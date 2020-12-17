Анна Михалкова, больше драмы и Гришковца: Каким получился второй сезон «Обычной женщины»?

Первый сезон вышел два года назад и — сразу получил звание Breaking Bad с приставками «русский» и «женский». Его снял главный гуманист и надежда нашей киноволны нулевых Борис Хлебников. В определенный момент ему стало тесно в рамках золотого стандарта продолжительности фильмов — 1,5 часа, а все, что сверху от лукавого и жалости к материалу на монтаже. Хлебников попробовал себя в телепроцессах в детективе «Черчилль», а в 2014-м в должности креативного продюсера ТНТ сделал инди-ситком «Озабоченные». Драматичную «Обычную женщину» он срежиссировал для другого канала холдинга — ТВ-3 — и в статусе триумфатора «Кинотавра». Его трогательная «Аритмия» не только выиграла главный приз кинофестиваля, но и стала тем авторским кино, что совпало со зрителем не только глубоким, но и широким. Не последнюю роль в этом сыграла живая интонация соавтора сценария Наталии Мещаниновой. Именно она заменила Хлебникова в режиссерском кресле во втором сезоне «Обычной женщины», хотя тот и остался худруком и продюсером проекта.

Сценарно-режиссерский тандем Хлебников-Мещанинова — идеальный баланс драматургической точности и юмора: жизнь это не только невыносимо больно, но и местами очень смешно. В случае «Обычной женщины» дуэт выступает в другом качестве: продюсерско-режиссерском. И с этим распределением тоже справляется! Хотя ни Хлебников, ни Мещанинова к сценарию отношения не имели (его авторы — Мария Меленевская, Денис Уточкин и Александр Собичевский), она с полуслова и на лету подхватила остросюжетную диспозицию. Концентрация событий в первых двух сериях продолжения «Обычной женщины» такая, что ее хватило бы на несколько разжиженных сезонов проектов с искусственно раздутыми сериями (так называемый Netflix bloat).