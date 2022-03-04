Как долго будет сохраняться такая ситуация спрогнозировать невозможно, в связи с чем необходимо принимать срочные меры для сохранения кинотеатров в работоспособном состоянии и предотвратить остановку кинопоказа.

Опыт прохождения кризиса во время пандемии новой коронавирусной инфекции показал, что принятые Правительством Российской Федерации меры поддержки организаций кинопоказа помогли предпринимателям сохранить свой бизнес, рабочие места и любимые зрителями кинотеатры.

Кинопредприниматели России рассчитывают на поддержку государства в таких непростых условиях и совместную мобилизацию всех возможных сил для поддержки российского кино и российских кинозрителей.