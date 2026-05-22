В Музее Фаберже покажут 168 работ братьев Маковских (с эмалированными шкатулками по мотивам картин!)

Девять полотен из Музея искусств Узбекистана экспонируют в современной России впервые.

Константин Маковский. Суд Париса. 1889
3 июня в Музее Фаберже открывается выставка «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная». В экспозицию войдут 168 работ братьев: 81 кисти Константина и 87 — Владимира. Помимо полотен из собрания музея, впервые в постсоветской России покажут девять работ Маковских из собрания Государственного музея искусств Республики Узбекистан.

Проект приурочили к 180-летию Владимира Маковского. Название «Любовь земная и любовь небесная» отсылает к полотну Тициана. Аллегория любви расширяет фокус восприятия и позволяет увидеть внимание к человеку, присущее творчеству обоих братьев, не похожих друг на друга стилистически.

Константин Маковский. Католический проповедник. 1870
Константин Маковский. Боярышня у окна. 1890-е
Владимир Маковский. Автопортрет. 1905
В центре выставки — огромная картина Константина Маковского «Суд Париса» из коллекции Музея Фаберже, созданная для Всемирной выставки в Париже в 1889 году. Живопись дополнят ювелирными шкатулками с эмалевыми миниатюрами по мотивам работ Константина.

Ретроспектива охватит экспонаты из 30 музеев и десяти частных собраний. География коллекций — от Хабаровска до Калининграда.

«Любовь земная и любовь небесная» пробудет с 3 июня по 13 сентября на набережной Фонтанки, 21. Билеты в продаже на сайте музея.

