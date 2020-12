Итоги года: 28 лучших сериалов 2020-го, чтобы посмотреть на каникулах

«Мы те, кто мы есть» / We Are Who We Are (HBO и Sky Atlantic)

Сериал автора «Назови меня своим именем» и «Суспирии» Лука Гуаданьино — вновь про поиски себя и запутанные чувства тинейджеров под ярким солнцем Италии. Подросток из Нью-Йорка Фрейзер Уилсон отправляется на военную базу, где сильно влюбляется.