Анна Михалкова, больше драмы и Гришковца: Каким получился второй сезон «Обычной женщины»?

На платформе Premier с 17 декабря стартует продолжение сериала «Обычная женщина», в котором Анна Михалкова играет ставшую сутенершей мать троих детей. «Собака.ru» посмотрела первые два эпизода проекта и рассказывает, почему он по-прежнему невероятно увлекательный (саспенс — наше все!).
Первый сезон вышел два года назад и — сразу получил звание Breaking Bad с приставками «русский» и «женский». Его снял главный гуманист и надежда нашей киноволны нулевых Борис Хлебников. В определенный момент ему стало тесно в рамках золотого стандарта продолжительности фильмов — 1,5 часа, а все, что сверху от лукавого и жалости к материалу на монтаже. Хлебников попробовал себя в телепроцессах в детективе «Черчилль», а в 2014-м в должности креативного продюсера ТНТ сделал инди-ситком «Озабоченные». Драматичную «Обычную женщину» он срежиссировал для другого канала холдинга — ТВ-3 — и в статусе триумфатора «Кинотавра». Его трогательная «Аритмия» не только выиграла главный приз кинофестиваля, но и стала тем авторским кино, что совпало со зрителем не только глубоким, но и широким. Не последнюю роль в этом сыграла живая интонация соавтора сценария Наталии Мещаниновой. Именно она заменила Хлебникова в режиссерском кресле во втором сезоне «Обычной женщины», хотя тот и остался худруком и продюсером проекта.
Сценарно-режиссерский тандем Хлебников-Мещанинова — идеальный баланс драматургической точности и юмора: жизнь это не только невыносимо больно, но и местами очень смешно. В случае «Обычной женщины» дуэт выступает в другом качестве: продюсерско-режиссерском. И с этим распределением тоже справляется! Хотя ни Хлебников, ни Мещанинова к сценарию отношения не имели (его авторы — Мария Меленевская, Денис Уточкин и Александр Собичевский), она с полуслова и на лету подхватила остросюжетную диспозицию. Концентрация событий в первых двух сериях продолжения «Обычной женщины» такая, что ее хватило бы на несколько разжиженных сезонов проектов с искусственно раздутыми сериями (так называемый Netflix bloat).
Мы оставили Марину (Анна Михалкова) во время преждевременных родов третьего ребенка. В конце первого сезона она призналась мужу Артему (Евгений Гришковец), что работает сутенершей и согласилась убить человека, подставив одного из постоянных клиентов, чтобы не оказаться в заключении. Во втором — действие закручивается сразу и стремительно. В качестве прелюдии зрителям, конечно, включат нарезку «ранее в сериале», но синопсис будет не лишним перечитать.
Итак, Марина благополучно родила, Артем ушел от любовницы, свекровь (Татьяна Догилева) временно перестала выяснять, откуда у невестки деньги, а младшая дочь с социопатическими замашками — пытаться избавиться от младенца, на которого переключилось внимание матери. Семейная идиллия снова окажется лишь затишьем: пропадает старшая дочь Марины Катя (Елизавета Кононова). И то, как безутешные родители ездят по улицам и моргам, чтобы ее найти, работает как настоящий саспенс. Воссоединившейся, пусть и несчастной по-своему, семье начинаешь заново сопереживать. Секрет «Обычной женщины» и есть в этих абсолютно узнаваемых обстоятельствах, которые невольно переносишь на себя. Пусть они и нагромождены в невероятном количестве.
Судить обо всем проекте по нескольким сериям не совсем честно, но в первом приближении во втором сезоне юмор почти полностью ушел. «Обычная женщина» теперь кажется чистокровной драмой (а иногда и трагедией, хотя, справедливости ради, выбор у героев всегда есть). За комичное по-прежнему отвечают подруга Марины, администратор отеля Галина (Юлия Мельникова) и экс-горничная Лиза (Евгения Калинец) — она вернется, чтобы стать полноправным персонажем сериала. Им предстоит втроем решать моральную дилемму, как сделать так, чтобы «и в рай попасть, и бизнес с проститутками». Мужчины в этом художественном мире попробуют почувствовать себя главными (экранное время Евгения Гришковца значительно увеличивается), но, в отличие от женщин, им разбираться с проблемами удается куда хуже. И дело не в их моральной несгибаемости, а как будто меньшей стрессоустойчивости.
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