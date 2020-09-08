Актриса сериала «Чики» Варвара Шмыкова: «Проститутка в сегодняшнем кино — это Мария Магдалинаа»

«Меня не задевает хейт. Я не перестаю жрать круассаны»

В первые минуты нашей беседы ты перешла на «ты».

Это плохо?

Нет, это классно. Тебе комфортно вот так сразу сближаться и быть открытой?

Мне кажется, как я с людьми, так и они со мной. Кому-то это не нравится, а мне наоборот, нормально.

Индустрия отвечает тебе тем же? Ты становишься там своей?

Все переходят на «ты». Зависит от людей, но мне, похоже, на них везет.

Нет ли опасения, что эти люди, на которых тебе везет, тебя перехвалят?

Да. Я сложно отношусь к комплиментам. Я за объективную критику. Комплиментов много, но и хейтерские комментарии мне тоже пишут. И я научилась с этим работать, меня это уже никак не задевает. Я не ухожу в себя, не перестаю жрать круассаны — прямо как сейчас. (Смеется). Я никогда не понимала, как можно написать незнакомому человеку гадость. А мне некоторые мужчины пишут, что я похожа на мужика. Что я рыжая жаба. Ну, это такая классическая история из детства: меня никогда не захваливали, отмечали только конкретные вещи. То же самое было в театральном. Кому-то необходима только похвала, но мне иногда нужно, чтобы осадили. Грубо говоря, после спектакля мой мастер Виктор Рыжаков (профессор школы-студии МХАТ, художественный руководитель театра «Современник» и режиссер спектакля «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» в Александринском театре. — Прим. ред.) мог сказать: «Варь, могла б и получше постараться». И я понимала: хорошо, что он это сказал. В следующий раз постараюсь, сделаю иначе.

А ты на критику отвечаешь или принимаешь молча?

Иногда спорю. Например, когда только вышли две первые серии «Чик», одна знакомая мне девушка написала в фейсбуке пост, мол, посмотрела двадцать минут — полное говно. И ты думаешь: как можно судить по первым минутам? Ты же до конца даже не посмотрела. Да, у всех так бывает, не каждый сериал заходит с первых минут. По себе знаю. Мы с мужем (оператор Евгений Козлов, посты с ним в инстаграме Варвара публикует под хештегом #женаоператора. — Прим. ред.) «Молодого папу» Паоло Соррентино раз пять начинали смотреть и не могли первую серию осилить. Но мы не делали поспешных выводов, не писали, что это говно. В итоге остались в восторге.

Возвращаясь к той девушке из фейсбука: я не сдержалась и превратилась в базарную бабу, ответила ей довольно грубо. Было обидно: мы, команда сериала «Чики», собрались снимать не из-за денег и славы. Без какого-то элитного шлейфа: мол, смотрите, мы тут снимаем с самой Ириной Горбачевой в главной роли. Нет, мы — Ира, еще Ира, Алена и Варя, и Эдик (Горбачева, Носова, Михайлова и Оганесян — исполнительницы главных ролей и режиссер «Чик». — Прим. ред.) затеяли историю и хотим ее рассказать.

И как вы затеяли эту историю?

Мы давно дружим. В 2017 году встретились в пинг-понг-клубе на Цветном бульваре. Я была с мелким Корнеем (сын Варвары. — Прим. ред.), Эдик его держал, пока я пила пиво. Я тогда начала репетировать в театре новый спектакль «Лилиом» в Центре им. Мейерхольда, в нем я играла три роли: старую бабку, дочку и персонажа по имени мадам Мушкат, которую можно отнести в разряд проституток. Эдик рассказал мне про идею сериала, про персонажей, про мою героиню Люду. «Ну, — спрашивает, — что скажешь?» Я говорю: «Эдик, вообще это мое, да».

В следующем году мы сняли небольшой видеонабросок, а вскоре поехали в город Прохладный республики Кабардино-Балкария делать пилотную серию. Вернулись туда уже через год, работать над сериалом.