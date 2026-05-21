Снимки Смелова, Кудоярова, Игнатовича покажут в «Росфото» на выставке о визуальной истории Петербурга

«История в двух веках» начнется 3 июня.
Сергей Фалин. Без названия (из цикла «Магия превращения»). 1976
3 июня в выставочном центре «Росфото» открывается выставка петербургской городской фотографии «История в двух веках». Через снимки архитектурных достопримечательностей, жанровые сюжеты, хронику военных лет и повседневные репортажные зарисовки проект расскажет, как развивался сам город с «умышленным» характером и художники, которые его запечатлели.
Экспозиция охватит путь от первых съемок Петербурга Альфреда Лоренса в 1860-х и снимков, созданных в дореволюционном фотоателье Карла Буллы, до кадров 1980–1990-х годов. Среди прочих представят работы Бориса Игнатовича, Бориса Кудоярова, Бориса Смелова, Сергея Фалина, Бориса Михалевкина, Валерия Дегтярева, Сергея Компанийченко, Александра Китаева, Сергея Свешникова и Алексея Титаренко.
Фотоискусство находится в постоянном диалоге с городом. Исторические снимки с образами Петербурга сформировали классическую школу ленинградской фотографии: ее стили, течения и визуальный язык самобытных мастеров. Фотографы, в свою очередь, фиксировали явления городской жизни, недоступные будничному взгляду прохожего, и своей практикой вписали само место в Большую Историю.
Новая выставка продолжит цикл проектов «Росфото», посвященных визуальной истории Петербурга — Ленинграда. Среди ее предшественников — экспозиция «Петербург в фотографии XIX века», в которой фокусировались на наследии Альфреда Лоренса, Альберта Фелиша и Карла Буллы. В летнем проекте дореволюционные снимки дополнят фотографией новейшего времени из коллекции музея.
«История в двух веках» продлится с 3 июня по 26 июля на Большой Морской, 35 (Парадный корпус, 2 этаж). Вход по билетам «Росфото».
