Секс и ненависть в самоизоляции: каким будет второй сезон сериала «Эпидемия»

Для начала следует признать очевидное — сериалу все-таки очень повезло со временем выхода. И без того хорошо поставленная история о непонятной инфекции заиграла новыми красками, когда зрители сидели в самоизоляции и оптом скупали санитайзеры.

На пользу первому сезону играла и его камерность: «Эпидемия» не пыталась рассказать глобальную историю, сюжет был сосредоточен на своих героях и зритель знал о происходящем ровно столько же, сколько и они. Понятны были и мотивы персонажей — выжить и отсидеться там, где спокойно.

По сути, «Эпидемия» — это классическое роуд-муви о том, как герои едут из точки А в точку Б, попутно решая проблемы. Добавим ко всему вышесказанному колорит российских провинций, проверенных народной любовью актеров (в первую очередь, конечно, речь об Александре Робаке, Виктории Исаковой и Юрии Кузнецове) и поймем: сериал был обречен найти своего благодарного зрителя.

И нашел, причем совершенно неожиданно им стал мастер ужасов Стивен Кинг. Что было дальше, вы и так знаете — об «Эпидемии» заговорили все и почти все посмотрели. И с удивлением обнаружили резкую концовку, которая прямо говорила — ждите продолжения.