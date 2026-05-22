Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Громкая роскошь: Русский музей открывает выставку о домах мецентатов Мамонтова, Тенишевой, Строганова и Шувалова

Около 100 произведений (от каминного экрана с вышивкой XIX века до ваз фабрики Бергенфельда!) в экспозиции c 26 мая.

Жан-Бальтазар де ла Траверс. Вид загородного дома графа Строганова со стороны реки Невы
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Жан-Бальтазар де ла Траверс. Вид загородного дома графа Строганова со стороны реки Невы

26 мая Русский музей откроет в Строгановском дворце выставку «Вилла русского мецената» о домах коллекционеров и покровителей искусств. Среди главных героев проекта — друг Ломоносова Иван Шувалов, издатели журнала «Мир искусства» Савва Мамонтов (помогал Серову, Коровину, Васнецову) и Мария Тенишева (собирала акварели, основала художественные школы), а также хозяин самого дворца — граф Александр Строганов.

В экспозицию войдут около 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Наряду с предметами Русского музея представят вазы фабрики Фридриха Бергенфельда из частной коллекции Михаила Карисалова. Часть артефактов покажут впервые после значительных реставраций. Среди самых ценных экспонатов — каминный экран с вышивкой начала XIX века и переносные книжные шкафы той же эпохи.

Михаил Крылов. Эскиз Аллегорической композиции. Фрамент с барельефом мецената
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Михаил Крылов. Эскиз Аллегорической композиции. Фрамент с барельефом мецената

Бенжамен Патерсен. Дача Строганова и Строгановский мост с Каменного острова. 1804
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Бенжамен Патерсен. Дача Строганова и Строгановский мост с Каменного острова. 1804

Василий Садовников. Спальня в особняке графини Строгановой. 1858
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Василий Садовников. Спальня в особняке графини Строгановой. 1858

Гавриил Сергеев. Дача Кушелева — Безбородко в Полюстрове. 1800
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Гавриил Сергеев. Дача Кушелева — Безбородко в Полюстрове. 1800

Степан Галактионов. Вид на дачу графа Строганова в Новой деревне. 1811
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Степан Галактионов. Вид на дачу графа Строганова в Новой деревне. 1811

Парадные залы на втором этаже дворца превратят в фантазию о загородном доме просвещенных меценатов Российской империи. В Греческой комнате изобразят гостиную покровителя, в малой гостиной — его кабинет, в большой гостиной — мастерскую художников, в большом кабинете графини Софьи Строгановой — галерею.

В малом кабинете графини появится инсталляция «Апофеоз мецената». Обстановку роскоши и блеска передают бронзовые вазы, мраморные скульптуры, редкие картины и многочисленные рисунки, а также столы, кресла и диваны из красного дерева и карельской березы XIX века.

«Вилла русского мецената» пробудет с 26 мая по 28 июня на Невском, 17. Вход по билетам музея.

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: