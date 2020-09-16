Актриса Алена Михайлова — универсальная амазонка нового русского кино и героиня сентябрьской обложки «Собака.ru». Пермячка, бывшая легкоатлетка, модель и Маринка из сенсационного сериала «Чики» снимается в проектах с Хабенским, Вдовиченковым (и, говорят, с Козловским и Маковецким!), проверяет на прочность нервы соседей барабанными экзерсисами и указывает режиссеру на плохой сценарий, получив первую в жизни главную роль. Новая нормальность как она есть!
Звезда сериала «Чики» Алена Михайлова: «Когда тебя будут любить все, ты перестанешь быть собой»
«Больше не продюсерское: кино молодых меняет индустрию в нужную сторону»
Где правда? Если взять две ваши самые «хайповые» роли — Марину из «Чик» и беспризорницу Муху из криминального сериала «Водоворот», обе эти героини — женщины замкнутые и не самые общительные. Вы же производите впечатление вполне жизнерадостного человека.
Я противоречивая. Всегда веселая Алена из инстаграма — это только часть меня, хотя люди об этом и забывают, и идеализируют. Я могу встать не с той ноги, ругаться. Могу наоборот быть доброй и милой — в общем, разной. Настроение, погода, то, что происходит на работе — все на меня влияет. Я вообще могу быть невыносимой! И, кстати, я сталкивалась с моментами, когда друзья принимали меня только ресурсной и общительной. А это вообще не про дружбу. Я ценю людей, которые принимают меня и терпят мой характер.
Тогда как не растерять душевный ресурс, когда тебя узнают на улицах и не дают побыть наедине с собой?
Сейчас я курсирую по маршруту «дом-работа-работа-дом», так что с людьми особо не пересекаюсь. Времени нет ни на что, еле успеваю поесть и поспать. И, честно говоря, не могу сказать, что жить в таком режиме классно. Что делаю? Стараюсь разгружать мозг: медитирую, танцую. А когда, наоборот, хочется общения — лезу в инстаграм, отвечаю в директе. Сейчас у меня 60 тысяч подписчиков, их число растет, и если честно, я не понимаю, как живут те, у кого их 4 миллиона. Это с ума можно сойти. Хотя такие, наверное, и сообщения не читают.
Ваши 60 тысяч — это очевидно уже не предел. Внимание пришло именно после «Чик»?
Да, наверное. Причем такого успеха я не ожидала. Это вообще единственный проект, когда я совсем не представляла, что будет на выходе.
Сейчас вы живете в таком ритме, что впору заказывать маховик времени — как сниматься в нескольких проектах сразу и успевать что-то еще?
Да нет ни на что времени! Мозг настолько перегружен, что иногда кажется, будто я вообще ничего уже не понимаю. Когда одновременно снимались «Чики» и «Водоворот», я пообещала себе больше никогда не соглашаться на параллельные съемки. Но снова вписалась в несколько — вот где у человека мозг? (Смеется.) Да, проекты интересные и, надеюсь, все сложится. (Алена снимается в историческом криминальном сериале «За час до рассвета» с Константином Хабенским и в сериале «Клиника счастья» с Дарьей Мороз и Анной Уколовой. — Прим. ред.) Но также надеюсь, что после съемок наконец уеду отдыхать — может быть, границы откроют, и я съезжу в Южную Америку, куда давно хочу.
Создатели «Чик» говорят: сериал выстрелил, потому что его делала компания друзей. Как вы стали частью этой компании?
Мне позвонила Варя Шмыкова, с которой мы еще и знакомы-то не были, и сказала, что мой номер просит режиссер. Потом мы с Эдиком (Эдуард Оганесян, режиссер сериала «Чики». — Прим. ред.) встретились в Москве. Ну как не согласиться, когда он так горел этой идеей, а актерский состав такой крутой? А подружились мы с девчонками сразу. Сейчас вне площадки-то мы особо не общаемся, иногда только списываемся. А при этом как будто семья.
Кино, которое делают ваши ровесники, — оно какое?
Меняющее индустрию в нужную сторону. Ира Горбачева как-то сказала, что в России долгое время снимались исключительно продюсерские картины, сейчас не так — над фильмом полноправно работает вся группа. Мне кажется, именно мои ровесники, 20–30-летние, свободные и бесстрашные, могут что-то изменить. Это бунтарский дух, который не описать.
«В драму мне легко. Хоть сейчас заплачу»
Вы родились и выросли в Перми, но, как и многие, решили уехать.
Конечно, хотелось чего-то большего, не упираться в потолок. Внутри меня был движок, и имя ему ненависть. Даже не могу сказать, к чему именно.
В Перми в детстве вы занимались легкой атлетикой. Что из спортивных привычек осталось?
Дисциплина, характер, четкий распорядок дня — короче говоря, как в армии. Про закалку характера — не пустые слова: однажды в детстве я вернулась с занятий, легла на диван, почувствовала боль в пояснице и просто не смогла встать.Так продолжалось два дня: я не могла ходить, меня носили в ванную на руках. Потом отпустило. До сих пор не знаю, что это было, но после такого ничего не страшно.
От перфекционизма, который принес спорт, стараюсь избавляться. Пытаюсь, например, не сходить с ума из-за разбросанных вещей. У меня есть проблема: когда нервничаю и не могу успокоиться, начинаю все перекладывать и прибираться. Прямо психоз! Стараюсь с собой бороться.
Кроме спорта, были еще и хореография, и модельный бизнес. Теперь вы актриса. Остановитесь на этом или будете Юлием Цезарем?
Теперь я редко соглашаюсь на модельные съемки, мне это не особо интересно. Но вот когда только переехала в Москву, модельные фото очень помогли для составления портфолию. Сейчас меня увлекают другие вещи — музыка, танцы. Я училась играть на фортепиано, на самоизоляции вообще репетировала с барабанной установкой.
Востребованность, которая у вас появилась в том числе благодаря «Чикам», — это радостно, но волнительно. Как этим верно распорядиться? На что согласиться, а от чего отказаться? Переживаете ли вы по этому поводу?
Вот сейчас мне это сильно мешает! С одной стороны, приятно, что зритель посмотрел твой первый, второй, третий проект — и люди за тобой идут, начинают тебе доверять. И очень не хочется это доверие потерять. Сняться где-то не там, сделать что-то не так. Бывает, что подбегают и говорят: «Ты лучшая актриса в России!» И тебе вроде бы и приятно, а с другой стороны, это такие громкие слова — такая бетонная плита ответственности.
Что в актерской профессии дается вам сейчас наиболее тяжело?
Сейчас мой челлендж — комедийные роли, и мне было страшновато на них соглашаться. Драму я сыграю легко — вот хоть прямо сейчас заплачу. А комедию играть никогда не пробовала. Вот и проверим.
Недавно меня приглашали на работу в театр — я очень этого ждала. Но театральные репетиции невозможно встроить в съемочный график. Пришлось отказаться. Хотя играть один-два спектакля в месяц мне было бы интересно.
Что представляет из себя ваша идеальная съемочная ситуация — каким должен быть сценарий? Партнеры?
Идеальная съемочная ситуация — это когда мы никуда не спешим. Когда у тебя есть время на дубли и на разбор сцен. Когда есть время на поиск, а не так: сняли — нормально, надо бежать дальше. Как правило, везде так происходит, и это норма. Это очень сильно меня бесит. Так же, как и других актеров, режиссеров — всех, кто в этом процессе участвует. Потому что хочется делать качественные вещи, а подготовки к съемкам обычно не бывает, либо она какая-то мало-мальская. Поэтому на площадке требуется время, а его нет. Нужна либо полноценная подготовка, либо время на площадке. Обычно в кино, к сожалению, нет ни того, ни другого. И, естественно, все упирается в деньги. Хочется, чтобы выделялось больше денег. Чтобы люди были с головой, чтобы хотели делать классно, а не тяп-ляп, просто чтобы быстро положить денежки себе в карман. А все остальное сложится в процессе. Время — самый ценный ресурс.
«Быть удобным для всех — значит не жить своей жизнью»
Вы красивая. Это может мешать? Часто ли говорят: она слишком привлекательная, не сыграет условную Муху. Как преодолеть барьер чужого восприятия? И нужно ли это делать?
У каждого свое мнение. Кто-то считает, что я страшная, кто-то считает — красивая. Я вижу себя в зеркале каждый день — какие-то вещи мне нравятся, какие-то — не очень. Где-то мне бы хотелось что-то добавить. Но вот сейчас, к 25 годам, я уже как минимум научилась принимать себя.
А вот барьер чужого восприятия никак не преодолеть. Если у человека есть призма, через которую он тебя пропускает, ничего ты с этим не сделаешь. Только потеряешь время, если будешь пытаться кого-то в чем-то переубедить.
Ваша первая главная роль — аферистка Вера (Надежда, Люба) в фильме «Люби их всех» режиссера Марии Агранович. Говорят, вы явились на пробы к Маше и с порога заявили, что вам не нравится сценарий. Такая прямота в вашем характере?
Сейчас я стараюсь быть прямой со всеми. Хотя это не всегда мне в плюс. Говоря правду, надо понимать, что ты становишься неудобным, иногда становишься козлом отпущения — ведь чаще всего люди правду слышать не хотят. И я готова бороться с этой несовершенной системой в кино.
Молодой артист может позволить себе отстаивать свои права, вкусы и интересы, а не идти на поводу того, что ему предлагают и навязывают?
Меньше всего я бы хотела, чтобы меня любили все. Потому что, когда тебя будут любить все (если это вообще возможно), ты перестанешь быть собой. Это как раз называется быть удобным для всех. И жить, я считаю, не своей жизнью. А я хочу жить своей жизнью, говорить, что думаю, делать, что я хочу, и быть неудобной.
Какие травмы и привычки оставили вам ваши героини? (например, Нагиев рассказывал, что у него после «Прапорщика Задова» глаз долго дергался, а Татьяна Васильева еще долго смеялась, как ее героиня из «Самая обаятельная и привлекательная»).
Глаз у меня не дергался, и ничего подобного не было. Но да, какие-то роли иногда расшатывают психику и в целом все оставляют в тебе свой след.
Часто ли приходится делать что-либо вопреки?
Я стараюсь делать, то, что я хочу и что мне нравится. Но история с кино у меня скорее вопреки. Это вызов и преодоление страхов. Кино — это мир, в котором приходится меняться, перестраиваться, идти на компромисс, учиться слышать, принимать. Бывает, роль не идет, и хочется все бросить и уйти, но ты уже в процессе, ты в лодке посреди океана, и не можешь спрыгнуть. Ты должен — любой ценой, любым способом — доплыть до другого берега.
Фото: Алиса Гулканян
Текст: Андрей Захарьев
Стиль: Андрей Коровко
Ассистент стилиста: Анна Помыканова
Визаж: Эрнест Мунтаниоль (chanel)
Ретушь: Жанна Галай
Макияж: Chanel
Тональный флюид с эффектом естественного сияния Les Beiges (B10)
Тушь для ресниц Inimitable Intense (Brun)
Стойкий гель для бровей Le Gel Sourcils de Chanel (Transparent)
Палитра теней для век Les Beiges Palette Regard Belle Mine Naturelle
Флюид-хайлайтер Les Beiges (Pearly Glow)
Увлажняющая помада-блеск для губ Rouge Coco Flash (Boy)
Благодарим бар Sur за помощь в организации и проведении съемки.
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