В кинотеатрах начнут показывать российские сериалы

Первой кинотеатральной премьерой станет сериал «Два холма» о мире победившего матриархата, который вышел на Start в апреле этого года — выпустить его в прокат планируют 9 июня. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя видеосервиса, «крутить» сериал целиком не будут, показав зрителям лишь первые эпизоды. Прокатчиком такого экспериментального формата выступит крупнейший дистрибьютор российских фильмов «Централ Партнершип».

По словам гендиректора «Централ Партнершип» Вадима Верещашина, решение выпустить на большие экраны сериал было принято на фоне успешного старта проекта на стримингах. Также большую роль сыграл комедийный жанр «Двух холмов» — на сегодняшний день в прокате как раз «наблюдается дефицит качественного развлекательного контента».

«Выпуская "Два холма" в кинотеатральный прокат, мы пробуем новые форматы дистрибуции наших оригинальных проектов. Но самое главное, я считаю, что в сложившейся ситуации лучшие отечественные онлайн-кинотеатры должны поддержать офлайн-кинотеатры, разнообразив и наполнив их репертуар», — отметил Верещашин.

Уже завтра, 2 июня, «Централ Партнершип» выпустит в широкий прокат кинотеатральную версию сериала «Манюня» от Okko, постановщиками которой стали Гевонд и Сарик Андреасян. Президент сети «Каро» Ольга Зинякова также обращается к комедийному жанру, рассуждая о том, какие сериальные проекты будут пользоваться большим спросом в широком прокате. «Прямо сейчас зрители идут в кинотеатр за позитивом, поэтому комедийный жанр будет работать лучше», — резюмировала она.

Напомним, в конце марта также стало известно о планах начать показывать на больших экранах видео от российских YouTube-блогеров. «В свете последних событий, связанных с ограничением монетизации во многих популярных каналах для пользователей из России, мы в «Каро» хотим поддержать блогерское сообщество и приглашаем ведущих блогеров из столицы и регионов к сотрудничеству», — объясняла запуск проекта вице-президент «Каро» по управлению маркетингом Ольга Проскурякова.