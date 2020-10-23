С 26 октября в России стартует притворяющаяся то детективом, то триллером семейная драма о неверности и кризисе брака «Отыграть назад» с Николь Кидман, Хью Грантом и Дональдом Сазерлендом. «Собака.ru» посмотрела главный сериал октября про зиму (и убийство) в Нью-Йорке и рассказывает, что не так с проектом сценариста «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли и режиссера «Птичьего короба» Сюзанны Бир.
Николь Кидман, Хью Грант и Нью-Йорк: Что не так с сериалом «Отыграть назад» от сценариста «Большой маленькой лжи»?
Сериал HBO, претендующий потенциально на звание главного хита этого октября, начинается, как театр с вешалки, с метафоричной заставки-спойлера. Рыжеволосая кудрявая девочка в платье с кружевами, как для первого причастия, прыгает, стоит, улыбается, смеется, трясет снежный шар и лопает мыльный пузырь под идиллическую песню Dream a Little Dream Of Me. Как тот же мыльный пузырь исчезнет и долгая счастливая (привилегированная, белая) жизнь главной героини Грейс Фрейзер — психотерапевта с Верхнего Ист-Сайда, которую играет рыжеволосая и кудрявая Николь Кидман. В оригинале сериал называется Undoing (в переводе — уничтожение, разрушение) и да, это тоже немного спойлер того, что же будет происходить. Но все по порядку. «Отыграть назад» сделан по-ученически старательно, как будто по сценарным и режиссерским учебникам, поэтому начать надо также: с диспозиции. Она, к слову, занимает весь первый эпизод (всего их шесть).
Красавица и умница с благодатным именем Грейс (Николь Кидман) по утрам провожает на работу обаятельного мужа-онколога (Хью Грант) и играющего на скрипке сына (Ноа Джуп из «Тихого места») в частную школу, принимает в психотерапевтическом кабинете пациентов, готовится выпустить обреченную стать бестселлером первую книгу и участвует в подготовке благотворительного аукциона с комитетом из таких же успешных привилегированных матерей учеников начальных классов. Еще у нее есть богатый и влиятельный отец (Дональд Сазерленд) и любимый Нью-Йорк, по которому она гуляет в зеленом пальто, так идущем к ее цвету волос. Фоном для прогулок звучит Вивальди, для утренних сборов Чайковский. Мечта, которую кому угодно хотелось бы «отыграть назад»! Но всем, кто рос на советском и постсоветском пространстве прекрасно известно, что жизнь не возможно повернуть (отыграть) назад и время ни на миг не остановишь. Зрителям обещали чуть ли не спин-офф «Большой маленькой лжи», поэтому пора разрушать эту башню из слоновой (опять же белой) кости.
На заседание чинного школьного комитета врывается пышущая жизнью и здоровьем Елена (итальянка Матильда Де Анхелис), чей сын попал в элитное частное заведение по гранту. Прямо за общим столом она кормит грудью новорожденную дочь и вызывающе смотрит на Грейс, преследует ее обнаженной в спортзале и смотрит на нее полными слез «лисьими», как у Беллы Хадид, глазами. К концу первого эпизода не станет как Елены (это не спойлер, труп обнаруживают на первых секундах сериала), так и счастливой жизни успешной психотерпевта. Муж Грейс исчезнет, а она все оставшиеся пять серий будет пытаться понять, с кем жила рядом все эти годы, социопат ли ее супруг и мог ли пойти на преступление.
«Отыграть назад» лавирует между триллером и детективом. Каждый эпизод заканчивается клифхэнгером, меняющим всю картину. Персонажи произносят монологи, которые должны по идее заставить их подозревать. Но не надо обольщаться, в большей степени это все же драма про девальвацию института брака, несчастные по-своему семьи и отсутствие настоящей близости.
Чтобы подчеркнуть, что история рассказана с перспективы Грейс, обладательница «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке Сюзанна Бир (за «Месть») буквально все время фокусируется на глазах Николь Кидман — вдруг вы иначе не считаете прием. Режиссер Бир и сценарист Келли не верят зрителю, как обманутая жена Грейс своему мужу Джонатану. Впрочем, возможно, дидактика — это то, что мы все заслужили, обратная сторона невнимательного фонового смотрения.
Австралийка Кидман, канадец Сазерленд и юный британец Джуп вполне убедительны в амплуа коренных жителей Нью-Йорка, которые не хотели бы, а живут на Манхеттене. А вот для лондонца Гранта переход не прост. В трагичных сценах он так нелепо жестикулирует, будто его актерским коучем был Вуди Аллен (хотя его можно понять, кто, как не Аллен, еще ассоциируется с Нью-Йорком?). Да и вообще королева драмы Кидман — та самая трепетная лань, которую не стоит впрягать в одну кинотелегу с конем — мастером ромкомов Хью Грантом: на его фоне ее драматизм зашкаливает, его фирменное обаяние не срабатывает.
Но есть и хорошие новости. Во-первых, для любителей славянского следа композиторами сериала стали братья Евгений и Александр Гальперины — выросшие в Киеве и Париже выходцы из Челябинска, сочинившие музыку к «Нелюбви» Звягинцева, проектам Бессона и Фархади. Во-вторых, поездки в Нью-Йорк сейчас затруднены, поэтому многочисленные прогулки Грейс по городу работают как мысленный телепорт. И, наконец, любой проект с Николь Кидман, к тому же в пандемические времена, это радость. Даже если он слишком затянут, дидактичен и предсказуем.
Сериал «Отыграть назад» в России будет выходить с 26 октября на «Амедиатеке».
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