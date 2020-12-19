Как будут работать кинотеатры Петербурга в новогодние праздники? Объясняют в Смольном

В период новогодних праздников, с 30 декабря по 10 января, приостановят работу музеи, театральные и концертные площадки. При этом кинотеатры не закроются для посетителей, однако придется соблюдать некоторые ограничения. Об этом сообщили в городском комитете по культуре.
В частности, до 10 января количество зрителей в зале не должно превышать 50 человек, но не более 25% от общей вместимости зала. Кинопоказы не нужно будет согласовывать. С 11 января по 15 января заполняемость в кинотеатрах все также не должна будет превышать 25 процентов, но ограничение в 50 человек перестанет действовать. Киносеансы, превышающие численностью эту цифру, необходимо будет согласовывать с комитетом.
Ранее мы писали о том, что кинотеатры планировали увеличить число сеансов на востребованные фильмы в новогодние праздники. «Кино остается практически единственным способом отметить Новый год, потому что елки отменили, рождественские ярмарки отменили. Я думаю, что люди захотят отдыхать от негатива, поэтому надеюсь, что они пойдут в кино», — сказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Напомним, в Петербурге уже введены новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Вслед за городом их ввели в Ленинградской области. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.
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