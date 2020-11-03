Анализируй это: Каким получился сериал «Псих» Бондарчука с Богомоловым в главной роли?

Помимо галлюцинаций, у Олега la vie en rouge — мир он видит сквозь красноватые стекла очков в кровавом цвете, обсессивно-компульсивное расстройство — он все обрабатывает салфетками-санитайзерами (полезная привычка во времена пандемии), а также зависимость от алкоголя, сигарет и травки (вредные привычки во все времена). Еще пара штрихов к портрету: живет он с мамой (Роза Хайруллина), день рождения справляет с подругой (Елена Лядова), которая ушла от богатого мужа к художнику-неудачнику (Александр Горчилин), клиентам (Игорь Верник, Анна Чиповская) говорит в лицо почти все, что думает, отказывается от супервизии (ее должен провести герой Олега Меньшикова).

Мизантропа Олега, которому приходится много общаться с другими (которые, конечно, по всем экзистенциальным заветам — ад) играет театральный (и сериальный) режиссер Константин Богомолов. И это первая главная роль в его кинокарьере. Вкрадчивые интонации, интеллектуальное превосходство, усталость от людей и их тотальной глупости и пошлости — кажется, что Богомолов так органичен в дебютном сериале Бондарчука благодаря расхожей актерской формуле «ты в предлагаемых обстоятельствах». То, что в период анонсирования проекта выглядело как не самое очевидное маркетинговое решение (в каст вместо него так и просился условный Евгений Цыганов), стало настоящей удачей.