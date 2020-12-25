Итоги года: 28 лучших сериалов 2020-го, чтобы посмотреть на каникулах

«Третий день» / The Third Day (HBO)

Из-за пандемии релиз этого детективно-мистического триллера сдвигали несколько раз, но в середине сентября «Третий день» все же вышел. И, на наш взгляд, стал одним из самых неодооцененных проектов года. В нем рассказываются две истории о прибывших на странный остров недалеко от Великобритании. В первой части — «Лето» — солирует Джуд Лоу, в очередной раз доказывающий, что он один из главных актеров нашего времени. Вторая часть — «Зима» — время Наоми Харрис и ее борьбы за жизнь на все том же острове.