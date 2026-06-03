В Западном павильоне Михайловского замка открылся проект «Цирк Г.А.В. Траугот» в честь 95-летия Александра Траугота, представителя знаменитой династии художников и иллюстраторов с миллионами фолловеров — на книгах с их рисунками выросли многие поколения детей! В экспозиции — более 150 работ (большинство выставляются впервые!). Собака.ru рассказывает, как филиал Русского музея стал цирковой ареной с клоунами, акробатами и дрессировщиками.
Александр Траугот. В цирке. Вторая половина 1940-х
Вход в цирк
Впервые образ цирка у Трауготов возник в 1940-х — в детских и юношеских рисунках Александра. На выставке отдельные листы, причудливые и местами довольно мрачные, отражают то ли опасность циркового искусства, то ли дух околовоенного времени, то ли общий меланхолический характер, свойственный в то время творчеству художника. (Это, к слову, едва не привело к его отчислению из художественной школы.)
ГАВ Траугот. Цирк. 1950-е
Влияние Владимира Лебедева
Следующий пример обращения к цирковой теме в творчестве художников — разрозненные литографии, созданные в середине 1950-х. В них — особенно в манере изображать животных — заметно влияние ленинградского графика Владимира Лебедева. И неудивительно: в интервью Собака.ru 2022 года Александр Траугот вспоминает: «У нас в семье никогда не было детских книг. Вообще. Мой брат в девять лет больше всего любил исторические хроники Шекспира, знал наизусть и декламировал огромные куски. Но вот рисунки в детской были всегда. Например, Владимира Лебедева к “Цирку” Маршака. Стихи Маршака мы, может, и не читали, а рисунки из книги вырвали и наклеили на стену среди других работ — наших и родителей».
Маршак, Попов и Карандаш
Позже, уже в начале 1960-х, Трауготы подготовили собственные иллюстрации к стихотворению «Цирк» Маршака. При этом художники не подражают Лебедеву — это уже «трауготовская» стилистика. Издание не было опубликовано, а иллюстрации к нему оказались утрачены. К счастью, сохранились эскизы, которые и демонстрируют на выставке. Здесь с легкостью узнается клоуны Карандаш и Олег Попов (с ним Александра Траугота связывали дружеские отношения). Позже братья Трауготы создали также их фарфоровые фигурки. Отдельно Олега Попова можно также увидеть в линогравюрах к книге «Веселые клоуны». Она, как и «Цирк», не вышла, но была частично опубликована в журнале «Мурзилка».
ГАВ Траугот. Иллюстраия к повести Елены Кршижановской Человек решает сам. 1963
«Сам решу»
Смысловым центром экспозиции кураторы называют иллюстрации к повести Елены Кршижановской «Человек решает сам» — рассказу о подростке, который хочет стать акробатом и открывает для себя мир цирка. Для нее Трауготы создали множество рисунков. В каждом, даже совсем небольшом, безошибочно узнается их почерк.
Цирк вне цирка
За пределы детской литературы цирковая тема на выставке выходит в иллюстрациях к роману о династии клоунов «Братья Земганно». Тот был написан Эдмоном Гонкуром в память о брате Жюле.
Кроме того, образ цирка (хотя и не напрямую) у Трауготов возникает в оформлении книги «686 забавных превращений»; рисунках к сказкам Андерсена и к пьесе «Вторник Мэри» Михаила Кузмина. В этом проявляется их интерес к комедии дель арте и прогрессивному кинематографу начала XX века. Тот, тоже был связан с цирковой эстетикой. Яркий пример — эссе Сергея Эйзенштейна «Монтаж аттракционов», которое прямо предлагает строить зрелища по принципам цирка.
Французский цирк
Отдельного внимания на выставке заслуживают зарисовки бродячего цирка, созданные во Франции. В них одними из главных персонажей становятся сами зрители. Они показаны как полноправные участники происходящего, за реакциями которых наблюдают в свою очередь посетители выставки.
Не только графика
Образы цирка показывают и в керамике — фигурки, росписи и даже 3D-визуализация. Также в одном из залов крутят запись интервью Александром Трауготом, в другом — стена превращена в экран аркадной игры, где можно почувствовать себя акробатом, силачом или дрессировщиком.
На втором этаже выставки выделены места для рисования. Так что в «Цирк Г.А.В. Траугот» можно смело отправляться с детьми.
Выставка «Цирк Г.А.В. Траугот» пробудет в Павильоне Михайловского замка на Инженерной, 8 до 31 августа. Подробнее здесь.
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