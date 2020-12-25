Итоги года: 28 лучших сериалов 2020-го, чтобы посмотреть на каникулах

«Собака.ru» продолжает подводить итоги сложного 2020-го. Что несомненно: в этом году мы все стали больше времени проводить дома — и смотреть сериалы. Рассказываем про 28 отличных проектов, которые вы могли пропустить.
«Ход королевы» / The Queen's Gambit (Netflix)
Драматический мини-сериал основан на одноименном романе Уолтера Тевиса (о нем мы подробно писали здесь). Большеглазая Аня Тейлор-Джой играет в нем шахматистку-вундеркинда с наркотической зависимостью, которая борется за статус гроссмейстера и со своими пагубными привычками. Благодаря проекту многие в России (и не только) вспомнили об игре в шахматы. Кстати, консультировал проект гроссмейстер Гарри Каспаров.
«Отыграть назад» / The Undoing (HBO)
Драма режиссера Сюзанны Бир («Птичий короб») и сценариста «Большой маленькой лжи» Дэвида Э.Келли (он сделал адаптацию, в основе — роман Джин Ханфф Корелиц) сама по себе не сообщает ничего нового. Но смотреть на Николь Кидман, гуляющую по Нью-Йорку, в любом случае всегда радостно. Подробнее о сериале здесь.
«Чики» (more.tv)
Летняя драмеди с арбузами, подсолнухами, шашлыками, джигитами на подержанных жигулях и страстями под ярким солнцем стала настоящим народным хитом. Вам повезло, если вы еще не сопереживали четверке подруг (Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова), которые пытаются организовать свой бизнес. Ведь у вас впереди невероятно трогательный киноопыт. Как устроен проект, мы писали здесь.
«Бар "Эдди"» («Водоворот») / The Eddy (Netflix)
Снятая командой режиссеров во главе с автором «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости» Дэмиеном Шазеллом детективная драма о джазовом клубе в современном Париже. Каждая из пяти серий – отдельный инди-фильм о разных героях, от которого не оторваться: темп то ускоряется, то замедляется, документальная камера пляшет, поразительная Ионна Кулиг из «Холодной войны» поет, магия рождается!
«Сестра Рэтчед» / Ratched, 1 сезон (Netflix)
Одна из главных премьер года от главного же шоураннера современности (по крайней мере, невероятно плодовитого) Райна Мерфи. Создатель «Хора», «Американской истории ужасов», «Голливуда» и «Политика» расскажет предысторию демонической Милдред Рэтчед — медсестры из «Пролетая над гнездом кукушки». Ее играет Сара Полсон. Проект уже продлили на 2 сезон.
«Индустрия» / Industry, 1 сезон (HBO)
Шоураннер и главная звезда «Девочек» Лина Данэм стала исполнительным продюсером истории про путь на карьерную вершину молодых амбициозных финансистов. Она же сняла несколько эпизодов. Волчата, кстати, здесь не с Уолл-стрит, а из Сити – действие драматического сериала происходит в Лондоне.
«Учитель» / A Teacher (Hulu)
Мини-сериал о запретных чувствах школьной учительницы и ее ученика основан на одноименном фильме. С его адаптацией помогала режиссер оригинальной картины Ханна Фидель. В России эпизоды выпускают дозировано — должны закончить аккурат к Новому году: 31 декабря.
«Голос перемен» / Small Axe (ВВС One и Amazon prime)
Антология Стива МакКуина («12 лет рабства», «Стыд») из пяти фильмов. Первый из них — «Мангровая девятка» — рассказывает про случай, когда британский суд признал наличие расовой предубежденности у полицейских. Режиссер посвятил проект погибшему в США Джорджу Флойду и другим афроамериканцам.
«Корона» / The Crown, 4 сезон (Netflix)
Один из лучших сезонов «Короны» — и не только потому, что Оливия Колман вернулась к роли Елизаветы II. Во-первых, Джиллиан Андерсон сыграла в нем Маргарет Тэтчер, во-вторых, история охватывает и конец 1980-х, поэтому при королевском дворе появляется Диана Спенсер (Эмма Коррин), которую показывают как не самый однозначный персонаж.
«Перевал Дятлова» (ТНТ)
Недавно правоохранительные органы России поставили точку во всех мистических версиях, что же случилось с советскими туристами из группы Дятлова. Но, нам на радость, это не помешало команде «Эпидемии» — Валерий Федорович, Евгений Никишов и Павел Костомаров — снять сериал о тех событиях с Петром Федоровым в роли следователя КГБ. Каким получился проект, «Собака.ru» писала здесь.
«Эмили в Париже» / Emily in Paris, 1 сезон (Netflix)
Комедия с Лили Коллинз об американке Эмили, которая переезжает из США в Париж. Без хруста французских булок, берета и прочих стереотипов, конечно, не обошлось. Тем не менее сериал для многих стал главным гилти плеже 2020-го. Автором проекта выступил Даррен Стар — создатель культового «Секса в большом городе».
«Псих» (more.tv)
Психодрама Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой и с Константином Богомоловым в главной роли исследует зыбкость понятия нормы и экзистенциальное одиночество. Психотерапевт Олег не может справиться с исчезновением любимой жены. Она ему все время мерещится рядом — даже в неодушевленной секс-кукле. Подробнее о сериале «Собака.ru» рассказывала здесь.
«Мандалорец» / The Mandalorian, 2 сезон (Disney+)
Продолжение истории одинокого мандалорца-наемника. Чтобы избежать спойлеров, про сюжет рассказывать не будем. Но Малыш Йода в нем есть! Проект уже продлили на 3 сезон, он должен выйти в следующем декабре.
«Пацаны» / The Boys, 2 сезон (Amazon Prime)
Продолжение истории про спецотряд «Пацанов» во главе с Карлом Урбаном («Звездный путь», «Властелин колец)», спасающий мир от зарвавшихся супергероев — те то и дело случайно убивают обычных прохожих. Сериал среди своих любимых, кстати, назвал экс-президент США Барак Обама.
«Третий день» / The Third Day (HBO)
Из-за пандемии релиз этого детективно-мистического триллера сдвигали несколько раз, но в середине сентября «Третий день» все же вышел. И, на наш взгляд, стал одним из самых неодооцененных проектов года. В нем рассказываются две истории о прибывших на странный остров недалеко от Великобритании. В первой части — «Лето» — солирует Джуд Лоу, в очередной раз доказывающий, что он один из главных актеров нашего времени. Вторая часть — «Зима» — время Наоми Харрис и ее борьбы за жизнь на все том же острове.
«Мы те, кто мы есть» / We Are Who We Are (HBO и Sky Atlantic)
Сериал автора «Назови меня своим именем» и «Суспирии» Лука Гуаданьино — вновь про поиски себя и запутанные чувства тинейджеров под ярким солнцем Италии. Подросток из Нью-Йорка Фрейзер Уилсон отправляется на военную базу, где сильно влюбляется.
«Обычная женщина», 2 сезон (Premier)
Продолжение сериала про сутенершу (Анна Михалкова), которая ведет двойную жизнь, сняла режиссер и сценарист Наталия Мещанинова («Красные браслеты», «Аритмия»). Первый сезон готовил частый соавтор Наталии Борис Хлебников. В сериале стало меньше юмора и больше Евгения Гришковца (но его это не портит!). Подробнее о нем читайте здесь.
«Фарго» / Fargo, 4 сезон
Шоураннер Ноа Хоули рассказывает уже четвертую историю, происходящую во вселенной одноименного фильма братьев Коэнов. Теперь это Канзас-Сити, 1950-е, соперничество итальянских и афроамериканских криминальных синдикатов. Актерский состав впечатляет (впрочем, как и всегда) – Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Тимоти Олифант. Релиз должен был состояться весной, но его перенесли из-за пандемии на осень. Подробнее о сериале здесь.
«Беги» / Run (HBO)
Ромком-триллер от создательницы нашумевшей «Дряни» и «Убивая Еву» Фиби Уоллер-Бридж. В роли гуру, который зовет с собой в странное путешествие бывшую, Донал Глисон, а экс-герлфренд сыграла Меритт Уивер (детектив из прошлогоднего хита «Невероятное»). Почему этот проект смотрится на одном дыхании, читайте здесь.
«Я могу уничтожить тебя» / I May Destroy You (HBO и BBC)
Важный драматический проект совместного производства HBO и BBC, который отрабатывает чуть ли не все чувствительные темы последнего времени: от феминизма до соцсетей. Написала сценарий и сыграла в нем главную роль Михаэла Коэл («Жевательная резинка»). Беззаботная и богемная жизнь лондонской писательницы Арабеллы меняется, когда она понимает, что накануне ее изнасиловали в клубе, подмешав что-то в напиток.
«Тьма» / Dark, 3 сезон (Netflix)
В финальном сезоне сериала про путешествия во времени герои пытаются закончить все циклы. Сначала проект называли немецким вариантом «Очень странных дел», но здесь все куда более мрачно и запутано. Да и вообще — это одна из самых важных научно-фантастических работ последних лет.
«Я ненавижу Сьюзи» / I Hate Suzie, 1 сезон (Sky Atlantic)
Звезда «Тайного дневника девушки по вызову» Билли Пайпер не только стала сценаристкой драмеди об актрисе Сьюзи Пиклс, но и сыграла в нем заглавную роль. По сюжету та пытается спасти свою репутацию, когда компрометирующее фото из ее взломанного смартфона появляются в сети. Трогательный проект о поиске себя, когда примерно все в жизни идет не так.
«Голливуд» / Hollywood (Netflix)
Второй (первый – «Политик») сериал шоураннера Райана Мерфи для Netflix, подписавшего с ним долгосрочное соглашение. Действие происходит в конце 1940-х в Голливуде, где к успеху пытаются прийти неконвенциональные для того времени герои (то есть любые люди, не являющиеся белыми мужчинами).
«Последний министр», 1 сезон (КиноПоиск HD)
Проект-синергия КиноПоиск HD и компании «Среда» Александра Цекало. Сериал экс-кинокритика Романа Волобуева («Холодный фронт») с Яном Цапником и Ольгой Сутуловой о том, что бывает, когда деятельный неудачник и его не менее работоспособная команда получают власть. Весной или летом у одного из самых политически смелых и смешных проектов года выйдет 2 сезон, а пока с 26 декабря нас ждет специальный новогодний эпизод.
«Нормальные люди» / Normal People (Hulu)
Нежная мелодрама взросления и воспитания чувств двух старшеклассников – футболиста Коннела (Пол Мескал) и тихой умницы Марианны (Дэйзи Эдгар-Джонс). Сериал основан на романе-бестселлере Салли Руни. Сейчас она, кстати, пишет его продолжение.
«Я знаю, что это правда» / I Know This Much Is True (HBO)
Написанный и снятый режиссером «Места под соснами» Дереком Сиэнфрэнсом мини-сериал о жизни близнецов. Обоих сыграл Марк Руффало (как недавно и Джеймс Франко в «Двойке»). Ради роли одного из братьев ему пришлось набрать 15 килограммов. Литературная основа – бестселлер, а в касте также замечены Роузи О’Доннелл, Имоджен Путс и Мелисса Лео. Подробнее о сериале здесь.
«И повсюду тлеют пожары» / Little Fires Everywhere (Hulu)
Мини-сериал по бестселлеру 2017 года рассказывает о расовом конфликте в Огайо. В главной роли риэлтора, у которой внезапно сжигают дом, – Риз Уизерспун, она же выступила сопродюсером вместе с Керри Вашингтон из «Джанго освобожденного» (та играет вторую главную роль). Сюжетно это похоже на «Большую маленькую ложь», но в другом штате и с меньшим количеством звезд. Среди режиссеров – Линн Шелтон, снимавшая недавно для Applе некоторые эпизоды сериалов «Дикинсон» и «Утреннее шоу». Подробнее здесь.
«Убивая Еву» / Killling Eva, 3 сезон (BBC)
Остроумный триллер о слежке сотрудницы МI5 Евы Поластри за наемной убийцей Вилланель, а также их одержимости друг другом давно начал заниматься самоповторами. Зато в нем все также есть яркие костюмы, гэги, словесные пикировки и даже эпизод про поездку в Россию.
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