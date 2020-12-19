Как будут работать кинотеатры Петербурга в новогодние праздники? Объясняют в Смольном

В частности, до 10 января количество зрителей в зале не должно превышать 50 человек, но не более 25% от общей вместимости зала. Кинопоказы не нужно будет согласовывать. С 11 января по 15 января заполняемость в кинотеатрах все также не должна будет превышать 25 процентов, но ограничение в 50 человек перестанет действовать. Киносеансы, превышающие численностью эту цифру, необходимо будет согласовывать с комитетом.