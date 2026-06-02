Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Русский музей открывает выставку «Великая. Образ женщины в русском искусстве» с работами Серова, Крамского, Кустодиева и Венецианова

В 11 залах Михайловского дворца представят свыше 300 произведений.

Валентин Серов. Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой. 1902
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Валентин Серов. Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой. 1902

6 июня в Михайловском дворце Русского музея стартует выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве». В 11 парадных залах первого этажа покажут более 300 произведений Ильи Репина, Карла Брюллова, Валентина Серова, Ивана Крамского, Николая Ге, Бориса Кустодиева, Дмитрия Левицкого, Алексея Венецианова, Константина Маковского и других художников XVIII – начала XX века.

В зале рисунков и акварелей впервые после научного исследования представят 16 пейзажей и автопортрет великой княгини Ольги Александровны Романовой. Артефакты входят в коллекцию, которую передали в Русский музей в 2023 году.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1915
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1915

Христина Робертсон. Портрет великой княгини Марии Николаевны с детьми. 1849
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Христина Робертсон. Портрет великой княгини Марии Николаевны с детьми. 1849

Владимир Лебедев. Портрет артистки Н. С. Надеждиной. 1927
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Владимир Лебедев. Портрет артистки Н. С. Надеждиной. 1927

Владимир Маковский. Портрет Марии Федоровны. 1912
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Владимир Маковский. Портрет Марии Федоровны. 1912

Проект объединит живописные, скульптурные и графические портреты женщин, которые жили в столице Российской империи и влияли на развитие истории, мысли, общественных нравов и вкусов. Главными героинями станут императрицы, великие княгини, аристократки, писательницы, меценатки, актрисы и балерины, художницы и музы, представительницы прославленных и влиятельных фамилий. Среди них — императрицы Екатерина II, Мария Александровна и Мария Федоровна, великая княгиня Елена Павловна, княгиня Зинаида Юсупова, княгиня и меценат Мария Тенишева, балерины Тамара Карсавина и Анна Павлова, актриса и танцовщица Ида Рубинштейн, художница Анна Остроумова-Лебедева, актриса Мария Ермолова и поэт Анна Ахматова.

В каталог выставки включили как мужские, так и женские работы. «Великая» станет своего рода полем для исследования «мужского» и «женского» взглядов, а вместе с тем отразит трансформацию стилей в дореволюционном искусстве России.

Помимо портретов, в дворцовых интерьерах появятся предметы декоративно-прикладного искусства и исторические костюмы: придворные платья, фрейлинские шифры из золота, серебра и драгоценных камней, веера из слоновой кости, фарфоровые сервизы, шкатулки, бисерные сумочки и другие вещи, которые ассоциируют с «женским» миром эпохи.

Автопортрет Великой княгини Ольги Александровны. 1920
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Автопортрет Великой княгини Ольги Александровны. 1920

Валентин Серов. Портрет княгини Ольги Константиновны Орловой. 1911
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Валентин Серов. Портрет княгини Ольги Константиновны Орловой. 1911

Жозеф Кур. Портрет великой княгини Елены Павловны. 1842
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Жозеф Кур. Портрет великой княгини Елены Павловны. 1842

Валентин Серов. Анна Павлова в балете «Сильфиды». Эскиз афиши-плаката «Русских сезонов» в Париже. 1909
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Валентин Серов. Анна Павлова в балете «Сильфиды». Эскиз афиши-плаката «Русских сезонов» в Париже. 1909

«Великая. Образ женщины в русском искусстве» в экспозиции с 6 июня этого года по 11 января 2027-го на Инженерной, 4. Вход по билетам музея.

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: