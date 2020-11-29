Кинотеатры планируют увеличить количество сеансов в новогодние каникулы

Кинотеатры увеличат число сеансов на востребованные фильмы в новогодние праздники. Об этом рассказал ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
В прокат должны выйти сразу несколько российских премьер, в том числе блокбастер «Огонь» Алексея Нужного, «Серебряные коньки» Михаила Локшина, «Последний богатырь: Корень зла» Дмитрия Дьяченко и другие. Березин добавил, что до пандемии зрители больше всего ходили в кинотеатры 2, 3 и 4 января, но в следующем году в связи с ограничениями интерес может сохраниться на протяжении всех праздничных каникул.
«Кино остается практически единственным способом отметить Новый год, потому что елки отменили, рождественские ярмарки отменили. Я думаю, что люди захотят отдыхать от негатива, поэтому надеюсь, что они пойдут в кино», — сказал Березин.
По его словам, сейчас кинотеатры планируют давать больше кинозалов на востребованные фильмы, а также увеличивать число сеансов утром и днем.
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