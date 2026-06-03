Цирк вне цирка

За пределы детской литературы цирковая тема на выставке выходит в иллюстрациях к роману о династии клоунов «Братья Земганно». Тот был написан Эдмоном Гонкуром в память о брате Жюле.

Кроме того, образ цирка (хотя и не напрямую) у Трауготов возникает в оформлении книги «686 забавных превращений»; рисунках к сказкам Андерсена и к пьесе «Вторник Мэри» Михаила Кузмина. В этом проявляется их интерес к комедии дель арте и прогрессивному кинематографу начала XX века. Тот, тоже был связан с цирковой эстетикой. Яркий пример — эссе Сергея Эйзенштейна «Монтаж аттракционов», которое прямо предлагает строить зрелища по принципам цирка.