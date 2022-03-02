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Кино и сериалы

Universal Pictures, Paramount и другие кинокомпании приостановили выпуск своих фильмов в России

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Universal Pictures вслед за другими крупными кинокомпаниями приостановила выпуск своих фильмов в России. В числе лент, которые должны были выйти в российский прокат — номинированная на «Оскар» картина «Белфаст» Кеннет Брана.

David Rojas S / Shutterstock.com

«В связи с продолжающимся гуманитарным кризисом в Украине Universal Pictures приостановила запланированные кинопоказы в России», — приводит Deadline заявление представителя кинокомпании. О том, какие именно фильмы не выйдут в российский прокат, не сообщается — так как «неизвестно, как долго продлится этот кризис».

Предстоящие релизы Universal за рубежом включают фильм «Белфаст» от Focus Features, «Плохие парни» от DreamWorks Animation, «Скорая помощь» Майкла Бэя и «Мир юрского периода: Господство». Номинированный на «Оскар» фильм «Белфаст» должен был выйти в кинотеатрах России 10 марта.

Напомним, ранее стало известно о том, что Disney, Sony и Paramount также приостанавливают выпуск своих фильмов в России. Киностудия Warner Bros сняла с проката «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли.

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