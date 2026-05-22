Громкая роскошь: Русский музей открывает выставку о домах мецентатов Мамонтова, Тенишевой, Строганова и Шувалова

26 мая Русский музей откроет в Строгановском дворце выставку «Вилла русского мецената» о домах коллекционеров и покровителей искусств. Среди главных героев проекта — друг Ломоносова Иван Шувалов, издатели журнала «Мир искусства» Савва Мамонтов (помогал Серову, Коровину, Васнецову) и Мария Тенишева (собирала акварели, основала художественные школы), а также хозяин самого дворца — граф Александр Строганов.

В экспозицию войдут около 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Наряду с предметами Русского музея представят вазы фабрики Фридриха Бергенфельда из частной коллекции Михаила Карисалова. Часть артефактов покажут впервые после значительных реставраций. Среди самых ценных экспонатов — каминный экран с вышивкой начала XIX века и переносные книжные шкафы той же эпохи.