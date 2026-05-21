Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Снимки Смелова, Кудоярова, Игнатовича покажут в «Росфото» на выставке о визуальной истории Петербурга

«История в двух веках» начнется 3 июня.

Сергей Фалин. Без названия (из цикла «Магия превращения»). 1976
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Сергей Фалин. Без названия (из цикла «Магия превращения»). 1976

3 июня в выставочном центре «Росфото» открывается выставка петербургской городской фотографии «История в двух веках». Через снимки архитектурных достопримечательностей, жанровые сюжеты, хронику военных лет и повседневные репортажные зарисовки проект расскажет, как развивался сам город с «умышленным» характером и художники, которые его запечатлели.

Экспозиция охватит путь от первых съемок Петербурга Альфреда Лоренса в 1860-х и снимков, созданных в дореволюционном фотоателье Карла Буллы, до кадров 1980–1990-х годов. Среди прочих представят работы Бориса Игнатовича, Бориса Кудоярова, Бориса Смелова, Сергея Фалина, Бориса Михалевкина, Валерия Дегтярева, Сергея Компанийченко, Александра Китаева, Сергея Свешникова и Алексея Титаренко.

Сергей Компанийченко. Ангел над площадью, 2001
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Сергей Компанийченко. Ангел над площадью, 2001

Вадим Егоровский. Большой Сампсониевский проспект. 1960
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Вадим Егоровский. Большой Сампсониевский проспект. 1960

Владимир Антощенков. Без названия. 1990-е
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Владимир Антощенков. Без названия. 1990-е

Борис Смелов. Панорама Невы и стрелки Васильевского острова. 1970–1990-е
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Борис Смелов. Панорама Невы и стрелки Васильевского острова. 1970–1990-е

Фотоискусство находится в постоянном диалоге с городом. Исторические снимки с образами Петербурга сформировали классическую школу ленинградской фотографии: ее стили, течения и визуальный язык самобытных мастеров. Фотографы, в свою очередь, фиксировали явления городской жизни, недоступные будничному взгляду прохожего, и своей практикой вписали само место в Большую Историю.

Новая выставка продолжит цикл проектов «Росфото», посвященных визуальной истории Петербурга — Ленинграда. Среди ее предшественников — экспозиция «Петербург в фотографии XIX века», в которой фокусировались на наследии Альфреда Лоренса, Альберта Фелиша и Карла Буллы. В летнем проекте дореволюционные снимки дополнят фотографией новейшего времени из коллекции музея.

Борис Игнатович. Арка Главного штаба (вид на Дворцовую площадь). 1931
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Борис Игнатович. Арка Главного штаба (вид на Дворцовую площадь). 1931

Евгений Халдей. Без названия. 1954
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Евгений Халдей. Без названия. 1954

Евгений Халдей. Белые ночи. 1950-е
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Евгений Халдей. Белые ночи. 1950-е

Андрей Николаев. Утро. 1970–1980-е
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Андрей Николаев. Утро. 1970–1980-е

«История в двух веках» продлится с 3 июня по 26 июля на Большой Морской, 35 (Парадный корпус, 2 этаж). Вход по билетам «Росфото».

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: