Звезда сериала «Чики» Алена Михайлова: «Когда тебя будут любить все, ты перестанешь быть собой»

«Больше не продюсерское: кино молодых меняет индустрию в нужную сторону»

Где правда? Если взять две ваши самые «хайповые» роли — Марину из «Чик» и беспризорницу Муху из криминального сериала «Водоворот», обе эти героини — женщины замкнутые и не самые общительные. Вы же производите впечатление вполне жизнерадостного человека.

Я противоречивая. Всегда веселая Алена из инстаграма — это только часть меня, хотя люди об этом и забывают, и идеализируют. Я могу встать не с той ноги, ругаться. Могу наоборот быть доброй и милой — в общем, разной. Настроение, погода, то, что происходит на работе — все на меня влияет. Я вообще могу быть невыносимой! И, кстати, я сталкивалась с моментами, когда друзья принимали меня только ресурсной и общительной. А это вообще не про дружбу. Я ценю людей, которые принимают меня и терпят мой характер.

Тогда как не растерять душевный ресурс, когда тебя узнают на улицах и не дают побыть наедине с собой?

Сейчас я курсирую по маршруту «дом-работа-работа-дом», так что с людьми особо не пересекаюсь. Времени нет ни на что, еле успеваю поесть и поспать. И, честно говоря, не могу сказать, что жить в таком режиме классно. Что делаю? Стараюсь разгружать мозг: медитирую, танцую. А когда, наоборот, хочется общения — лезу в инстаграм, отвечаю в директе. Сейчас у меня 60 тысяч подписчиков, их число растет, и если честно, я не понимаю, как живут те, у кого их 4 миллиона. Это с ума можно сойти. Хотя такие, наверное, и сообщения не читают.

Ваши 60 тысяч — это очевидно уже не предел. Внимание пришло именно после «Чик»?

Да, наверное. Причем такого успеха я не ожидала. Это вообще единственный проект, когда я совсем не представляла, что будет на выходе.

Сейчас вы живете в таком ритме, что впору заказывать маховик времени — как сниматься в нескольких проектах сразу и успевать что-то еще?

Да нет ни на что времени! Мозг настолько перегружен, что иногда кажется, будто я вообще ничего уже не понимаю. Когда одновременно снимались «Чики» и «Водоворот», я пообещала себе больше никогда не соглашаться на параллельные съемки. Но снова вписалась в несколько — вот где у человека мозг? (Смеется.) Да, проекты интересные и, надеюсь, все сложится. (Алена снимается в историческом криминальном сериале «За час до рассвета» с Константином Хабенским и в сериале «Клиника счастья» с Дарьей Мороз и Анной Уколовой. — Прим. ред.) Но также надеюсь, что после съемок наконец уеду отдыхать — может быть, границы откроют, и я съезжу в Южную Америку, куда давно хочу.

Создатели «Чик» говорят: сериал выстрелил, потому что его делала компания друзей. Как вы стали частью этой компании?

Мне позвонила Варя Шмыкова, с которой мы еще и знакомы-то не были, и сказала, что мой номер просит режиссер. Потом мы с Эдиком (Эдуард Оганесян, режиссер сериала «Чики». — Прим. ред.) встретились в Москве. Ну как не согласиться, когда он так горел этой идеей, а актерский состав такой крутой? А подружились мы с девчонками сразу. Сейчас вне площадки-то мы особо не общаемся, иногда только списываемся. А при этом как будто семья.

Кино, которое делают ваши ровесники, — оно какое?

Меняющее индустрию в нужную сторону. Ира Горбачева как-то сказала, что в России долгое время снимались исключительно продюсерские картины, сейчас не так — над фильмом полноправно работает вся группа. Мне кажется, именно мои ровесники, 20–30-летние, свободные и бесстрашные, могут что-то изменить. Это бунтарский дух, который не описать.