Русский музей открывает выставку «Великая. Образ женщины в русском искусстве» с работами Серова, Крамского, Кустодиева и Венецианова

Проект объединит живописные, скульптурные и графические портреты женщин, которые жили в столице Российской империи и влияли на развитие истории, мысли, общественных нравов и вкусов. Главными героинями станут императрицы, великие княгини, аристократки, писательницы, меценатки, актрисы и балерины, художницы и музы, представительницы прославленных и влиятельных фамилий. Среди них — императрицы Екатерина II, Мария Александровна и Мария Федоровна, великая княгиня Елена Павловна, княгиня Зинаида Юсупова, княгиня и меценат Мария Тенишева, балерины Тамара Карсавина и Анна Павлова, актриса и танцовщица Ида Рубинштейн, художница Анна Остроумова-Лебедева, актриса Мария Ермолова и поэт Анна Ахматова.

В каталог выставки включили как мужские, так и женские работы. «Великая» станет своего рода полем для исследования «мужского» и «женского» взглядов, а вместе с тем отразит трансформацию стилей в дореволюционном искусстве России.

Помимо портретов, в дворцовых интерьерах появятся предметы декоративно-прикладного искусства и исторические костюмы: придворные платья, фрейлинские шифры из золота, серебра и драгоценных камней, веера из слоновой кости, фарфоровые сервизы, шкатулки, бисерные сумочки и другие вещи, которые ассоциируют с «женским» миром эпохи.