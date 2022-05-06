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Минпромторг определил перечень товаров для параллельного импорта. Список

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Минпромторг определил перечень товаров для параллельного импорта. Он включает в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок.

Shutterstock.com

В перечне Минпромторга 96 категорий, в каждой из которых от единиц до нескольких десятков наименований товаров. В списке значатся средства личной гигиены, инструменты, фото и видеотехника, бытовые приборы, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, ядерные реакторы, изделия из драгоценных и других металлов, предметы одежды, удобрения, фармацевтическая продукция и другие товары.

Приказ об определении перечня товаров для параллельного импорта вступит в силу с завтрашнего дня, 7 мая. Контроль за исполнением возложен на первого заместителя министра промышленности и торговли России Василия Осьмакова.

Публикуем страницы из перечня Минпромторга. Также его можно найти по ссылке.

 

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