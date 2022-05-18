Каким получился «18+»-сериал «Нулевой пациент» о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР?

С 19 мая на «Кинопоиске» стартует сериал «Нулевой пациент» — основанная на реальных событиях история о первой крупной вспышке ВИЧ в Советском Союзе. «Собака.ru» рассказывает, почему действительно важный проект получился дидактическим нравоучением, несмотря на полифоничность затронутых в нем тем. По крайней мере, если судить по первым двум эпизодам.
Под призванную сразу настроить на сочувственный лад музыку сквозь бескрайние степи дорогу рассекает автобус — желтый «пазик». Его для зрителей снимают сверху с дрона, чтобы он эффектно тормозил из-за отары овец. Это намек на место действия. Ну и вообще — так в российском кино принято. Про время действия тоже помогут догадаться — картинка переведена в сепию, значит, это СССР. Плюс, у водителя висит вымпел Олимпиады-80 и играет радио с позывным метрополии «Говорит Москва». Для тех, кто намеков не понимает, не слышал о легшей в основу истории или не читал заранее синопсис, появится и титр: мы в детской больницы Элисты в Калмыкии. Сюда сквозь равнину, пусть и не снежную, домчался добрый доктор Кирсан (Аскар Ильясов из «Тренера»). Он неловко флиртует с медсестрой Зиной (Виктория Агалакова из «Невесты»), показывает маленьким пациентам фокусы и угощает их гематогеном.
На контрасте вступают герои как раз из метрополии: на вечеринке в огромной квартире в центре Москвы якобы неотразимый журналист Игорь (Евгений Стычкин) знакомит экс-любовницу Алену (красавица Елизавета Шакира, которую создатели проекта тут нещадно объективируют, чаще всего снимая без одежды) со своим приятелем Димой (Никита Ефремов). Дима кажется бонвиваном и типичным «золотым мальчиком» — его папа занимает крупный пост в Минздраве. Своему сыну он устроил не только отдельную жилплощадь, но и место в советской лаборатории, изучающей ВИЧ и СПИД. Позже выяснится, что Дима не так уж и одномерен. Он служил в Афганистане и искренне верит в то, что может спасти страну от эпидемии вируса иммунодефицита, к которому относятся в СССР если не как к выдумке, то «болезни, распространенной на Западе среди проституток, бомжей и гомосексуалистов» (то есть секс-работников, бездомных и гомосексуалов).
Идеализмы столичного исследователя Димы и калмыцкого врача Кирсана, как пролетарии всех стран, соединятся, когда в детской больнице вдруг вспыхнет эпидемия той самой болезни, что в СССР якобы нет и быть не может. Заодно зрителям довольно дидактически покажут все основные версии про «нулевых пациентов» ВИЧ, будто из статьи «Википедии»: от комсомолок-секс-работниц, готовых за большую сумму на половой акт без «резинового изделия номер два» до межрасовых пар и переводчика-гомосексуала, побывавшего в Танзании.
На дистанции в две серии — именно столько показали критикам, всего же их в сериале семь — кажется, что сценарист Олег Маловичко («Хрустальный», «Метод») работает в излюбленной манере переплавлять личные и коллективные травмы из реальной жизни в кино. Вот только делается это слишком уж в лоб. И вместо удушливой атмосферы агонизирующего позднего СССР, как в «Чернобыле» HBO или недавнем детективе «Казнь», получается сепия с песнями Бориса Гребенщикова и хитами «Дискотеки-80х». Впрочем, выдумка тут намеренно подменяет реальность. Да, в больнице в Элисте в конце 1980-х действительно ВИЧ заразили 75 детей и четырех взрослых женщин, но это стало лишь канвой для сюжета. Куда тот вырулит — и даже к каким обобщениям — уже примерно понятно.
«Нулевой пациент» — проект по действительно важной теме ВИЧ, и то, что он вышел в 2022 году, уже довольно смело само по себе. Но язык высказывания тоже имеет значения. Особенно, когда у зрителя есть такая роскошь, как опережающее знание: он уже понимает, что ждет героев в далеких 1980-х, когда антиретровирусная терапия была еще не так распространена.
В британском сериале «Это грех» про вспышку вируса иммунодефицита в Лондоне невероятная эмпатия к персонажам рождалась как раз из-за отсутствия назидательной интонации. В драмеди про ВИЧ «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова нарратив проделывал кульбит от комедии к библейским мотивам про Каина и Авеля. Снятый режиссерскими силами Евгения Стычкина (да, он тут и актер) и Сергея Трофимов (да, он тут и оператор) «Нулевой пациент» пока смотрится как проговаривание очевидных вещей: что незащищенный секс — так себе выбор, вирус не передается при разговоре или даже поцелуе, а замалчивать проблемы, особенно на уровне страны, точно не стоит. Впрочем, и это, наверное, тоже не так уж и мало.
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