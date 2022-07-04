Теперь без Duracell, зато с Lego: Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта

«Механизм параллельного импорта работает. Не так давно мы внесли в Минюст откорректированный перечень. Из него исключены компании, которые продолжают поставлять на российский рынок свою продукцию и не уходили с нашего рынка. А, наоборот, включены в него — продукция компаний Siemens, BMW — тех, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет продукцию на наш рынок», — рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В министерстве в свою очередь отметили, что вносящий уточнения в перечень товаров для параллельного импорта приказ находится на согласовании в Минюсте. В первую очередь изменения касаются брендов Siemens, BMW и Lego — они включены в перечень. Бренды Wilo (насосное оборудование для систем водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования), Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы), Merries (средства детской гигиены) и другие, наоборот, исключаются из него, так как производители гарантируют поставки в Россию.

Ключевым критерием эффективности механизма параллельного импорта в Минпромторге называют «ключевым критерием эффективности механизма параллельного импорта». «Именно поэтому мы включили в перечень как товары потребительского сектора (одежда, гаджеты, транспортные средства), так и продукцию, необходимую для функционирования производственных мощностей (комплектующие, расходные материалы)», — объяснили в министерстве.

Напомним, в начале мая Минпромторг определил перечень товаров для параллельного импорта. Он включает в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок. Ввозить гаджеты по параллельному импорту российские ритейлеры начали в конце июня. Первой об этом объявила сеть «Связной», в магазинах которой скоро появятся новые iPhone, PlayStation и другие устройства. Рассказываем, как изменятся цены.