50 лучших сериалов первой половины 2022 года, который вы могли пропустить (и зря!)

Продолжения «Бриджертонов», «Эйфории» и «Удивительной миссис Мейзел», финальные сезоны «Убивая Еву» и «Озарка», а также основанные на реальных событиях проекты «Изобретая Анну» и «Не сработало» — «Собака.ru» собрала лучшие сериалы первой половины 2022-го, которые вы могли пропустить (и зря!).
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
«Идентификация», премьера (Premier)
Восьмисерийный детективный триллер Владлены Санду показывали на фестивале сериалов Series Mania в Лилле (когда российские делегации на нем еще принимали), на ММКФ, а этой зимой все же выпустили на Premier после нескольких лет обещаний релиза. Это виртуозно снятая история из жизни мигрантов-мусульман из Киргизии с Леной Трониной из «Happy End» в главной роли. Они играет работающую на рынке русскую девушку Леру, которую подозревают в убийстве брата жениха. В ходе расследования выясняется, что она не та, за кого себя выдает. Более того, у нее почему-то несколько паспортов на разные имена.
Вышел полностью, Premier
«Изобретая Анну» / Inventing Anna, премьера (Netflix)
Создатели «Бриджертонов» Шонда Раймс и Том Верика экранизировали реальную историю мошенницы Анны Сорокиной. В нулевые она с семьей эмигрировала в Германию из России, а в 2010-х переехала в США. Там под псевдонимом Анна Делви она выдавала себя за богатую наследницу, дружила со звездами и не платила по счетам в отелях и ресторанах. За незаконное присвоение услуг она и была в итоге осуждена в 2019 году и до сих пор отбывает срок. Протагонистку играет Джулия Гарнер из «Ассистентки» и «Озарка», встречавшаяся с реальной Анной в тюрьме, чтобы лучше вжиться в образ. Подробнее о сериале здесь.
Вышел полностью, Netflix
«Под подозрением» / Suspicion, премьера (Apple TV+)
Триллер с Умой Турман в главной роли рассказывает, как у американской бизнес-леди похищают сына прямо из отеля в Нью-Йорке. Подозреваемые — четверо постояльцев, и сюжет вращается вокруг интриги, кто же из них замешан в преступлении. В касте проекта, помимо Турман, Кунал Найар («Теория большого взрыва»), Ноа Эммерих («Американцы»), Джорджина Кэмпбелл («Черное зеркало»), Элиес Габел («Скорпион»), Элизабет Хенстридж («Агенты Щ.И.Т.») и Энджел Колби («Танцы на грани»).
Вышел полностью, Apple TV+
«Разговоры с друзьями» / Conversations with Friends, премьера (Hulu)
После невероятного успеха сериала по роману «Нормальные люди» режиссер Ленни Абрахамсон и сценаристка Элис Бирч взялись за экранизацию еще одного текста Салли Руни — ее литературного дебюта «Разговоры с друзьями». Это также история взросления миллениалов и их запутанных отношений с другими и самими собой. Студентки Фрэнсис (дебютантка Элисон Оливер) и Бобби (Саша Лэйн) когда-то были в отношениях, а теперь просто друзья. Однажды они знакомятся с богемной супружеской парой — успешной писательницей и актером (Джемайма Керк и Джо Элвин). Основной сюжет вновь разворачивается в Ирландии — в Дублине.
Вышел полностью, Hulu, «Кинопоиск»
«Нулевой пациент», премьера («Кинопоиск»)
Основанный на реальных событиях драматический сериал рассказывает о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР в 1988 году. Она произошла в детской больнице в Калмыкии. Молодой врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) понимает, что у его маленьких пациентов — симптомы малоизученной в стране болезни. К ситуации в регионе подключается ученый из Москвы Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов). Также в касте проекта — Елизавета Шакира («Контейнер»), Евгения Манджиева, Павел Майков и Евгений Стычкин. Последний стал и режиссером сериала вместе с Сергеем Трофимовым («Девятаев»). Сценарий написал Олег Маловичко («Метод»). Подробнее о том, каким получился проект, читайте в нашей рецензии.
С 19 мая (еще выходит), «Кинопоиск»
«Змей в Эссексе» / The Essex Serpent, премьера (Apple TV+)
Костюмная драма с Клэр Дэйнс, Томом Хиддлстоном и Клеманс Поэзи по мотивам одноименного бестселлера Сары Перри — уроженки Эссекса. Не удивительно, что именно в этом графстве происходит основное действие. Правда, не в современности, а конце 19 века. Верящая в научный прогресс эмансипированная вдова Кора (Дэйнс) переезжает сюда из Лондона. Используя рациональное мышление, она намерена разгадать локальную легенду: в одной из деревушек графства якобы живет мифическое чудовище — Змей из Эссекса. В расследовании ей помогает местный викарий. Но происходит трагедия.
С 13 мая (еще выходит), Apple TV+
«Пэм и Томми» / Pam & Tommy, премьера (Hulu)
Спродюсированный Сетом Рогеном проект об отношениях актрисы и модели Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли явно рассчитан на тех, кто рос в 1990-е. Остальные вряд ли помнят — или хотят знать — громкий скандал, как электрик Рэнд Готье (как раз Сет Роген) украл из дома звездной пары кассету (да, тогда были кассеты) с их домашним порно. Памелу тут играет неузнаваемая из-за сложного грима звезда «Малыша на драйве» и «Золушки» Лили Джеймс, Томми — Себастиан Стэн из «Мстителей». Шоураннером сериала стал сценарист «Рестлера» Роберт Д. Сигел, а первые эпизоды снял режиссер «Круэллы» и «Тони против всех» Крэйг Гиллеспи. Подробнее о сериале здесь.
Вышел полностью, Hulu
«Исправление и наказание», премьера (ТНТ)
Комедия Анны Пармас с Анной Михалковой в роли простодушной надзирательницы колонии-поселения. Та искренне верит, что главная цель пенитенциарной системы — это исправление преступников, которые на самом деле просто несчастные мальчики и девочки, которым в детстве не хватило родительской любви. Поэтому для перевоспитания они слушают песни про то, что надо жить дружно, рисуют на асфальте белым мелом свой дом и смотрят советских «Трех мушкетеров» и «Бесприданницу» для запуска эмпатии. «Исправить» главная героиня попытается и своих алчных родственников — выяснится, что она вместе с ними наследница большого состояния, заработанного на финансовых пирамидах.
Вышел полностью, Premier, Start
«Пронзительно громко» / Roar, премьера (Apple TV+)
Сериал основан на сборнике рассказов Сесилии Ахерн — создательницы бестселлеров «С любовью, Рози» и «P.S. Я люблю тебя». Каждый его эпизод — отдельная абсурдная история про разных женщин. А фантазия Ахерн простирается далеко. Например, героиня Николь Кидман ест фотографии, персонаж Мерритт Уивер ходит на свидания с селезнем, а Элисон Бри играет призрака, которая флиртует со своим убийцей. Шоу режиссировала Куйен Трэн — оператор фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс» и сериалов «Невозможно поверить» и «Уборщица. История матери-одиночки».
Вышел полностью, Apple TV+
«Первая леди» / The First Lady, премьера (Showtime)
Проект-антология с блестящим актерским составом посвящен биографии жен американских президентов. В первом сезоне три главные героини — это Элеонора Рузвельт (Джиллиан Андерсон, в юности — Элайза Сканлен), Бетти Форд (Мишель Пфайффер и Кристин Фросет) и Мишель Обама (Виола Дэвис и Джейми Лоусон). Также в касте — Дакота Фаннинг, Аарон Экхарт, Кифер Сазерленд, Лили Рэйб и О. Т. Фагбенли в роли Барака Обамы. Режиссером сериала стала автор «Птичьего короба» и «Отыграть назад» Сюзанна Бир.
С 17 апреля (еще выходит), Showtime
«Анатомия скандала» / Anatomy of a Scandal, премьера (Netflix)
Британский триллер с Сиенной Миллер и Рупертом Френдом. Она играет хорошую жену, готовую защищать своего мужа-министра, обвиненного в изнасиловании. Но чем дальше продвигается расследование, тем больше она начинает сомневаться в невиновности супруга. Режиссером сериала стала С. Дж. Кларксон, снимавшая часть эпизодов «Винила», «Банши» и «Наследников».
Вышел полностью, Netflix
«Медленные лошади» / Slow Horses, премьера (Apple TV+)
Шпионская драмеди рассказывает о молодом агенте британской разведки MI6 Ривере Картрайте (Джек Лауден), который из-за своей ошибки попадает в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков». Им руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман). Но у отряда неудачников появляется шанс на восстановление репутации, когда они берутся за расследование похищения. Режиссером проекта стал Джеймс Хоуз, работавший над сериалами «Доктор Кто» и «Сквозь снег».
Вышел полностью, Apple TV+
«Газлит» / Gaslit, премьера (Starz)
Триллер с Джулией Робертс рассказывает историю Марты Митчелл. Жена генпрокурора США (Джона Митчелла тут играет Шон Пенн) первой заявила публично о связи президента-республиканца Никсона (Дэнни Куинн в сериале) с Уотергейтским скандалом — попыткой установить прослушивающие устройства в штабе кандидата от Демократической партии. Хотя ей это стоило и брака, и репутации (на какой-то момент), и чуть ли не жизни (ее в том числе хотели накачать транквилизаторами). Режиссер «Газлита» — Мэтт Росс, победитель каннского «Особого взгляда» за фильм «Капитан Фантастик».
С 24 апреля (еще выходит), Starz
«На низком старте: Битва за Uber» / Super Pumped: The Battle for Uber, премьера (Showtime)
Сериал построен как антология. Каждый его сезон будет посвящен истории успеха одной компании. Что очевидно из названия, начали с Uber. Ее амбициозного, но высокомерного основателя Трэвиса Каланика играет Джозеф Гордон-Левитт. В касте также Ума Турман в роли главреда The Huffington Post и члена правления Uber Арианны Хаффингтон. Режиссером проекта стал автор «Помни меня» и «Винила» Аллен Култер.
Вышел полностью, Showtime, «Амедиатека»
«Расскажи мне свои секреты» / Tell Me Your Secrets, премьера (Viju)
Триллер про тайны прошлого от создателей «Алиениста» и «Элементарно» и со звездой «Американской истории ужасов» Лили Рэйб в одной из главных ролей. Сюжет сериала поначалу довольно запутан: в нем оказываются связаны жертва опасного убийцы, бывший маньяк и мать, пытающаяся отыскать своего пропавшего ребенка.
Вышел полностью, «Кинопоиск»
«Разделение» / Severance, премьера (Apple TV+)
Фантастический триллер Бена Стиллера о сложностях соблюдения баланса между работой и личной жизнью. Компания Lumen Industries решает вопрос радикально: ее сотрудники после так называемой «процедуры разделения» в офисе не помнят о том, что происходит у них в семье, а дома забывают о рабочих делах. Марк (Адам Скотт) добровольно соглашается на операцию, но после начинает сомневаться, что поступил верно. В касте проекта также Патриша Аркетт, Кристофер Уокен и Джон Туртурро.
Вышел полностью, Apple TV+
«Будет больно» / This Is Going to Hurt, премьера (ВВС)
Драмеди с Беном Уишоу про будни молодого доктора роддома — экранизация мемуаров Адама Кэя, работавшего в британских клиниках с 2004 по 2010 годы, он же стал и сценаристом шоу. Среди режиссеров проекта — Люси Форбс, снимавшая «Конец *** мира», и Том Кингсли («Призраки»).
Вышел полностью, ВВС One, «Кинопоиск»
«Нереалити», премьера (Kion, Premier)
Художественным руководителем драмеди стал Борис Хлебников, режиссером — Анна Пармас, у которой в этом году вышел еще один сериал «Исправление и наказание» с Анной Михалковой. Бывшая участница реалити-шоу Рита (Ольга Дибцева из «Озабоченных») возвращается в родной провинциальный город. Но тут ее не принимают — у Риты репутация интриганки и скандалистки. В касте проекта — Инга Оболдина, Николай Фоменко и Алексей Розин. К концу сезона эгоистичной, но обаятельной Рите начинаешь настолько сопереживать, что хочется скорее узнать, что же ждет героев в продолжении (надеемся, оно будет!).
Вышел полностью, Kion, Premier
«Кларк» / Clark, премьера (Netflix)
Шведский сериал посвящен реально существовавшему грабителю Кларку Олофссону — именно действия его жертв криминалист Нильс Бейерот впервые обозначил как «стокгольмский синдром». По сюжету в 1973 году Олофссон с приятелем нападают на банк на площади Норрмальмсторг в шведской столице. При этом захваченные ими заложники в какой-то момент встали на их сторону. Заглавную роль в проекте играет Билл Скарсгард — один из сыновей Стеллана Скарсгарда.
Вышел полностью, Netflix
«Почка», премьера (Kion)
В первый день 2022-го на платформе Kion начали показывать бодрую и циничную драмеди с Любовью Аксеновой в главной роли о том, что такое настоящая воля к жизни. Также в касте — Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков и Ирина Розанова, а шоураннером проекта стала Авдотья Смирнова. Это история коррумпированной пожарной инспекторши Наташи, которая узнает, что ей нужна срочная пересадка почки. Например, от кровных родственников, с которыми она уже много лет не общается.
Kion, вышел полностью
«Лестница» / The Staircase, премьера (HBO Max)
Детективная драма со звездным кастом основана на реальных событиях — в начале нулевых писателя Майкла Питерсона подозревали в убийстве жены, которая упала с лестницы. По его версии, она оступилась из-за действия алкоголя и валиума. В сериале сыграли Колин Ферт, Тони Коллетт, Дэйн ДеХаан, Патрик Шварценеггер и Софи Тернер. Режиссером проекта стал среди прочих Антонио Кампос («Дьявол всегда здесь»).
С 5 мая (еще выходит), HBO Max
«Кэнди» / Candy, премьера (Hulu)
Триллер с Джессикой Бил и Мелани Лиски основан на реальных событиях — истории религиозной домохозяйки из Техаса Кэнди Монтгомери, которая вдруг зарубила топором свою подругу. Позже она утверждала, что произошедшее было самообороной. Дело вызвало большой резонанс в Америке 1980-х. (Не будем спойлерить, каким оказался вердикт суда.) Среди создательниц сериала — Дженнифер Гетцингер, работавшая над «Почему женщины убивают».
Вышел полностью, Hulu
«Предложение» / The Offer, премьера (Paramount+)
Сериал Декстера Флетчера («Рокетмен») рассказывает, как непросто проходили съемки первой части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. Проблемы возникали как с кастингом и студией Paramount Pictures, так и мафией, которая внимательно следила за производством картины. Копполу тут играет Дэн Фоглер, главу кинокомпании — Мэттью Гуд. Название, как помнят поклонники фильма, отсылают к высказыванию Вито Корлеоне о предложении, от которого не сможешь отказаться.
С 28 апреля (еще выходит), Paramount+
«Под знаменем небес» / Under the Banner of Heaven, премьера (Hulu)
Первая главная роль Эндрю Гарфилд в сериалах пришлась на эту драму, основанную на реальных событиях. Он играет мормона Джеба Пайра, который в США 1980-х расследует убийство двух женщин и начинает сомневаться в своей вере. Преступление совершили два брата — тоже мормоны — Рон и Дэн Лафферти (Сэм Уортингтон и Уайатт Рассел), а их жертвами стали жена и дочь их третьего брата. Постановщиком проекта стал Дэвид Маккензи («Последняя любовь на Земле»), а сценаристом — обладатель «Оскара» и автор «Харви Милка» Дастин Лэнс Блэк.
С 28 апреля (еще выходит), Hulu
«Сияющие» / Shining Girls, премьера (Apple TV+)
Спродюсированный Леонардо ДиКаприо детектив с Элизабет Мосс — экранизация бестселлера Лорен Бьюкс. Его главная героиня Кирби (как раз Мосс) выжила после нападения маньяка. Но ПТСР у нее проявляется так, что ей чудится, будто реальность вокруг и она сама постоянно трансформируются. В городе происходит новое убийство и Кирби объединяет усилия с местным журналистом Дэном (Вагнер Моура), чтобы вычислить преступника. Правда, она отчетливо помнит о нем лишь одну вещь — его голос.
С 29 апреля (еще выходит), Apple TV+
«Джулия» / Julia, премьера (HBO Max)
Большинство российских зрителей (в отличие от американских) узнали о жизнерадостной шеф-поваре Джулии Чайлд благодаря фильму «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» с Мэрил Стрип и Эми Адамс. В сериальной версии ее играет британка Сара Ланкашир («Счастливая долина»), а эпизоды названы по блюдам — от простого омлета до фуа-гра и шоколадного суфле. Основным сценаристом проект стал Дэниэл Голдфарб — один из сопродюсеров «Удивительной миссис Мейзел».
Вышел полностью, HBO Max
«Девушка из Плейнвилля» / The Girl from Plainville, премьера (Hulu)
Драма с Эль Фаннинг в главной роли вписывается в линейку художественных сериалов про реальные судебные дела наряду с «Изобретая Анну», «Выбывшей» и «Не сработало». Это основанная на расследовании Esquire история старшеклассницы Мишель Картер, которую обвинили в доведении до самоубийства ее бойфренда Конрада Роя. Маму погибшего играет Хлои Севиньи. Сняли проект четыре режиссера — Лиза Холоденко («Что знает Оливия»), Пиппа Бьянко («Эйфория»), Зетна Фуэнтес («Великая») и дебютантка Элизабет Ханна. Про громкий процесс, кстати, есть и документальный фильм HBO «Я люблю тебя, теперь умри» (входит в подписку «Амедиатеки»).
Вышел полностью, Hulu
«Лунный рыцарь» / Moon Knight, премьера (Disney+)
Одна из главных новинок марта 2022-го — сериал киновселенной Marvel про героя с диссоциативным расстройством. Во-первых, протагониста, совмещающего в себе личности наемника-пехотинца, скромного владельца сувенирного магазина и египетского бога Луны тут играет Оскар Айзек («Дюна», «Сцены из супружеской жизни»). Во-вторых, злодеем-антагонистом стал Итан Хоук («Перед рассветом», «Гаттака»). В-третьих, проект оказался последним для французского актера Гаспара Ульеля — он погиб в январе этого года. В-четвертых, именно на стриминговом сервисе происходят основные эксперименты Marvel — как в отличном сериале «Ванда/Вижн». А еще герой Оскара Айзека теперь будет появляться и в полнометражных картинах киновселенной.
Вышел полностью, Disney+
«Позолоченный век» / The Gilded Age, премьера (HBO)
Слухи о том, что создатель «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоуз выпустит новую и не менее эпичную костюмированную драму большой формы, ходили давно. И вот это, наконец-то, сбылось. Правда, местом действия стала не Англия, а Америка. Главная героиня, сирота Мариан Брук (Луиза Джейкобсон), переезжает из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк 1880-х к двум своим богатым тетям: Аде (Синтия Никсон) и Агнес (Кристин Барански).
Вышел полностью, HBO, «Амедиатека»
«Не сработало» / WeCrashed, премьера (Apple TV+)
Как и недавний сериала «Выбывшая» с Амандой Сайфред в роли Элизабет Холмс, «Не сработало» рассказывает историю одного неудачного старт-апа, при этом с голливудскими звездами первой величины в касте: Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй. Они играют семейную пару — основателей международной сети коворкингов WeWork. До выхода на IPO их компания резко рухнула — в основном, из-за максимально нелепого и эксцентричного ведения ими бизнеса. Шоураннер сериала — Ли Айзенберг, один из сценаристов «Офиса» и «Очень плохой училки». Каким получился сериал, читайте в нашей рецензии.
Вышел полностью, Apple TV+
«ЮЗЗЗ», премьера (Premier)
Сумевший справиться с хтоническим романом «Немцы» режиссер Стас Иванов на этот раз снял криминальную драму о влюбленных из противоборствующих банд Ростова-на-Дону. Равиль ввязывается в незаконный бизнес, чтобы заработать на учебу в США, но встречает племянницу босса вражеской группировки. В касте сериала — Антон Кузнецов, Кузьма Котрелев, Мария Мацель и Мария Машкова.
С 24 мая (еще выходит), Premier
«Жизнь и Бет» / Life & Beth, премьера (Hulu)
Ироничный проект Эми Шумер с ней же в главной роли. На этот раз она шутит про кризис среднего возраста. Ее героине по имени Бет около 40 лет, у нее неплохой доход от продажи вина и стабильные отношения. Но встреча с фриковатым фермером Джоном (Майкл Сера из «Джуно») заставляет ее вспомнить, что в детстве она мечтала о большем. Из нынешних российских реалий вряд ли у кого-то получится искренне подключиться к истории и сопереживать, с другой стороны, смех опять же отлично работает как способ снизить тревогу.
Вышел полностью, Hulu
«Выбывшая» / The Dropout, премьера (Hulu)
Hulu попыталтся повторить успех «Изобретая Анну» от Netflix со своей адаптацией истории другой реальной мошенницы. Речь на этот раз об Элизабет Холмс, ставшей самой молодой миллиардершей в истории США. Она якобы придумала, как выявлять болезни по нескольким каплям крови. В ее компанию Theranos потекли инвестиции, но «научное открытие» оказалось неправдой. Главную роль играет Аманда Сайфред.
Вышел полностью, Hulu
«Наш флаг означает смерть» / Our Flag Means Death, премьера (Warner Bros.)
Взлет карьеры новозеландского режиссера Тайки Вайтити начался после комедии «Реальные упыри» (российская локализация названия — «What We Do in the Shadows»), в которой высмеивались вампиры. В новом проекте он шутит над пиратами. Вайтити снял пилот, спродюсировал сериал и сыграл в нем Черную бороду. Правда, главный герой тут все же аристократ XVIII века Стид Боннет, который решает грабить торговые суда. Его роль — у Риза Дарби («Полет Конкордов»), также в касте — Лесли Джонс («Черный список»), Фред Армисен («Портландия») и Кристиан Нэрн (Ходор из «Игры престолов»).
Вышел полностью, HBO Max
«Обоюдное согласие», премьера (Kion и «Медиаслово»)
Режиссер Валерия Гай Германики («Школа», «Краткий курс счастливой жизни») вернулась к сериалам — с детективной драмой об изнасиловании и частой реакции российского общества, обвиняющего во всем жертву. Главная героиня, учительница русского языка и литературы Анна Федорова (Светлана Иванова), приезжает на вечеринку к старым друзьям на яхте. Под утро она сбегает и пишет заявление в полицию об изнасиловании. Услышав имена подозреваемых, правоохранители отказываются возбудить уголовное дело. В касте сериала — Анна Снаткина, Алла Михеева и Шамиль Хаматов.
Вышел полностью, Kion
«Архив 81» / Archive 81, премьера (Netflix)
Одним из продюсеров хоррора в жанре «случайно найденной документальной пленки» стал автор «Пилы» Джеймс Ван. На них якобы запечатлено расследование о таинственном культе. Шоураннер сериала — создательница «Дневников вампира» и «Пацанов» Ребекка Сонненшайн, его режиссер — Ребекка Томас («Очень странные дела»).
Вышел полностью, Netflix
«Карамора», премьера (Start)
Изначально проект позиционировался как режиссерская работа Ильи Найшуллера с Данилой Козловским в главной роли анархиста Караморы. В итоге сериал о тайном ордене вампиров, охраняющих российский престол, снял сам Козловский (и сыграл протагониста тоже). Это альтернативная реальность, в которой оппозицию царю уничтожают вурдалаки, а поэта Маяковского (вам проговорят, что это он, чтобы вы ненароком не спутали) в камео изображает солист Shortparis Николай Комягин. В «Караморе» также появляются Филипп Янковский и Андрей Смоляков.
Вышел полностью, Start
«Анджелин» / Angelyne, премьера (Peacock)
Яркий и красочный проект посвящен феномену поп-культуры США, который обыгрывался в «Симпсонах» и «Футураме». В 1980-х на билбордах страны стала появляться девушка в откровенных нарядах и провокационных позах. Так певица под псевдонимом Анджелин пыталась прорекламировать свое творчество, скрывая при этом кто она, откуда и сколько ей лет. Тайна была раскрыта лишь в 2017 году — в The Hollywood Reporter сообщили, что мистификацию придумала мигрантка из Польши Рени Голдберг. Певицу играет Эмми Россам из «Бесстыжих».
Вышел полностью, Peacock
ВОЗВРАЩЕНИЯ
«Убивая Еву» / Killing Eva, 4 сезон (Endeavor)
Остроумный триллер о слежке сотрудницы МI5 Евы Поластри (Сандра О) за наемной убийцей Вилланель (Джоди Комер), а также их одержимости друг другом примерно со второго сезона начал заниматься самоповторами. Поэтому ли или просто из-за того, что у всего есть конец, четвертый сезон сериала решено сделать финальным. Так что это время прощания с яркими костюмами, гэгами, словесными пикировками и безжалостными убийствами. Правда, за последние, в основном, поначалу будет отвечать не Вилланель, которая решит доказать Еве, что она вовсе не чудовище и подастся в религию. Главной сценаристкой новых эпизодов стала Лаура Нил, работавшая над «Сексуальным просвещением».
Вышел полностью, AMC, BBC, «Амедиатека»
«Любовь, смерть и роботы» / Love, Death & Robots, 3 сезон (Netflix)
Спродюсированная Тимом Миллером (режиссер «Дэдпула») и Дэвидом Финчером анимационная антология вернулась уже с третьим сезоном. После восторженно принятой зрителями первой части продолжение критики, в основном, ругали (рецензию «Собака.ru» читайте здесь). Но к третьей части создатели «Любви, смерти и роботов», в основном, учли часть старых ошибок. По крайней мере, несколько эпизодов получились по-настоящему выдающимися (об этом мы тоже написали подробнее!).
Вышел полностью, Netflix
«Эйфория» / Euphoria, 2 сезон (HBO)
Главная подростковая драма 2019 года, заставившая нас всех, не зависимо от гендера и возраста, краситься блестками и полюбить Зендею, вернулась со вторым сезоном. В нем трансгедерная девушка Джулс уходит на второй план, объективируемая партнерами секс-символ Кэсси солирует, Ру по-прежнему не может завязать с наркотиками, и все смотрят на себя со стороны благодаря школьному мюзиклу. Подробнее о проекте мы писали здесь.
Вышел полностью, HBO, «Амедиатека»
«Жизни матрешки» / Russian Doll, 2 сезон (Netflix)
Рыжеволосая Наташа Лионн выпустила второй сезоном своего остроумного сериала про мультивселенные и временную петлю. В продолжении главная героиня — айтишница Надя — отправляется в прошлое своих родных, чтобы попробовать его изменить. А это, как мы знаем, по множеству других проектов, всегда так себе идея. И речь не только об «эффекте бабочки». В касте, помимо Лионн, Энни Мерфи, Шарлто Копли и Кэролин Мишель Смит.
Вышел полностью, Netflix
«Удивительная миссис Мейзел» / Marvelous Mrs. Maisel, 4 сезон (Amazon)
Одно из самых ожидаемых продолжений года — собравший огромное количество наград и армию фанатов во всем мире сериал о начинающей стендап-артистке — вернулся в феврале с новым сезоном. В нем миссис Мейзел (Рейчел Броснахан) и ее менеджер Сюзи (Алекс Борштейн) пробуют добиться самостоятельных концертов, а не выступать на разогреве у других. Подробнее о сериале мы писали здесь.
Вышел полностью, Amazon
«Эпидемия», 2 сезон (Premier)
Первый сезон экранизации книг Яны Вагнер показывал Netflix и хвалил Стивен Кинг. Второй тоже должен был выйти и на американском стриминге в том числе. Случится ли это теперь в каком-то обозримом будущем, не ясно. Но в России продолжение истории, которая стала более зрительской, вовсю идет. К своим ролям вернулись Кирилл Кяро, Александр Робак, Виктория Исакова и Марьяна Спивак. Из нового — в касте теперь есть Юра Борисов, а снял второй сезон Дмитрий Тюрин («Триггер»). По словам продюсера Евгения Никишова, режиссер Павел Костомаров не смог развести в графике работу над своим полным метром «Бансу» и «Эпидемией». Подробнее о сериала читайте в нашей рецензии.
Вторая половина апреля, Premier
«Бриджертоны» / Bridgerton, 2 сезон (Netflix)
Почему-то невероятно возмутивший российских зрителей своим принципом «слепого кастинга» хитовый сериал о буднях английской аристократии в эпоху Регентства продолжается. В первом сезоне речь шла о матримониальных и прочих переживаниях Дафны Бриджертон, во втором — главным героем станет ее старший брат Энтони, который тоже решит жениться. При этом по расчету, чтобы чувства не омрачали брак. Из несомненных бонусов — в проекте появился корги!
Вышел полностью, Netflix
«Хитрости» / Hacks, 2 сезон (HBO)
Обласканная американской критикой драмеди про стареющую артистку стендапа Дебору Вэнс с блистательной Джин Смарт в главной роли продолжается. Напомним, в первом сезоне агенты уговорили ее нанять Аву — авторку-феминистку из поколения зумеров (Ханна Эйнбиндер). Во втором — они отправятся в совместный тур. К касту также присоединится Лори Меткаф из «Леди Берд».
С 12 мая (еще выходит), HBO Max
«Озарк» / Ozark, 4 сезон (Netflix)
Финал криминальной драмы про отмывающее деньги наркокартеля семейство Берд вышел в двух частях. Первую показали в январе. Вторую — в апреле. В ней окончательно расставили все точки — например, останутся ли в итоге вместе Марти (Джейсон Бейтман) и Венди (Лора Линни). Но не будем спойлерить.
Вышел полностью, Netflix
«Отмена» / Undone, 2 сезон (Amazon)
Проект от создателей мультсериала «Конь БоДжек» Рафаэля Боба-Ваксберга и Кейт Парди. Через реалистичную анимацию в стиле «Помутнения» Линклейтера рассказана история девушки Альмы, которая возвращается в прошлое, чтобы изменить настоящее и повлиять на будущее. Все сцены сняты с участием актеров, а потом перерисованы художниками. Альму играет Роза Салазар, ее покойного отца, гибель которого она пытается предотвратить Боб Оденкерк.
Вышел полностью, Amazon Prime Video
«Моя гениальная подруга» / L'amica geniale, 3 сезон (HBO и RAI)
Продолжение истории про токсичную дружбу — экранизация серии отчасти автобиографичных неаполитанских бестселлеров Элены Ферранте. В третьем сезоне главные героини — Лену и Лила — уже взрослые молодые женщины, которые все также не могут разобраться в своих запутанных отношениях друг с другом, основанных на травмах из детства и юности.
Вышел полностью, HBO, RAI, more.tv
«Дом с прислугой» / Servant, 3 сезон (Apple TV+)
Продолжение мистического хоррора М. Найта Шьямалана про супружескую пару, чей ребенок умирает в младенчестве. Чтобы успокоить мать, ей дают куклу, говоря, что это и есть ее сын. Вскоре в доме появляется няня, а ребенок на самом деле оживает.
Вышел полностью, Apple TV+
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