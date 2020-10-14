После многочисленных переносов релиза вышел четвертый сезон сериала, выросшего из одноименного фильма братьев Коэн. На этот раз действие происходит в Канзас-Сити в 1950-е и при участии Криса Рока, Джейсона Шварцмана и Бена Уишоу. Пошло ли это на пользу проекту, разбирался кинокритик Иван Пугин.
Разборки, юмор и Крис Рок: Почему нужно смотреть четвертый сезон «Фарго»?
Канзас Сити, первая половина 20-го века. Раз в несколько лет в город прибывает новая волна мигрантов, которая берет под контроль нелегальный бизнес: евреев сменяют ирландцы, ирландцев – итальянцы, а за итальянцами приходят афроамериканцы. Смена хозяйствующих субъектов не проходит мирно, поэтому для предотвращения кровопролития лидеры соперничающих банд договариваются отдать друг другу на воспитание своих младших детей: совмещая роль проводника чужой культуры и заложника, они должны принести в город мир и спокойствие. Как несложно догадаться, этого не происходит.
Отложенный из-за пандемии четвертый сезон «Фарго» сразу начинает с козырей. 3 года, 3 месяца и 6 дней ожидания позади, и бессменный шоураннер Ноа Хоули обрушивает на зрителя весь набор его любимых трюков. Описанные выше 20 минут в начале первого эпизода – одна из самых сильных открывающих сцен сериалов за последние годы. Титр же с названием шоу, а также фирменная надпись про выживших и погибших появляется лишь на ее исходе, давая тем самым ключ к пониманию основной идее нового сезона.
Предыдущие три сезона «Фарго» — завершенные истории, которые можно смотреть в отрыве как друг от друга, так и от оригинального фильма 1996 года, снятого братьями Коэн. Но так же, как спин-офф «Лучше звоните Солу» гораздо полнее раскрывается и дает зрителю задуманный создателями эффект именно после просмотра основного сериала «Во все тяжкие», так и в «Фарго» разбросаны ниточки, которые связывают эту вселенную воедино и заставляют постоянно искать пересечения у персонажей из разных эпох. На этот раз новые серии, события которых происходят в 1950-е, по времени самые ранние – как в сравнении с фильмом, так и с предыдущими сезонами. Хоули, написавшему и поставившему два начальных эпизода (всего их 11), наконец-то удалось придумать захватившую его идею для продолжения «Фарго». За прошедшие между сезонами несколько лет один из самых востребованных американских шоураннеров делал сериал «Легион», снимал дебютный полнометражный фильм «Люси в небесах» с Натали Портман и Джоном Хэммом, а также писал сценарий к новой картине из вселенной «Звездного пути». И самое главное – все-таки забыл о том проекте, успех которого принес ему все эти новые заказы.
Парадоксально, что наиболее отстоящий от зрителя по времени сезон с точки зрения политической повестки, напротив, самый актуальный. Основным его мотивом стало противостояние эмигрантов разных волн – как добровольных (итальянцев), так и привезенных в США силой (афроамериканцев). Почему целые группы исключены из политической жизни страны? Почему вместо борьбы с системой мигранты убивают друг друга? Что такое «быть американцем», если население сформировано из приехавших туда в разное время и со всего мира людей, не нашедших себя на родине или бежавших оттуда?
Но помимо политической повестки, новый сезон прежде всего очень интересно смотреть. Как и в предыдущих, здесь очень мощный актерский состав: предводителей соперничающих кланов, например, играют Крис Рок (Лой Кэннон, главный афроамериканский мафиози) и любимец режиссера Уэса Андерсона Джейсон Шварцман (Джосто Фадда, старший брат в итальянской семье). Еще есть Джесси Бакли из недавней адаптации «Войны и мир» и «Чернобыля» в роли очень странной медсестры, Джон Хастон из «Подпольной империи», играющий коррумпированного полицейского с обсессивно-компульсивным синдромом, а также триумфально появляющийся на экране Тимоти Олифант.
В первых сериях очень много событий, персонажей и разговоров – пока это больше похоже на расстановку фигурок на шахматной доске и сборник главных хитов, а не на концептуальный альбом. Но поднятая первыми тремя сезонами планка держится, как минимум, на том же уровне – в сериале по-прежнему есть над чем посмеяться, чему ужаснуться, а также о чем задуматься. Сложится ли это в цельную историю? Скорее всего, да, ближе к последним эпизодам, среди которых обещают целую серию в черно-белом цвете. Видимо, там будет особенно много крови.
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