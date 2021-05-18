Каким получилось продолжение альманаха «Любовь, смерть и роботы»? Спойлер: короче и жестче!

На Netflix вышел второй сезон спродюсированной Дэвидом Финчером анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы». Почти сразу она стала для стриминга флагманской, как когда-то «Черное зеркало» (уже готовится третий сезон!) и «Половое воспитание». Кинокритик Иван Пугин посмотрел продолжение альманаха и рассказывает, что на этот раз не удалось, а какие промахи все же учли.
На Netflix показали все серии второй части анимационного альманаха «Любовь, смерть и роботы». Релиз первого сезона был почти два года назад. Тогда он вызвал множество ожесточенных споров в сети и офлайне. Кто-то был в восторге, другие — писал о постоянной объективации женских персонажей, чрезмерной графической жестокости, сценарной слабости некоторых эпизодов и ненужной раздутости хронометража — в альманахе было 18 серий.
Судя по всему, создатели изучили отзывы, и к некоторым вещам свой подход поменяли. Например, пригласили супервайзером Дженнифер Ю Нельсон — режиссерку второй и третьей частей «Кунг-фу панды». Объективация и насилие по отношению к женщинам практически исчезли, да и концепция первого из трех столпов, на которых держится весь альманах (напомним, это любовь, смерть, роботы) претерпела существенные изменения. Теперь это не зачастую нездоровое чувство мужчины к женщине, а любовь братьев или любовь к детям, но чаще всего — любовь к жизни (в форме выживания). Мотив борьбы человека со взбесившимся роботом, вокруг которого когда-то был построен один из эпизодов «Черного зеркала», повторяется дважды, да и вообще выживать героям приходится постоянно, изобретательно, но не всегда удачно.
К сожалению, многие сценарии по-прежнему очень слабые. Тим Миллер (шоураннер и наряду с Дэвидом Финчером один из главных продюсеров сериала) снова отдал придумывание историй Филипу Джелэтту. Тот был автором и большинства эпизодов первого сезона. Иногда кажется, что поставили черновик, а не финальную версию — неубедительность персонажей и сюжетов в какой-то момент начинает казаться чуть ли не намеренной. Мотивации их поступков непонятны, сопереживать им трудно, а финалы вызывают недоумение.
Правда, к анимации вопросов нет – она по-прежнему достаточно разнообразная, а эпизоды расставлены так, что ни один стиль не приедается. Что касается чрезмерной жестокости, то ее в новые серии даже добавили. Героям любят отстрелить кусок лица или конечности, сломать пальцы. Если один из персонажей все еще цел и невредим, стоит ждать беды. Если ему плохо, то станет еще хуже.
По хронометражу и количеству серий (восемь против 18 в первом) новый сезон примерно в два раза короче. Он очень легко и быстро смотрится — и в этом его ценность. Никуда не делась и космогоническая сущность — графическая продуманность у миров очень высокая, и почти в каждом из них можно сделать еще несколько серий с другими (есть надежда, что более интересными) сюжетами. В титрах перед каждым эпизодом все так же появляются несколько иконок, которые будут иметь отношение к содержанию серии (интересно взглянуть на них еще раз уже после того, как просмотр окончен). Кстати, такое графическое использование заставки встречается и в другом успешном проекте Netflix — сериале «Озарк».
Главный вопрос, который остается после просмотра — зачем была нужна вторая часть (а анонсирована еще как минимум одна). Если как демонстрация силы нескольких крупных студий, то они и так работают над анимацией на других проектах у больших заказчиков. Если для того, чтобы открыть какие-то новые таланты, то незнакомых любителям жанра имен в списке создателей практически нет.
Сейчас Netflix переориентировался с простого заполнения каталога на создание громких проектов от важных мастеров — и «Любовь, смерть и роботы» именно один из таких флагманских сериалов. Но количество удачных серий в новой части совсем небольшое — примерно две из восьми. Возможно, один из сопродюсеров проекта, Дэвид Финчер, просто был слишком занят на съемках своего «Манка», чтобы всерьез заниматься анимационным альманахом. Поэтому остается только ждать включение маэстро и более качественной третьей части.
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