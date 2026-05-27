150 работ семьи Власовых-Шишмаревой (с рисунком Серова!) покажут на выставке KGallery «Окно, в котором...»

17 июня KGallery откроет выставку «Окно, в котором... Собрание Власовых-Шишмаревой» о трех поколениях семьи ленинградских-петербургских мастеров и их окружении. В экспозицию включат около 150 работ Василия, Бориса, Елены и Татьяны Власовых, Татьяны Шишмаревой, Валентина Серова, Бориса Григорьева, Владимира и Сарры Лебедевых, Николая Лапшина, Николая Тырсы, Александра Яковлева, Георгия Верейского и Александра Ведерникова.

Татьяна Шишмарева и Василий Власов, основатели династии, познакомились в 1923—1924-м годах за работой в Детгизе у Владимира Лебедева. Там же супруги встретили Сарру Лебедеву, Николая Лапшина, Николая Тырсу и Юрия Васнецова. Мастера дружили, учились друг у друга и осмысляли общие темы. По воспоминаниям Татьяны Шишмаревой, Николай Тырса мог «позвонить в незнакомую квартиру, и легко уговорить пустить его писать из окна полюбившийся ему ленинградский пейзаж», а Николай Лапшин «мог писать свою любимую Мойку и прямо, и налево, и направо».

В названии выставки упомянули окно одного и того же дома в Комарове, которое неоднократно изображали поколения семьи Власовых-Шишмаревой. Борис — сын Татьяны и Василия — на картинах помещал в комаровский интерьер свой гоночный велосипед. Дочь Василия Елена, а впоследствии и дочь Бориса — Татьяна Власова — писали знакомый быт и то самое окно.

Помимо пейзажей, художники изображали друг друга: сохранились портреты и наброски, например, портреты Шишмаревой авторства Владимира и Сарры Лебедевых. В собрание также вошли произведения Александра Яковлева, Бориса Григорьева и рисунок Валентина Серова — Василий Власов нашел его в заброшенном доме.