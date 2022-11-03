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Общество

Продукцию Marvel, Disney и DC Comics внесли в перечень для параллельного импорта

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Но это не то, о чем вы могли подумать — речь идет об игрушках и других товарах.

Krikkiat / Shutterstock.com

«Перечень дополнили брендами автомобильных запасных частей, продукцией химической промышленности, игрушками и другими товарами. Так, по параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics и другие», — говорится в сообщении Минпромторга.

Помимо вышеперечисленного, ввозить в Россию по параллельному импорту теперь можно ряд брендов алкогольной продукции — это, по мнению министерства, «позволит насытить ассортимент магазинов этой продукцией». При этом механизм параллельного импорта будет распространяться именно на тот алкоголь, которая на сегодняшний день не производится в стране.

«Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российское производство ещё не может полностью обеспечить потребности промышленных предприятий и конечных потребителей. При этом по винной, коньячной и другой алкогольной продукции внутренняя потребность закрывается полностью», — резюмировали в Минпромторге.

Напомним, перый перечень товаров для параллельного импорта Минпромторг определил в начале мая. Тогда он включал в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок. Позже список несколько раз дополнялся.

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