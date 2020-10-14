Разборки, юмор и Крис Рок: Почему нужно смотреть четвертый сезон «Фарго»?

Предыдущие три сезона «Фарго» — завершенные истории, которые можно смотреть в отрыве как друг от друга, так и от оригинального фильма 1996 года, снятого братьями Коэн. Но так же, как спин-офф «Лучше звоните Солу» гораздо полнее раскрывается и дает зрителю задуманный создателями эффект именно после просмотра основного сериала «Во все тяжкие», так и в «Фарго» разбросаны ниточки, которые связывают эту вселенную воедино и заставляют постоянно искать пересечения у персонажей из разных эпох. На этот раз новые серии, события которых происходят в 1950-е, по времени самые ранние – как в сравнении с фильмом, так и с предыдущими сезонами. Хоули, написавшему и поставившему два начальных эпизода (всего их 11), наконец-то удалось придумать захватившую его идею для продолжения «Фарго». За прошедшие между сезонами несколько лет один из самых востребованных американских шоураннеров делал сериал «Легион», снимал дебютный полнометражный фильм «Люси в небесах» с Натали Портман и Джоном Хэммом, а также писал сценарий к новой картине из вселенной «Звездного пути». И самое главное – все-таки забыл о том проекте, успех которого принес ему все эти новые заказы.



Парадоксально, что наиболее отстоящий от зрителя по времени сезон с точки зрения политической повестки, напротив, самый актуальный. Основным его мотивом стало противостояние эмигрантов разных волн – как добровольных (итальянцев), так и привезенных в США силой (афроамериканцев). Почему целые группы исключены из политической жизни страны? Почему вместо борьбы с системой мигранты убивают друг друга? Что такое «быть американцем», если население сформировано из приехавших туда в разное время и со всего мира людей, не нашедших себя на родине или бежавших оттуда?