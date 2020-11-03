С четверга стартует психодрама Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой и с Константином Богомоловым в главной роли. Редакция «Собака.ru» посмотрела сериал о психотерапии и зыбкости понятия нормы и хочет поговорить об этом.
Анализируй это: Каким получился сериал «Псих» Бондарчука с Богомоловым в главной роли?
Ранее столичное утро. Мужчина в черной одежде и оранжевом шлеме на электросамокате спешит куда-то под бодрую песню Давида Тухманова «Когда это было, когда это было, во сне? Наяву?». Это успешный московский психотерапевт чуть за 40 с состоятельной клиентурой и мем-именем Олег. И вопрос, что во сне, а что наяву для него более чем актуален. Мчится он в гостиницу на встречу с робкой конвенционально красивой девушкой Олей на пике овуляции, чтобы завести с ней ребенка. Традиционным способом это не выйдет — Олегу вместо Оли начнет мерещиться жена, таинственно исчезнувшая больше года назад.
Помимо галлюцинаций, у Олега la vie en rouge — мир он видит сквозь красноватые стекла очков в кровавом цвете, обсессивно-компульсивное расстройство — он все обрабатывает салфетками-санитайзерами (полезная привычка во времена пандемии), а также зависимость от алкоголя, сигарет и травки (вредные привычки во все времена). Еще пара штрихов к портрету: живет он с мамой (Роза Хайруллина), день рождения справляет с подругой (Елена Лядова), которая ушла от богатого мужа к художнику-неудачнику (Александр Горчилин), клиентам (Игорь Верник, Анна Чиповская) говорит в лицо почти все, что думает, отказывается от супервизии (ее должен провести герой Олега Меньшикова).
Мизантропа Олега, которому приходится много общаться с другими (которые, конечно, по всем экзистенциальным заветам — ад) играет театральный (и сериальный) режиссер Константин Богомолов. И это первая главная роль в его кинокарьере. Вкрадчивые интонации, интеллектуальное превосходство, усталость от людей и их тотальной глупости и пошлости — кажется, что Богомолов так органичен в дебютном сериале Бондарчука благодаря расхожей актерской формуле «ты в предлагаемых обстоятельствах». То, что в период анонсирования проекта выглядело как не самое очевидное маркетинговое решение (в каст вместо него так и просился условный Евгений Цыганов), стало настоящей удачей.
Чего не скажешь о стандартном кастинге из российских актеров первого ряда. Пусть их амплуа и доведены до гротеска, но вы увидите то, что и ожидаете (по крайней мере, по первым эпизодам «Апатия» и «Зависимость», которые давали на предпросмотр критикам). Красивую Анну Чиповскую, творческого Александра Горчилина, характерную Розу Хайруллину, иронизирующего над своим имиджем Игоря Верника, классную Елену Лядову etc. Впрочем, кто сказал, что оправданные ожидания – это плохо. Паттерны работают и в психологии, и в кино. А вот что точно выглядит инородным, так это мета-шутки про гомосексуальность Верника и Богомолова, использование имен реальных людей вроде Артемия Лебедева (в сериале — Артема, его как раз играет Верник) и Филиппа Бахтина. Но это лишь штрихи, а узнать, выдержит ли, в целом, бодрый проект дистанцию в восемь серий удастся лишь к декабрю: эпизоды будут выходить раз в неделю.
Сериал «Псих» с 5 ноября стартует на платформе more.tv.
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