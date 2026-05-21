Снимки Смелова, Кудоярова, Игнатовича покажут в «Росфото» на выставке о визуальной истории Петербурга

3 июня в выставочном центре «Росфото» открывается выставка петербургской городской фотографии «История в двух веках». Через снимки архитектурных достопримечательностей, жанровые сюжеты, хронику военных лет и повседневные репортажные зарисовки проект расскажет, как развивался сам город с «умышленным» характером и художники, которые его запечатлели.

Экспозиция охватит путь от первых съемок Петербурга Альфреда Лоренса в 1860-х и снимков, созданных в дореволюционном фотоателье Карла Буллы, до кадров 1980–1990-х годов. Среди прочих представят работы Бориса Игнатовича, Бориса Кудоярова, Бориса Смелова, Сергея Фалина, Бориса Михалевкина, Валерия Дегтярева, Сергея Компанийченко, Александра Китаева, Сергея Свешникова и Алексея Титаренко.