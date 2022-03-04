Ассоциация владельцев кинотеатров, объединяющая более 700 кинотеатров и более чем 2 600 экранами по всей России, не исключила конец кинопроката в стране уже в этом году. В своем официальном заявлении члены ассоциации обозначили возможные проблемы индустрии и пути их решения. Публикуем тезисно
Что происходит?
- Члены Ассоциации владельцев кинотеатров выразили «озабоченность высокой вероятностью ликвидации всей отрасли кинопоказа» в стране в условиях введения «масштабных и беспрецедентных» санкций в отношении России — в том числе и напрямую касающихся кинотеатров.
- Крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили российский прокат своих кинофильмов накануне их старта, дальнейший выпуск лент отложен на неопределенный срок. Из-за этого кинотеатры могут потерять до 80% планируемой выручки.
- «Количество и качество» российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте. Кроме того, перенесен или отменен выпуск некоторых российских фильмов.
- Запасы оборудования и комплектующих для кинопроката могут закончиться еще до середины 2022 года, а российских аналогов на сегодня не существует. Поставка кинооборудования и всех его комплектующих, включая лампы для проекторов, без которых невозможно демонстрировать фильмы, прекращена.
Что можно сделать?
- Члены ассоциации призвали продюсеров, дистрибьюторов и кинотеатры «действовать совместно в целях сохранения российской кинематографии» и «грамотно распределить» выпуск на экраны отечественных кинофильмов в 2022 году. Это, как считают в ассоциации, позволит удовлетворить запросы зрителей, «максимально получить» финансовую отдачу от проката и не допустить большого оттока зрителей из кинотеатров на онлайн-платформы.
- Министерство культуры и Фонд кино, считают в ассоциации, обязаны «в кратчайшие сроки разработать и начать реализацию» программы поддержки проката отечественного кино в кинотеатрах страны.
- Также Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением о выделении кинотеатрам прямой субсидии в объеме и по методике 2020 года, включилась в разработку предпринимательским сообществом страны предложений по мерам поддержки организаций малого и среднего бизнеса, разработала рекомендации для российских кинотеатров по минимизации ущерба от введенных санкций.
Как долго будет сохраняться такая ситуация спрогнозировать невозможно, в связи с чем необходимо принимать срочные меры для сохранения кинотеатров в работоспособном состоянии и предотвратить остановку кинопоказа.
Опыт прохождения кризиса во время пандемии новой коронавирусной инфекции показал, что принятые Правительством Российской Федерации меры поддержки организаций кинопоказа помогли предпринимателям сохранить свой бизнес, рабочие места и любимые зрителями кинотеатры.
Кинопредприниматели России рассчитывают на поддержку государства в таких непростых условиях и совместную мобилизацию всех возможных сил для поддержки российского кино и российских кинозрителей.
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