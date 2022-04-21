Секс и ненависть в самоизоляции: каким будет второй сезон сериала «Эпидемия»

Сегодня, 21 апреля, стартует второй сезон сериала «Эпидемия» — пандемийного хита от платформы Premier. Первый сезон вышел еще осенью 2019 года, но бум случился год спустя: тогда в самый разгар коронавируса о нем заговорил даже писатель Стивен Кинг. С тех пор «Эпидемия» собрала вагоны похвалы, восторгов и надежд на второй сезон. Редактор «Собака.ru» Алексей Нимандов раньше всех начал смотреть продолжение и рассказывает (внимание, есть спойлеры!), что нас ждет.
Для начала следует признать очевидное — сериалу все-таки очень повезло со временем выхода. И без того хорошо поставленная история о непонятной инфекции заиграла новыми красками, когда зрители сидели в самоизоляции и оптом скупали санитайзеры.
На пользу первому сезону играла и его камерность: «Эпидемия» не пыталась рассказать глобальную историю, сюжет был сосредоточен на своих героях и зритель знал о происходящем ровно столько же, сколько и они. Понятны были и мотивы персонажей — выжить и отсидеться там, где спокойно.
По сути, «Эпидемия» — это классическое роуд-муви о том, как герои едут из точки А в точку Б, попутно решая проблемы. Добавим ко всему вышесказанному колорит российских провинций, проверенных народной любовью актеров (в первую очередь, конечно, речь об Александре Робаке, Виктории Исаковой и Юрии Кузнецове) и поймем: сериал был обречен найти своего благодарного зрителя.
И нашел, причем совершенно неожиданно им стал мастер ужасов Стивен Кинг. Что было дальше, вы и так знаете — об «Эпидемии» заговорили все и почти все посмотрели. И с удивлением обнаружили резкую концовку, которая прямо говорила — ждите продолжения.
Дождались. Уже по промо-материалам было понятно, что грядет пополнение актерского состава, главной звездой которого стал Юра Борисов. Его герой появляется на первых секундах второго сезона — Борисов играет Женю, спецназовца, который ослушался приказа и пустился в бега.
Заснеженные лесные тропы приведут Женю к уютному дому, где в самоизоляции сидят Тарас, Алена, Соня и Эзис — тоже новые герои «Эпидемии», которые сталкиваются с трудностям совместного быта. Старые персонажи, кстати, никуда не денутся — Робак, Исакова, Кяро и другие в кадре тоже присутствуют, но пока мимолетно. Шоураннеры, вероятно, решили дать зрителю чуть больше информации о происходящем, но для пущего интереса сделали это через других героев и локацию.
Такая смена фокуса работает — многим зрителям было искренне интересно, как живут остальные люди, пока персонажи первого сезона мчатся к острову на Вонгозере. Что важно — поменялись только герои и место действия. В плане картинки, диалогов, общего темпа и стиля это все та же «Эпидемия».
Худшее, что можно было бы сделать после такого успеха — обновить съемочную команду. Это решение погубило второй сезон «Метода» с Хабенским, но «Эпидемию» эта участь, кажется, минует. Несмотря на то, что в режиссерском кресле вместо Павла Костомарова теперь Дмитрий Тюрин, у руля остались продюсеры Евгений Никишов и Валерий Федорович. В их портфолио достаточно заметных работ — «Полицейский с Рублевки», «Перевал Дятлова», «Толя-робот», «Гоголь», «Чернобыль. Зона отчуждения», а Никишов вдобавок ко всему спродюсировал «Капитан Волконогов бежал» — фильм-триумфатор последнего «Кинотавра» и других фестивалей.
О том, что за продолжение «Эпидемии» можно не переживать, говорят еще и сцены-маркеры: реалистичные сцены смерти, человеку дробят голову прикладом автомата, герои матерятся без «запикивания», а также присутствует обнаженка и, пусть и скромно снятый, но секс. Такой приземленный реализм был присущ и первому сезону и создавал значительную часть атмосферы, поэтому отрадно, что и сейчас он никуда не делся.
Есть и шероховатости — актер Никита Еленев отыгрывает местами совсем уж карикатурного плохиша (который, естественно, много бьет и бьет), да и эпизод с немкой, которая начинает публично извиняться, услышав слово «Люфтваффе», вызывает вопросы по части естественности происходящего. Немного сказочно выглядит сцена с коллективными обнимашками — подано красиво, но слабо верится, что незнакомые толком люди стали бы себя так вести.
Однако здесь на помощь приходит качественная сценарная работа — уже под конец первой серии все персонажи немного меняются: плохиш становится чуть менее плохим, жертва абьюза решает, что «хватит это терпеть», а в коллектив, объединенный общей целью, приходит подобие доверия.
Кто-то, начав смотреть второй сезон, упрекнет создателей в лени — мол, вы рисуете ту же самую картину, только другими цветами. Но о том, насколько в принципе «Эпидемии» нужны новые герои и их судьбы, можно будет судить только 9 июня — в этот день, согласно графику, выйдет последняя серия второго сезона.
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