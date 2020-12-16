Дмитрий Быков о «Ходе королевы» и шахматах в литературе: «Игра по правилам — самая надежная альтернатива жизни»

«Защита Лужина»

В «Защите Лужина» выстроена оппозиция, которая для Набокова всегда была на первом месте — между жизнью и искусством. Шахматы выступают не просто метафорой, они показывают эту принципиально важную для него тему: нельзя путать жизнь с искусством. Человек, перенесший на жизнь правила искусства, погибает сам или губит окружающих. Цитируя Эдельштейна: «Правильным поступком для Гумберта было не похищать Лолиту, а написать о ней роман». Быть роковым персонажем в искусстве – хорошо. В жизни – пошлость и мерзость. Самое главное в Лужине, что он это правило нарушил: стал делать шахматные ходы в жизни и рассматривать ее как партию. В результате он безнадежно запутался. Партия закончилась, началась жизнь, но он продолжает отслеживать ходы ферзя и ладьи, мыслить в черно-белых диагональных категориях.

Мир шахмат гораздо более примитивный, чем жизнь. И большинство шахматистов в жизни как раз были поразительно безуспешны. Смешивать законы, по которым живет фигура и человек – верный путь к самоуничтожению. Может быть, поэтому Набоков в жизни так не похож на автора из своих романов.

«Победа»

Довольно интересное противопоставление мы наблюдаем и у Аксенова в «Победе» — рассказе очень набоковском. Набоков его, к сожалению, не читал, а если узнал, то счел бы благодарностью за «Защиту Лужина». Если «Защита Лужина» выстроена очень виртуозно и черты шахматной партии в романе есть (особенно бесконечное повторение комбинаций), то «Победа» сам по себе не шахматный рассказ. Он сатирический и помещен был в рубрику «Зеленый портфель» журнала «Юность» — это был единственный шанс его напечатать. В «Победе» нет прямого противостояния шахмат и жизни, в котором шахматы выступали бы метафорой искусства, а вот оппозиция жизни и искусства там есть.

Гроссмейстеру попутчик в поезде с татуировкой Г.О. предлагает сыграть в шахматы. Это человек, родившийся из советской грязи, он вечно затюканное и озлобленное существо, его угнетали, а теперь угнетать хочет он. Для него шахматы — способ реализации своего доминирования. В чем прелесть рассказа «Победа»? В нем есть ощущение реванша. Обычно, мы жалеем униженного советского обывателя, но Г.О. из своих унижений вынес только одно – тягу к мести всем, кто вырвался вперед. Поэтому он считает гроссмейстера евреем, а тот прячет этикетку Dior на галстуке. В конце он вручает Г.О. золотой жетон, подтверждающий победу. Этот удивительный акт многие расценивают, как капитуляцию гроссмейстера. Но почему? Г.О. же победил! Нет, он так вдумчиво смотрел в угол противника, что не заметил мат.

Способность не заметить мат своему королю и есть отличительная способность Г.О. Для него убедительным матом будет как раз удар доской по голове, о котором мы уже говорили. Все остальное — искусство и нереально. Поэтому «Победа», с одной стороны, о победе моральной, с другой — о конечной и неизбежной победе Г.О. во всех направлениях. Рассказ не о капитуляции художника, он просто о том, что тот играет в другие шахматы. Когда гроссмейстер смотрит на шахматную доску, то понимает, что в эти 64 черно-белые клетки вмещается вся его жизнь и бесконечное множество других. То есть искусство бесконечно глубже и значительнее, чем отдельные недоразумения и частная наша судьба. Кстати, у Бет Хармон такого понимания нет. Поэтому, когда ей наносят поражение, она обижается, как обычная шахматистка. У нее нет этого чувства, что перед ней бесконечное поле жизни, на котором ее частная судьба ничего не весит.