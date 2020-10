Николь Кидман, Хью Грант и Нью-Йорк: Что не так с сериалом «Отыграть назад» от сценариста «Большой маленькой лжи»?

Сериал HBO, претендующий потенциально на звание главного хита этого октября, начинается, как театр с вешалки, с метафоричной заставки-спойлера. Рыжеволосая кудрявая девочка в платье с кружевами, как для первого причастия, прыгает, стоит, улыбается, смеется, трясет снежный шар и лопает мыльный пузырь под идиллическую песню Dream a Little Dream Of Me. Как тот же мыльный пузырь исчезнет и долгая счастливая (привилегированная, белая) жизнь главной героини Грейс Фрейзер — психотерапевта с Верхнего Ист-Сайда, которую играет рыжеволосая и кудрявая Николь Кидман. В оригинале сериал называется Undoing (в переводе — уничтожение, разрушение) и да, это тоже немного спойлер того, что же будет происходить. Но все по порядку. «Отыграть назад» сделан по-ученически старательно, как будто по сценарным и режиссерским учебникам, поэтому начать надо также: с диспозиции. Она, к слову, занимает весь первый эпизод (всего их шесть).