26 главных выставок июня 2026-го, ради которых стоит приехать в Петербург

Актуальное искусство индийских художников-суперзвезд в Эрмитаже, работы братьев Маковских в Музее Фаберже, новое пространство арт-группы «Паразит» и хлебные скульптуры рок-звезды совриска Андрея Кузькина. Рассказываем, какие экспозиции, стартующие в июне, точно не стоит пропускать.
ГЛАВНОЕ
Афра Шафик. То, не знаю что. 2020-2023
«О сладости мира. Современное искусство Индии», Главный штаб Эрмитажа (12+)
«Хинди руси бхай бхай» — в Главном штабе стартовала масштабная выставка-болливудский блокбастер суперзвезд актуального искусства Индии (впервые за 15 лет!). Высокие вибрации раздают 11 художников, чьи работы замиксованы с эрмитажной коллекцией. Настенные росписи монастырей Шелкового пути зарифмованы с первой (!!!) в истории Эрмитажа гейм-инсталляцией исследовательницы феномена популярности советских детских книг в ее родном Бангалоре Афры Шафик. Работы авторов с MoMA и Tate Modern в бэкграунде Равиндера Редди и Пушпамалы Н.— с древними могольскими миниатюрами.
Актуальность арта — на роскошном максимуме: например, среди участниц — Сумакши Сингх. Художница прямо сейчас показывает на Венецианской биеннале тотальную инсталляцию из кружева и стали о снесенном в Нью-Дели доме, где ее семья жила 74 года. И важно: для эрмитажной выставки Сингх специально создала новую работу.
До 4 октября
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Валентин Серов. Анна Павлова в балете «Сильфиды». Эскиз афиши-плаката «Русских сезонов» в Париже. 1909
«Великая. Образ женщины в русском искусстве», Михайловский дворец Русского музея (0+)
В 11 парадных залах покажут более 300 произведений Ильи Репина, Карла Брюллова, Валентина Серова, Ивана Крамского, Николая Ге, Бориса Кустодиева, Дмитрия Левицкого, Алексея Венецианова, Константина Маковского и других художников XVIII – начала XX века. Проект объединяет живописные, скульптурные и графические портреты женщин, которые не только жили в Петербурге, но и влияли на развитие истории, мысли, общественных нравов и вкусов. Среди героинь — императрицы, великие княгини (впервые покажут автопортрет Ольги Александровны Романовой!), аристократки, писательницы, меценатки, актрисы и балерины, художницы и музы.
С 6 июня по 11 января
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Андрей Кузькин. Фрагмент работы "Герои левитации"
«Андрей Кузькин. Второй круг», Левашовский хлебозавод (16+)
Персональная выставка одного из самых выдающихся современных художников, перформера, акциониста и скульптора Андрея Кузькина. Центральная работа «Герои левитации» — инсталляция из трех четырехметровых фигур, сделанных из хлебного мякиша, одного из главных медиумов автора. На открытии зрители также увидят новый перформанс Кузькина, отсылающий к уже ставшей классикой работе «По кругу».
Во вторую часть экспозиции включили фотографии из книги художника «Путешествие деревянного чемодана 2». А еще — сам упомянутый деревянный чемодан. С ним Кузькин отправился в поездку в село Потапьево в поисках следов своих предков.
С 20 июня по 26 июля
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ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Балет. Земные боги», Театральный музей (16+)
Выставка посвящена переменам в мужском балете в XX веке. Спойлер: роль танцовщика перестала сводиться лишь к поддержке балерины. Показывают фото со сценическими образами, воплощенными культовыми артистами петербургско-ленинградской школы. Среди них — Владимир Васильев, Юрий Григорович, Вахтанг Чабукиани, Константин Сергеев, Юрий Соловьев, Леонид Якобсон, Аскольд Макаров и Олег Виноградов. Эти «земные боги» создавали новые героические амплуа и постановки, а еще редактировали классические балеты XIX века, кардинально усложняя их хореографию.
До 31 января
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Михаил Крылов. Эскиз Аллегорической композиции. Фрамент с барельефом мецената
«Вилла русского мецената», Строгановский дворец Русского музея (0+)
Парадные залы на втором этаже дворца превратили в фантазию о загородном доме просвещенных меценатов Российской империи. Среди главных героев проекта — друг Ломоносова Иван Шувалов, издатели журнала «Мир искусства» Савва Мамонтов (помогал Серову, Коровину, Васнецову) и Мария Тенишева (собирала акварели, основывала художественные школы), а также первый владелец самого дворца — граф Александр Строганов.
В экспозицию вошло около 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства (от каминного экрана с вышивкой XIX века до ваз фабрики Бергенфельда!).
До 26 октября
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Анастасия Нелюбина. Меланхоличный минотавр
«Безбашенная выставка. Современные метаморфозы Серебряного века», «Общество поощрения художеств» (18+)
Выставку приурочили к двум знаковым датам: 160-летию поэта-символиста Вячеслава Иванова и 120-летию «Башни» — квартиры все того же Иванова и его жены, писательницы Лидии Зиновьевой-Аннибал. У них собирались Белый, Мережковский, Гиппиус, Брюсов, Гумилев, Кузмин, Хлебников и мирискусники. Покажут при этом работы современных петербургских художников Беллы Матвеевой, Анастасии Нелюбиной и Федора Олевского. Логика сближения: они также возрождают синтез искусств, характерный для акторов Серебряного века.
До 31 августа
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Сергей Фалин. Без названия (из цикла «Магия превращения»). 1976
«Санкт-Петербург. Город в двух веках», «Росфото» (0+)
Через снимки архитектурных достопримечательностей, жанровые сюжеты, хронику блокадных лет и повседневные репортажные зарисовки проект рассказывает, как развивался «самый умышленный в мире» город. А также какими были художники, запечатлевшие его образ. В экспозицию вошли отпечатки от первых съемок Петербурга Альфреда Лоренса в 1860-х и снимков, созданных в дореволюционном фотоателье Карла Буллы, до кадров 1980–1990-х.
Среди авторов — Борис Игнатович, Борис Кудояров, Борис Смелов, Сергей Фалин, Борис Михалевкин, Валерий Дегтярев, Сергей Компанийченко, Александр Китаев, Сергей Свешников и Алексей Титаренко.
До 26 июля
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Татьяна Шишмарева. Окно в городе. 1980-е
«Окно, в котором... Собрание Власовых-Шишмаревой», KGallery (18+)
Выставка посвящена трем поколениям семьи ленинградско-петербургских мастеров и их окружения. Среди них — Валентин Серов, Борис Григорьев, Владимир и Сарра Лебедевы, Николай Лапшин, Николай Тырса, Александр Яковлев, Георгий Верейский и Александр Ведерников. Вынесенное в название проекта окно находилось в доме Власовых-Шишмаревой в Комарове, и его неоднократно изображали художники. Фан-факт: в галерее даже воссоздадут интерьер дома, где оно находилось.
С 17 июня по 13 сентября
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«Маршрут 22», галерея «Гараж» (12+)
Выставочный проект родился из совместных усилий арт-дуэта МишМаш и школы современного искусства «ШОВ». В итоге в нем принял участие 61 автор из 27 городов. Все они (каждый в своей локации!) проехались на общественном транспорте под номером 22 и задокументировали свой опыт. То, что получилось — карты, фотографии остановок и триггерных ситуаций — можно увидеть в галерее Марины Абаджевой «Гараж». Напомним, она находится в настоящем гараже-ракушке, который обещают снести в ближайшее время.
С 4 по 30 июня (или пока не снесут «Гараж»)
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Фрагмент из видеоарта Марьи Дмитриевой
«Пик неопределенности», Anna Nova (16+)
Выставка художниц Марьи Дмитриевой и Елены Немковой под кураторством Дмитрия Белкина. Покажут созданные специально для выставки скульптуру из металла, минералов и стекла, живопись, инсталляцию, видео и керамические объекты. Все они становятся элементами запутанного ландшафта, где мы якобы оказались, потеряв привычные ориентиры.
С 19 июня по 9 августа
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Константин Маковский. Суд Париса. 1889
«Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная», Музей Фаберже (12+)
Показывают 168 работ братьев Маковских. В том числе девять полотен из Музея искусств Узбекистана, которые никогда не выставлялись в постсоветской России. Центральным экспонатом стала огромная картина Константина Маковского «Суд Париса» из коллекции Музея Фаберже. Когда-то она создавалась для Всемирной выставки в Париже в 1889 году. Живопись дополнили ювелирными шкатулками с эмалевыми миниатюрами по мотивам работ старшего из братьев — Константина.
До 13 сентября
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Перформанс Елены Ковылиной "Саженцы"
«Фокус: Перформанс», Myth Gallery (16+)
Самая темпоральная выставка лета. В течение двух месяцев в галерее Myth будут проходить перформансы разных авторов (начала Елена Ковылина, закончат Inner Company). Параллельно пространство галереи будет также постепенно наполняться следами-артефактами после их проведения. Предполагается два режима просмотра: по субботам можно посетить само действие, а в остальные дни — увидеть, что осталось после перформансов.
До 19 июля
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Виталий Пушницкий. Земля. Свидетель №1. 2025
«Земля», Marina Gisich Gallery (16+)
Персональная выставка суперзвезды совриска Виталия Пушницкого. В нее войдут серия живописи, керамика (к этому медиуму автор обращается впервые!) и эссе «Воскресенье». Параллельно художник совместно с Marina Gisich Gallery выпустит книгу. Экспозиция сосредоточится вокруг момента перехода, завершения и обновления.
С 12 июня по 10 сентября
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Евгений Юфит. Оттепель
«На ножках», «Павильон» в Новой Голландии (16+)
Кочующий проект, посвященный состоянию транзита в искусстве, стартовал в этом году в Казани. А теперь добрался и до Петербурга. Среди авторов — Константин Звездочетов, Евгений Юфит, Александра Паперно и другие. Медиумы — от детской графики до инсталляции и перформансов. Темы: порог, укрытие, тревога и перемещение.
До 19 июля
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Эмиль Огюст Шарль Каролюс-Дюран. Портрет барона Александра Людвиговича Штиглица. 1876
«Барон Штиглиц. "Подвиг просвещенной благотворительности". К 150-летнему юбилею Центрального училища технического рисования барона А. Л. Штиглица», Манеж Малого Эрмитажа (12+)
Музей при училище Штиглица основали в 1878 году. Он был призван воспитывать у студентов художественный вкус и понимание эволюции стилей. Для этого на международных аукционах и у известных зарубежных и российских антикваров и коллекционеров закупали экспонаты, связанные с ремеслами, декоративную графику и книги. В 1923-м музей вместе со всей коллекцией (более 24 тысяч вещей!) перешел в ведение Эрмитажа. Среди этих предметов — немало шедевров мирового уровня. Некоторые из них на выставке представят впервые.
С 27 июня по 4 октября
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Андрей Сикорский
«Пять бит и двадцать пять рюх. Игра началась», БКЦ «Нота» (12+)
Выставка станет первым этапом мультиформатного проекта «Фиджитал городки» (в него также включат образовательные мероприятия, VR-часть и даже реальные турниры по городошному спорту). В экспозиции — пять арт-объектов от пяти художников (Павел Игнатьев, Вера Петровская, Андрей Сикорский, Надежда Бей, Наталья Феофилова-Фетинг), переосмысляющих традиционную русскую игру.
С 11 июня по 30 августа
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Нариман Калашников. Девочка с ежом. 2026
«Интродуцент», NameGallery (16+)
Персональная выставка художника из арт-объединения «Паразит» Наримана Калашникова. Вынесенное в название понятие «Интродуцент» обозначает растение, перенесенное в чужую среду. Таким «растением» неожиданно для себя оказался сам художник, который во время подготовки проекта был вынужден покинуть Россию и вернуться в Казахстан, где прошло его детство. Серия создавалась между Петербургом и Актау — в состоянии разрыва с привычной жизнью и необходимости заново выстраивать свою идентичность.
До 18 июля
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Алексей Венецианов. Класс рисования в Академии художеств
«Телосложение. Законы конструкции. Рисование с оригиналов, с гипсов, с натуры», Музей Академии художеств (12+)
Выставка продолжает цикл экспозиций, посвященных процессу образования в Императорской Академии художеств в XVIII–XIX веках. Покажут живопись и рисунки Брюллова, Кипренского, Греза и других художников, связанные с изучением анатомии. А еще медицинские инструменты середины XIX века, экорше и анатомические препараты, приготовленные Фредериком Рюйшем в конце XVII — начале XVIII века.
С 6 июня по 13 сентября
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«Метаморфозы материи», галерея OpenYou (12+)
На групповой выставке задаются вопросом: что сильнее влияет на результат творческого процесса — авторская воля или сопротивляющаяся ей материя? Показывают графику, скульптуры и объекты в сопровождении дневниковых записей. Среди авторов — Илья Шалашов, Владимир Горбунов, Антон Шульгин и другие.
До 21 июня
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Г. А. В. Траугот. Иллюстрация к повести Елены Кршижановской «Человек решает сам». 1963
«Цирк Г.А.В. Траугот», Западный павильон Михайловского замка (12+)
Показывают более 150 работ художественной династии Трауготов, посвященные цирку. В экспозицию вошли книжные иллюстрации (в том числе неизданные), графика и фарфор. А еще аркадная игра, в которой можно почувствовать себя силачом, акробатом или дрессировщиком. Большинство произведений раньше нельзя было встретить на выставках.
До 31 августа
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Айно. Очаровательная угроза. 2026
«Корпорация счастья», Центр современного искусства имени Сергея Курехина (16+)
Покажут работы выпускников магистратуры «Искусство и наука» Университета ИТМО. Кураторы отобрали 25 молодых художников с самыми интересными проектами. Объединяет все произведения междисциплинарный подход.
С 27 июня
Подробнее будет здесь
Светлана Федорова
«Птица за птицей», библиотека «Лес» (16+)
В пространстве еще не открывшейся библиотеки показывают современное искусство давно знакомых петербургской арт-публике авторов. В списке — Антонина Фатхуллина, Вера Светлова, Станислав Казимов, Эмилия Санги и другие. В экспозицию включили текстиль, объекты из стекла и металла, керамику, цифровые и экспериментальные медиумы.
До 15 июня
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«Столбняк», галерея «Сарай» (12+)
Персональная выставка Коли Садовника продолжает кураторскую серию Петра Белого «Было/Не было». Зрителям показывают характерные для художника объекты из газобетонных блоков. На них можно попытаться прочесть ускользающие поэтические строчки. Это не вымышленный или мертвый язык, а русские слова, записанные латиницей.
До 20 июня
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Дуэт Или и Павлов
«Фа. Соль. Мажор!», галерея «Паразит» (16+)
Самое многочисленное арт-объединение города «Паразит» открывает новое пространство на набережной Карповки. Стартуют проектом, в котором участвуют 25 авторов. Обещают сделать акцент на швах, отделяющих одного художника от других, и социальном клее, их связывающем.
С 5 июня по 18 июля
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Пабло Пикассо. Герника (Этюд)
«Пабло Пикассо. Параграфы», культурный квартал «Брусницын» (16+)
Покажут 61 литографию из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции, которые подсвечивают разные периоды творчества Пикассо. Важно: можно будет увидеть 37 эскизов к «Гернике», отражающие ужасы войн.
С 5 июня по 8 ноября
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Fristad, галерея «Транзитная зона» (6+)
Выставка Константина Ставрова, художника и сооснователь арт-проекта Invalid House, лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» проходит в галерее, расположенной в советском здании автобусной остановки между Комарово и Зеленогорском. В центре экспозиции находится огромный выворотень (корневая система упавшего дерева), сводчатый потолок покрыт рисунком в технике копчения свечой, представлена серия негрунтованных холстов в смешанной технике с использованием огня. В проект также включены грибы, выращенные петербургскими культиваторами Farming Utopia.
Все это — свободный город. Именно так со шведского дословно переводится «fristad». Впрочем, слово может означать убежище, укрытие, тихую гавань и даже святилище.
До 27 июня
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