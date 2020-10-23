Николь Кидман, Хью Грант и Нью-Йорк: Что не так с сериалом «Отыграть назад» от сценариста «Большой маленькой лжи»?

Красавица и умница с благодатным именем Грейс (Николь Кидман) по утрам провожает на работу обаятельного мужа-онколога (Хью Грант) и играющего на скрипке сына (Ноа Джуп из «Тихого места») в частную школу, принимает в психотерапевтическом кабинете пациентов, готовится выпустить обреченную стать бестселлером первую книгу и участвует в подготовке благотворительного аукциона с комитетом из таких же успешных привилегированных матерей учеников начальных классов. Еще у нее есть богатый и влиятельный отец (Дональд Сазерленд) и любимый Нью-Йорк, по которому она гуляет в зеленом пальто, так идущем к ее цвету волос. Фоном для прогулок звучит Вивальди, для утренних сборов Чайковский. Мечта, которую кому угодно хотелось бы «отыграть назад»! Но всем, кто рос на советском и постсоветском пространстве прекрасно известно, что жизнь не возможно повернуть (отыграть) назад и время ни на миг не остановишь. Зрителям обещали чуть ли не спин-офф «Большой маленькой лжи», поэтому пора разрушать эту башню из слоновой (опять же белой) кости.

На заседание чинного школьного комитета врывается пышущая жизнью и здоровьем Елена (итальянка Матильда Де Анхелис), чей сын попал в элитное частное заведение по гранту. Прямо за общим столом она кормит грудью новорожденную дочь и вызывающе смотрит на Грейс, преследует ее обнаженной в спортзале и смотрит на нее полными слез «лисьими», как у Беллы Хадид, глазами. К концу первого эпизода не станет как Елены (это не спойлер, труп обнаруживают на первых секундах сериала), так и счастливой жизни успешной психотерпевта. Муж Грейс исчезнет, а она все оставшиеся пять серий будет пытаться понять, с кем жила рядом все эти годы, социопат ли ее супруг и мог ли пойти на преступление.