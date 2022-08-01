Как пишет «Раньше всех. Ну почти» по ссылкой на заявление совета директоров «Синема Парка» и «Формулы Кино» , проведение акции по показу «кинопродуктов», о которой объявил сегодня гендиректор киносети Алексей Васясин, не согласовано и отменено из-за неприемлемости нарушения прав правообладателей контента.

Все билеты, купленные по акции были возвращены клиентам, ущерб правообладателю полностью отсутствует. Несмотря на отмену акции, руководство объединенной киносети ожидает от Министерства культуры России предложений по созданию рабочей группы для реализации совместного плана поддержки отрасти кинопоказа.

Напомним, в рамках услуги под названием «кинопродукты» уже с 1 августа должны были показывать на больших экранах мультфильмы «Кощей. Начало» и «Миньоны: Грювитация». Васясин отмечал, что в дальнейшем такие «кинопродукты» будут включать в себя показ российского фильма и «зарубежных видеоматериалов» — в том числе «любого фильма зарубежной студии, покинувшей Россию».

В июле в Петербурге уже показывали «Бэтмена», «Доктора Стрэнджа» и другие громкие голливудские премьеры 2022 года. Однако это был не полноценный прокат, а лишь серия показов, организованная неназванными «арендаторами залов» кинотеатра «Великан Парк».