк». Как рассказал «Ведомостям» гендиректор киносети Алексей Васясин, услуга будет включать в себя показ российского фильма и «зарубежных видеоматериалов» — в том числе «любого фильма зарубежной студии, покинувшей Россию». Запуск «кинопродуктов», по его словам, является вынужденной мерой, которая «поспособствует повышению сборов российских фильмов в прокате».

Стоимость «кинопродукта» будет зависеть от города и времени проведения сеанса. Минимальная цена на утренний сеанс в регионах составит от 168 рублей, максимальная — 670 рублей за вечерний сеанс в Москве. Доходами от реализации услуги киносеть будет делиться только с российскими прокатчиками и продюсерами.

Для того, чтобы официально показывать в России тот или иной фильм, необходимо получить на него прокатное удостоверение. Выпуск ленты в прокат без него является административным правонарушением и влечет за собой штраф в размере до 100 тысяч рублей. Мультфильм «Миньоны: Грювитация», вошедший в первый «кинопродукт», прокатное удостоверение в России не получил. Откуда именно у киносети копия фильма, Васянин не уточнил, однако отметил, что таким образом «Формула Кино» и «Синема Парк» намерены «привлечь внимание» Минкульта, чтобы «каким-то образом решить вопрос с показом голливудских фильмов».