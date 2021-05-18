Каким получилось продолжение альманаха «Любовь, смерть и роботы»? Спойлер: короче и жестче!

К сожалению, многие сценарии по-прежнему очень слабые. Тим Миллер (шоураннер и наряду с Дэвидом Финчером один из главных продюсеров сериала) снова отдал придумывание историй Филипу Джелэтту. Тот был автором и большинства эпизодов первого сезона. Иногда кажется, что поставили черновик, а не финальную версию — неубедительность персонажей и сюжетов в какой-то момент начинает казаться чуть ли не намеренной. Мотивации их поступков непонятны, сопереживать им трудно, а финалы вызывают недоумение.

Правда, к анимации вопросов нет – она по-прежнему достаточно разнообразная, а эпизоды расставлены так, что ни один стиль не приедается. Что касается чрезмерной жестокости, то ее в новые серии даже добавили. Героям любят отстрелить кусок лица или конечности, сломать пальцы. Если один из персонажей все еще цел и невредим, стоит ждать беды. Если ему плохо, то станет еще хуже.

По хронометражу и количеству серий (восемь против 18 в первом) новый сезон примерно в два раза короче. Он очень легко и быстро смотрится — и в этом его ценность. Никуда не делась и космогоническая сущность — графическая продуманность у миров очень высокая, и почти в каждом из них можно сделать еще несколько серий с другими (есть надежда, что более интересными) сюжетами. В титрах перед каждым эпизодом все так же появляются несколько иконок, которые будут иметь отношение к содержанию серии (интересно взглянуть на них еще раз уже после того, как просмотр окончен). Кстати, такое графическое использование заставки встречается и в другом успешном проекте Netflix — сериале «Озарк».