Кинотеатры планируют увеличить количество сеансов в новогодние каникулы

В прокат должны выйти сразу несколько российских премьер, в том числе блокбастер «Огонь» Алексея Нужного, «Серебряные коньки» Михаила Локшина, «Последний богатырь: Корень зла» Дмитрия Дьяченко и другие. Березин добавил, что до пандемии зрители больше всего ходили в кинотеатры 2, 3 и 4 января, но в следующем году в связи с ограничениями интерес может сохраниться на протяжении всех праздничных каникул.



«Кино остается практически единственным способом отметить Новый год, потому что елки отменили, рождественские ярмарки отменили. Я думаю, что люди захотят отдыхать от негатива, поэтому надеюсь, что они пойдут в кино», — сказал Березин.