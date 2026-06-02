Русский музей открывает выставку «Великая. Образ женщины в русском искусстве» с работами Серова, Крамского, Кустодиева и Венецианова

В 11 залах Михайловского дворца представят свыше 300 произведений.
Валентин Серов. Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой. 1902
6 июня в Михайловском дворце Русского музея стартует выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве». В 11 парадных залах первого этажа покажут более 300 произведений Ильи Репина, Карла Брюллова, Валентина Серова, Ивана Крамского, Николая Ге, Бориса Кустодиева, Дмитрия Левицкого, Алексея Венецианова, Константина Маковского и других художников XVIII – начала XX века.
В зале рисунков и акварелей впервые после научного исследования представят 16 пейзажей и автопортрет великой княгини Ольги Александровны Романовой. Артефакты входят в коллекцию, которую передали в Русский музей в 2023 году.
Проект объединит живописные, скульптурные и графические портреты женщин, которые жили в столице Российской империи и влияли на развитие истории, мысли, общественных нравов и вкусов. Главными героинями станут императрицы, великие княгини, аристократки, писательницы, меценатки, актрисы и балерины, художницы и музы, представительницы прославленных и влиятельных фамилий. Среди них — императрицы Екатерина II, Мария Александровна и Мария Федоровна, великая княгиня Елена Павловна, княгиня Зинаида Юсупова, княгиня и меценат Мария Тенишева, балерины Тамара Карсавина и Анна Павлова, актриса и танцовщица Ида Рубинштейн, художница Анна Остроумова-Лебедева, актриса Мария Ермолова и поэт Анна Ахматова.
В каталог выставки включили как мужские, так и женские работы. «Великая» станет своего рода полем для исследования «мужского» и «женского» взглядов, а вместе с тем отразит трансформацию стилей в дореволюционном искусстве России.
Помимо портретов, в дворцовых интерьерах появятся предметы декоративно-прикладного искусства и исторические костюмы: придворные платья, фрейлинские шифры из золота, серебра и драгоценных камней, веера из слоновой кости, фарфоровые сервизы, шкатулки, бисерные сумочки и другие вещи, которые ассоциируют с «женским» миром эпохи.
«Великая. Образ женщины в русском искусстве» в экспозиции с 6 июня этого года по 11 января 2027-го на Инженерной, 4. Вход по билетам музея.
