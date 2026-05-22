В Музее Фаберже покажут 168 работ братьев Маковских (с эмалированными шкатулками по мотивам картин!)

3 июня в Музее Фаберже открывается выставка «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная». В экспозицию войдут 168 работ братьев: 81 кисти Константина и 87 — Владимира. Помимо полотен из собрания музея, впервые в постсоветской России покажут девять работ Маковских из собрания Государственного музея искусств Республики Узбекистан.

Проект приурочили к 180-летию Владимира Маковского. Название «Любовь земная и любовь небесная» отсылает к полотну Тициана. Аллегория любви расширяет фокус восприятия и позволяет увидеть внимание к человеку, присущее творчеству обоих братьев, не похожих друг на друга стилистически.