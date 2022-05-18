Каким получился «18+»-сериал «Нулевой пациент» о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР?

Под призванную сразу настроить на сочувственный лад музыку сквозь бескрайние степи дорогу рассекает автобус — желтый «пазик». Его для зрителей снимают сверху с дрона, чтобы он эффектно тормозил из-за отары овец. Это намек на место действия. Ну и вообще — так в российском кино принято. Про время действия тоже помогут догадаться — картинка переведена в сепию, значит, это СССР. Плюс, у водителя висит вымпел Олимпиады-80 и играет радио с позывным метрополии «Говорит Москва». Для тех, кто намеков не понимает, не слышал о легшей в основу истории или не читал заранее синопсис, появится и титр: мы в детской больницы Элисты в Калмыкии. Сюда сквозь равнину, пусть и не снежную, домчался добрый доктор Кирсан (Аскар Ильясов из «Тренера»). Он неловко флиртует с медсестрой Зиной (Виктория Агалакова из «Невесты»), показывает маленьким пациентам фокусы и угощает их гематогеном.

На контрасте вступают герои как раз из метрополии: на вечеринке в огромной квартире в центре Москвы якобы неотразимый журналист Игорь (Евгений Стычкин) знакомит экс-любовницу Алену (красавица Елизавета Шакира, которую создатели проекта тут нещадно объективируют, чаще всего снимая без одежды) со своим приятелем Димой (Никита Ефремов). Дима кажется бонвиваном и типичным «золотым мальчиком» — его папа занимает крупный пост в Минздраве. Своему сыну он устроил не только отдельную жилплощадь, но и место в советской лаборатории, изучающей ВИЧ и СПИД. Позже выяснится, что Дима не так уж и одномерен. Он служил в Афганистане и искренне верит в то, что может спасти страну от эпидемии вируса иммунодефицита, к которому относятся в СССР если не как к выдумке, то «болезни, распространенной на Западе среди проституток, бомжей и гомосексуалистов» (то есть секс-работников, бездомных и гомосексуалов).